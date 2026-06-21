Anuncian queja disciplinaria contra Alejandro Char por presunta participación indebida en política: “Proselitismo puro y duro”

Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla, publicó un video en sus redes sociales que causó molestia y que derivará en quejas disciplinarias en su contra por presunta participación indebida en política. En la grabación, el mandatario local invitó a los ciudadanos de la ciudad a ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales del 21 de junio (segunda vuelta).

“Como alcalde no me resta sino decirles que salgan masivamente a votar, que lo hagan con alegría, con entusiasmo, que nadie se quede en casa, en fe, en unión, en armonía, por un país mucho, mucho mejor. Sí se puede, sí se puede”, expresó el alcalde.

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Las declaraciones que causaron indignación surgieron posteriormente, cuando Char se refirió a los avances de Barranquilla. Según indicó, la capital del Atlántico ha tenido una acertada transformación y eso se habría logrado únicamente con los impuestos de los barranquilleros. “Ahora la gente habla de una Barranquilla con turistas por todos lados y todo lo ha hecho Barranquilla sola con el impuesto que ustedes, los barranquilleros, pagan todos los días en esta ciudad”, precisó.

Alejandro Char aseguró que Barranquilla se transformó únicamente con los impuestos de los ciudadanos - crédito Colprensa

Ajustando su postura al contexto electoral, instó a la población a votar por el candidato presidencial que pueda ser “amigo” de la ciudad. Los aspirantes que se disputan la Presidencia son Iván Cepeda, de la izquierda y afín al Gobierno de Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, de la derecha.

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“¿Qué tal que tuviésemos un presidente amigo? ¿Qué tal que hubiésemos tenido acompañamiento del Gobierno Nacional? Se los digo de todo corazón, mañana es un día crucial, no solo para Colombia, para Barranquilla también. Así que cuando cojan el tarjetón y marquen, piensen en ustedes también, porque mucho se puede hacer desde el Gobierno nacional para acompañar lo que es la mejor alcaldía de toda Colombia”, señaló.

El abogado Miguel Ángel del Río se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, donde criticó las afirmaciones del alcalde de Barranquilla y aseguró que están orientadas a impulsar la candidatura de De la Espriella.

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El abogado Miguel Ángel del Río Malo anunció que interpondrá una queja disciplinaria contra el alcalde de Barranquilla - crédito @migueldelrioabg/X

“Están tan desesperados en Barranquilla que el Alcalde no se inmuta ni le preocupa hacer campaña directa por el candidato de la derecha. Obvio que nada le pasará por su amistad con el Procurador”, señaló el jurista en la red social.

Posteriormente, informó que interpondrá una queja disciplinaria en contra del mandatario local ante la Procuraduría General de la Nación para que sea investigado. “Interpondré queja disciplinaria ante la @PGN_COL en contra del alcalde de Barranquilla por su indebida participación en política”, indicó.

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El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo, afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro y crítico del candidato Abelardo de la Espriella, aseguró que el alcalde incurrió en actos de proselitismo que no le están permitidos.

El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo señaló al alcalde de Barranquilla de incurrir en proselitismo - crédito @CarlosCarrilloA/X

Además, denunció presuntas presiones por parte de la Alcaldía de Barranquilla para direccionar la decisión electoral de los votantes. Sin embargo, al igual que Miguel Ángel del Río, advirtió que el mandatario local podría no ser investigado ni sancionado por su presunta cercanía con el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.

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“Esto es proselitismo puro y duro, son muchas las denuncias de cómo la alcaldía de @AlejandroChar está exigiendo a sus contratistas votar por @ABDELAESPRIELLA. Eljach no le va a tocar un pelo, así funciona la @PGN_COL, como una policía política”, señaló.

Carrillo ya fue sancionado por la Procuraduría por presunta participación indebida en política, debido a unas declaraciones que dio ante los medios de comunicación en las que expuso su postura en contra del candidato presidencial de la derecha. Según el exdirector de la Ungrd, la decisión del organismo de control fue injusta.

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