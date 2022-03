Cuadrado define su futuro: detalles de su contrato con Juventus hasta 2024

Juan Guillermo Cuadrado suma siete temporadas con la Juventus. REUTERS/Massimo Pinca

Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes de la Juventus las últimas temporadas, vestirá la camiseta del equipo dos campañas más. A falta de su firma al final del documento, el futbolista que el próximo año cumplirá 34 años de edad ya acordó los términos de renovación.

“Prácticamente todo estaría hecho para la renovación de Juan Cuadrado, quien es fijo en la Juventus. Se extenderá por dos años, hasta 2024, con un salario anual de 3,5 millones de euros más bonificaciones”, informó la Gazzetta dello Sport informó este 8 de marzo.

La continuidad del oriundo de Necoclí (Antioquia) tendría que ver especialmente con sus tres últimos años, en los que fue alternativa posicionalmente para técnicos como Maurizio Sarri, Andrea Pirlo y Massimiliano Allegri, dada su polivalencia. Este temporada, en la que especialmente se ha desempeñado como lateral derecho, suma cinco goles y tres asistencias.

La más reciente actuación de Cuadrado con la Vecchia Signora fue la del pasado 2 de marzo, cuando la acercó a la semifinal de la Copa Italia en los últimos instantes del compromiso, frente a la Fiorentina.

En la última jugada del compromiso, el polivalente cafetero envió un potente centro con pierna derecha que pareció un ladrillazo imposible de controlar para el defensor central Lorenzo Venuti, quien acabó convirtiendo gol en propia puerta ante la salida en falso del portero Pietro Terracciano.

Tras la victoria por la mínima diferencia, a la Juventus le bastará un empate a cero en el compromiso de vuelta, el miércoles 20 de abril, en el Allianz Stadium de Turín. De avanzar, se enfrentaría en la semifinal con Inter y Milan, quien se imponga en la otra llave.

“Estamos tranquilos, solo tenemos que trabajar y esperar a la Juve, ellos saben lo que queremos, estamos felices aquí y veremos qué sucede”, afirmó Cuadrado el pasado de enero al ser preguntado por su continuidad en el club. Y hoy, ad portas de la renovación, lo ratifica.

El próximo partido de la Juventus, en el que probablemente será titular, está programado el sábado 12 de marzo ante Sampdoria. En esa semana, por los octavos de final de la Champions League recibirá al Villarreal con el que igualó en España.

Cuadrado, sin brillo en la selección Colombia

La realidad de Cuadrado con la Juventus es muy distinta con la selección. Aunque es uno de los referentes en el equipo patrio, no deslumbró en los más recientes compromisos por eliminatorias razón por la que fue uno de los más cuestionados tanto por la hinchada como por la prensa deportiva. Y no es para menos, hoy está cerca de ser eliminado de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022.

Pese a las críticas a los futbolistas por la falta de actitud, por no entregarlo todo en la cancha, el antioqueño expresó lo que representa vestir la camiseta Tricolor y la frustración tras estar al borde del mundial en Catar.

En su cuenta en Instagram, el nacido en Necoclí (Antioquia) compartió una foto de sus compañeros de la selección en Barranquilla acompañado del mensaje: “Ha sido un camino muy difícil de recorrer, solo Dios sabe la frustración, la tristeza y la desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos. Solo Dios sabe cuánto amamos esta camiseta que representa un país que amo, pero aunque duela tanto, sigo levantando mis manos a ti Señor Jesús, porque mi adoración no depende de lo que me des sino de quién tú eres, Mi Señor, Mi Salvador”.

SEGUIR LEYENDO: