“El éxito no es culpable de tus sin sabores”: Ricardo Montaner calificó el ataque de Residente a J Balvin como “un despilfarro de talento”

El cantautor argentino Ricardo Montaner publicó a través de su cuenta de Twitter su crítica frente a la dura canción que René Pérez Joglar (Residente) le dedicó a J Balvin, titulada Music Sessions #49, con la producción del argentino Bizarrap.

En el sencillo, el puertoriqueño tildó al colombiano de “racista” “bobolón” y de ser “criado por un influencer frustado.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se enseñan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBalvin es un acto despiadado, una masacre necesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, expresó en el comienzo de la publicación Montaner.

Ricardo siguió su texto con, “el éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres su algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”.

“Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribilado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que da la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos, no hace falta tanto frío”, finalizó el cantautor argentino.

"El pueblo luchando, los están matando, y el tipo subiendo fotos de Gandhi rezando": La 'tiraera' de Residente a J Balvin

Ocho minutos con 39 segundos es lo que dura la canción que René Pérez Joglar (Residente) le dedicó a J Balvin. Titulada Music Sessions #49, cuenta con la producción del argentino Bizarrap.

En el sencillo, que fue lanzado en la tarde de este jueves, el puertorriqueño tilda al colombiano de “Racista” “Bobolón” y de “ser criado por un influencer frustrado”.

Un poco de contexto: no todo esto empezó con el ‘carrito de hot dog’

El 1 de marzo, Residente subió un video a su cuenta de Instagram anunciando que iba a sacar una canción tirándole a un artista de reguetón, a quien calificó como “un pendejo del género urbano”. Muchos especularon que aquel pedazo de la canción estaría dirigido a J Balvin. En efecto, así fue.

En dicho video, el puertorriqueño afirmó que lo presionaron para que el video no fuera publicado: “amenazaron con demandar a mi sello -discográfico- si yo sacaba el tema; le pidieron una llamada al presidente de mi disquera pa’ que me detuviera y no sacara la canción”, explicó el cantante, quien añadió que no le importaba figurar en los principales listados musicales después de publicar aquel sencillo.

Previo a dicho anuncio, ocurrió lo que ya muchos conocen: la respuesta de Pérez Joglar a José Álvaro Osorio luego de que este publicara en Twitter su intención de “boicotear” la última edición de los Latin Grammy. Allí, el primero comparó a Balvin con un carrito de perros calientes.

Music sessions #49, capítulo 3: los mensajes dedicados a Balvin

Al inicio de esta parte del sencillo, René le pregunta a su hermano, Gabriel, si le gusta la canción y los dos capítulos que la conformaban hasta el minuto 4:47, a lo que él le contesta “la verdad que está bien mierda, cabrón, pero si le tiras a Balvin, pueda que me guste”; en seguida, el cantante responde que Balvin es “un bobolón ese cabrón”. Después, empieza el recital:

“Voy a rebajarme con un bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokemon; la copia de un clon, el Logan Paul del reguetón; esto es más bajo que eyacular sin erección”.

“Como le dicen por ahí, ‘Josecito, no tires calle, por eso tienes los nudos blanditos; con solo un video entierro a este becerro, y lo pongo a subir fotos con su perro”, haciendo referencia a que, luego del video donde lo compara con un carrito de perros, el nacido en Medellín subió a su perfil de Instagram una foto junto con su mascota.

“El pueblo luchando, los están matando, y el tipo subiendo fotos de Gandhi rezando”, fue otra de las estrofas que impactó dentro del clip. En este fragmento, Residente le recuerda a su contendor la aparente indiferencia que tuvo durante el paro nacional de abril del año pasado.

Incluso, lo tiró de mentiroso, afirmando que, “vende la salud mental pa’ vender un documental”.

