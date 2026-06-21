Patrick Vieira se mostró decepcionado con el rendimiento de Escocia ante Marruecos: “No sabían qué hacer en la cancha”

Escocia fue señalada por su rendimiento en la derrota ante Marruecos, dejando pasar una chance de asegurar su clasificación a dieciseisavos de final - crédito David Butler II/Reuters

Marruecos venció a Escocia por 1-0 el viernes 19 de junio en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, con un gol de Ismael Saibari a los 71 segundos de juego –el más rápido del Mundial 2026– y se colocó segunda del Grupo C con cuatro puntos, igualada en puntos con Brasil que derrotó 3-0 a Haití.

El tanto llegó casi antes de que la Tartan Army terminara de instalarse en las tribunas. Achraf Hakimi lanzó un pase largo en profundidad, Saibari lo recibió en el área y descargó un remate potente que no pudo detener el arquero escocés Angus Gunn.

PUBLICIDAD

El gol marcó el ritmo de una primera mitad dominada de cabo a rabo por los marroquíes, mientras que el combinado dirigido por Steve Clarke careció de ideas para repeler el dominio de los Leones del Atlas. Aunque hubo una mejora en el segundo tiempo, no bastó para al menos empatar el marcador, lo que llevó a desperdiciar una opción clave para asegurar la clasificación de manera anticipada a los dieciseisavos de final.

Con gol de Ismael Saibari, Marruecos venció a Escocia por 1-0 en el Mundial 2026 y quedó segunda del Grupo C con cuatro puntos - crédito Brian Snyder/REUTERS

Y fue justamente el mal partido de Escocia el protagonista del más reciente episodio de And The Rest Is Football, el pódcast de Netflix conducido por Gary Lineker que repasa los pormenores de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Uno por uno, los miembros de la mesa de trabajo fueron dando su punto de vista. El primero fue Harry Maguire, defensa del Manchester United, que se refirió al fallo que les costó el gol de la derrota en los primeros minutos del encuentro.

“Escocia entró con mucha cautela, sobre todo al principio, y probablemente se prepararon para replegarse bien y ser sólidos. Y lo último que haces siendo sólido es tomar un riesgo”, afirmó el internacional inglés en su intervención.

PUBLICIDAD

Por su parte, el exjugador y campeón del mundo con Francia en 1998, Patrick Vieira, aseguró sentirse decepcionado por el rendimiento de Escocia, remarcando que percibió dudas e indecisión en su modo de abordar el juego.

“Yo sentí que el gol que recibieron realmente refleja su desempeño. Sentí que no sabían si ir a ganar o conformarse con el empate. No sabían qué hacer en la cancha, y fue un desempeño muy decepcionante porque esperas que intenten ganar el partido. Su actitud era ‘no, nos vamos a quedar aquí’. Me decepcionó el desempeño”, apuntó.

PUBLICIDAD

Patrick Vieira criticó la indecisión de Escocia y afirmó que el equipo no mostró un plan alternativo tras quedar en desventaja - crédito Matteo Ciambelli/REUTERS

El ex Arsenal fue especialmente severo al señalar que carecían de un plan B luego de quedar por debajo en el marcador. “Les meten un gol muy temprano. Pero si te meten el gol, aunque tuvieras un plan, el plan debe cambiar porque intentas meter el gol para al menos sacar un punto, y sentí que estaban bastante satisfechos con ir perdiendo uno a cero. Es muy extraño, porque no es una forma muy británica de plantear el partido”, manifestó.

El esquema de Marruecos funcionó con precisión desde el pitazo inicial del árbitro Ilgiz Tantashev de Uzbekistán. Ayyoub Bouaddi controló el mediocampo con recuperaciones constantes, mientras Brahim Díaz y Neil El Aynaoui desbordaban por la derecha con continuidad, generando los espacios que aprovechaban Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y el propio Saibari.

PUBLICIDAD

Los elogios a Bouaddi

Ayyoub Bouaddi recibió elogios en el Mundial 2026 por su trabajo en recuperación, y Gary Lineker lo señaló como una revelación joven de Marruecos - crédito Brian Snyder/REUTERS

En el pódcast también se reconoció el trabajo en recuperación de Ayyoub Bouaddi. Aunque Saibari fue premiado por la FIFA como la figura del encuentro, el volante de 18 años fue destacado por Gary Lineker, al punto de que lo consideró como una de las revelaciones del Mundial.

“Estuvo brillante en el primer partido contra Brasil. También está atrayendo mucha atención de clubes en Inglaterra. Aparentemente, el Arsenal es uno de ellos. Es excepcional... ¿Tiene 18?” se preguntó sorprendido.

PUBLICIDAD

Por su parte, Joe Cole añadió que es el mejor jugador joven en lo corrido del Mundial. Vieira añadió: “Tiene solo 18 y juega como un jugador de 30 años. Tiene esta especie de conciencia táctica, siempre está bien posicionado, tiene habilidad técnica para salir jugando desde atrás y tiene una personalidad muy fuerte. Me gusta este medio campo de Marruecos, pero por supuesto él es el talento de este equipo”, expresó.