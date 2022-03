Carolina Guerra reveló finalmente el rostro y el nombre de su primogénito: “El honor de mi vida es ser tu mamá”

Carolina Guerra

Entre el amplio listado de figuras del entretenimiento nacional que tuvieron hijos a lo largo y ancho del 2021 está Carolina Guerra. De este modo, el 25 de diciembre de aquel año la actriz dio cuenta del nacimiento de su primer hijo, quien concretamente llegó al mundo el 24 de dicho mes: “El día que nacimos los dos”, redactó la bogotana en Instagram, a su vez, publicó una imagen con la que únicamente se captaron los pies del bebé.

Y, en lo corrido de estos meses, Guerra solo había publicado fotografías de los pies de su primogénito y únicamente en una foto lo captó de perfil, pero sin enseñar su rostro… hasta ahora. Este martes 8 de marzo, la actriz publicó una imagen de la cara de su primogénito en conjunto con un mensaje que destaca el Día de la Mujer.

“Hoy, en el Día de la Mujer, comparto con ustedes lo más sublime y sagrado que me ha dejado el privilegio de ser una. Les presento al dueño de todo lo que he sido, soy y seré en esta vida y las que me hagan falta: Su majestad Rocco Reuben”, fueron las primeras palabras redactadas por Carolina Guerra.

De esta manera los seguidores de la actriz, medios de comunicación y público en general también supieron un dato del que hasta el momento la bogotana no había ampliado la información: el nombre del pequeño. Es de recordar que, el padre de Rocco es David Reuben Jr. de Londres, Inglaterra. En los medios de comunicación se le suele destacar al londinense como parte de una de las familias más ricas de su país.

“El honor de mi vida es ser tu mamá y la oportunidad más preciosa es la de guiarte para ser un hombre íntegro, maravilloso, consciente, respetuoso y listo para provocar y ser parte de la transformación que el mundo necesita. Te amo infinito”, también escribió Carolina Guerra en su publicación.

No sobra decir que, en 2019 el noviazgo de Carolina Guerra y David Reuben Jr. se convirtió en un matrimonio.

Carolina Guerra revela rostro y nombre de su primogénito. Foto: Instagram @carowar

Un poco de la carrera de Carolina Guerra:

La bogotana cuenta con una nutrida carrera actoral, ha plasmado su talento al respecto en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ (2007) – la repetición de esta telenovela se puede ver actualmente en Caracol Televisión - ‘A corazón abierto 2′ (2011), además de seriados estadunidenses como ‘Animal kingdom’. Además de pisar los terrenos televisivos de la actuación, Carolina Guerra también se adentrado en el campo cinematográfico con largometrajes como ‘La lectora’, estrenado en el año 2012 con Riccardo Gabrielli R. portando el título de director.

No hay que dejar por fuera que la actriz también se ha desenvuelto como presentadora, respecto a esta otra arista laboral que tiene la audiencia colombiana la ha visto en programas como ‘Colombia’s Next Top Model’ (2013), reality de modelaje.

Actualmente Carolina Guerra vive en Los Ángeles, Estados Unidos.

