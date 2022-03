Los mejores memes por el cambio de imagen de Rodolfo Hernández y su “peluquín”

El ingeniero Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de la República, ha sido tendencia en las redes sociales en las últimas horas. Esta vez no fue por un polémico comentario de los que acostumbra el ex alcalde de Bucaramanga, ni alguna propuesta. El candidato Hernández ha protagonizado en Twitter, cientos de comentarios y reacciones debido a un vídeo publicado recientemente, en el que su cabello se ve de una manera muy singular, por lo que no dudaron los internautas en burlarse de este hecho.

En el vídeo publicado por el ingeniero Hernández, se puede ver como el cabello del candidato esta distinto a lo como se ve habitualmente, por lo que los usuarios de las redes sociales no tardaron en inundar el tráfico de la red con memes y comentarios sobre el hecho, refiriéndose a un peluquín y evocando a la serie norteamericana Los Simpson, en un episodio donde el cabello es el protagonista.

Pero no solo fue con la serie animada, ya que el candidato a la presidencia evocó en los internautas graciosos parecidos que inmortalizaron en imágenes.

Otro aspecto que señalaron los internautas entre trino y broma, fue que el candidato buscaría con ese cambio verse más joven para acercarse a esta población, algo que relacionaron con el cambio de imagen inverso que tuvo Iván Duque en su campaña presidencial.

“Rodolfo Hernández prometió un cambio y lo cumplió, pero un cambio de look porque lo de atarbán no se le quita. Mi gente hay que votar por cambios de raíz, pero no de raíces capilares ni tintes como Duque que se tiñó el pelo en la campaña de 2018. PD: Rodolfo es un clon de Duque”

“El viejito Rodolfo Hernández, piensa que poniéndose peluquin, va a rejuvenecer la política colombiana. ¡Pero la política no es de peluquin, es de propuestas rolfy!”

“Parece que Rodolfo Hernández hubiese debatido con Petro: quedó bien peinado”, mencionaron usuarios en redes.

El ingeniero Rodolfo Hernández es uno de los candidatos que encabeza la intención de voto junto al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, según arrojan las recientes encuestas publicadas en los noticieros nacionales. Sobre la formula vicepresidencial del ex alcalde de Bucaramanga. La última encuesta publicada por Guarumo y Econanalítica para el diario El Tiempo lo muestra con un 9.9% de intención de voto, segundo pero lejos del 32.7% del exalcalde de Bogotá.

La vicepresidenta de Rodolfo

El pasado viernes 18 de febrero la periodista Paola Ochoa desistió de ser la fórmula vicepresidencial del candidato independiente Rodolfo Hernández. La comunicadora aseguró que tiene problemas con su esposo, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Juan Ricardo Ortega. Luego de que Ochoa se bajara del bus del exalcalde de Bucaramanga, el puesto para fórmula vicepresidencial del candidato no parecía pronto a llenarse.

No fue sino hasta este 1 de marzo que se conoció que la actual vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, Marelen Castillo Torres, será la nueva fórmula vicepresidencial de Hernández.

Castillo es doctora en educación e investigación en educación virtual y a distancia, ciencias sociales, ciencias de la educación, ingeniería y tecnología.

Esta caleña es ingeniera de la Universidad Autónoma de Occidente, licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali, magister en Administración y Gestión de Empresas y doctora en Educación con énfasis en Liderazgo Organizacional de Nova Southeastern University

Según su hoja de vida, Castillo ha trabajado en el Ministerio de Educación como contratista y académico, además de haber formado parte de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, en Nova Southeastern University.

