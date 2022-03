‘Yo me llamo: ‘Bruno Mars’ confesó que “no merecía estar” en la competencia

El imitador del artista estadounidense quedó eliminado en la gala de graduación del pasado miércoles 2 de marzo. FOTO: Captura de pantalla (CaracolTV)

“No puedo ser más feliz, no puedo sentirme más agradecido, más pleno. Me les gradué”, escribió el imitador de Bruno Mars en su perfil de Instagram, donde le rinde tributo al artista norteamericano.

El doble le dijo adiós a ‘Yo me llamo’ en la noche de graduación y eliminación disputada el pasado miércoles 2 de marzo, generando diversas reacciones entre gran parte de la audiencia que se manifestó en redes sociales; mientras unos indicaron que no merecía ni siquiera estar entre los cinco semifinalistas, otros lo defendieron, admirando de paso su talento como cantante.

Incluso, las críticas sobre la continuidad del participante surgieron desde mucho antes de la fase semifinal del concurso, pero los memes se hicieron sentir con más fuerza cuando los jurados eliminaron a ‘Carlos Gardel’ y dejaron a ‘Bruno Mars’ en competencia.

Pero a pesar de las críticas, los tres jurados del reality show siguieron conmovidos por el doble del norteamericano que fue el cuarto mejor imitador del país.

Tras anunciar su eliminación, Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez aplaudieron su paso por el programa en medio de lágrimas; y posteriormente, Junior Cuesta -nombre de pila del imitador-, aprovechó el alcance que tiene en la cuenta de Instagram donde le rinde tributo al artista auténtico, y compartió unas emotivas palabras.

“No se trata si me llamo o no, se trata del propósito con el que vine aquí a yo me llamo. Vine a robarles sonrisas, vine a despertarles ternura, vine a mostrarles al Padre bueno que tengo, que me trajo hasta aquí y que con esa gracia que solo él sabe dar, me enseñó otra vez que no necesitas hacer nada para merecer su favor”, redactó Cuesta, y posteriormente no se guardó nada y mencionó si debía estar en la competencia.

“Yo no merecía estar aquí, pero a él (Dios) se le antojó que fuera así, y por encima de cualquier argumento, siento que gané esta competencia”, sostuvo el Bruno Mars colombiano. Después, escribió que el mayor premio que se llevó fue ganarse el corazón de muchos televidentes que no se perdían sus audiciones y que, incluso, lo daban por ganador de los 1.200 millones que entrega ‘Yo me llamo’.

Finalmente, aprovechó para agradecer a los maestros de la que consideró como “la escuela más brutal de imitación del mundo”. Dicho texto lo acompañó con el fragmento del programa donde se gradúa de la academia de dobles.

No todo fueron alegrías para ‘Bruno Mars’ en ‘Yo me llamo’

En entrevista con el programa ‘Día a día’, Junior Cuesta reveló varias intimidades que ocurrieron detrás del escenario, relatando en primera instancia que el covid-19 tocó las puertas del teatro donde se llevaban a cabo las grabaciones del concurso; incluso, confesó que sintió varios síntomas asociados al virus, como dolor de garganta.

Dicha situación fue tan compleja para él, que en varios momentos se sintió abrumado, llegando al llanto. “En las noches yo lloraba allá en mi habitación. Lloraba y lloraba porque yo mismo me decía que no iba a poder (...) Tuve que salir a hacer algunos ‘shows’ con mi voz a la mitad. Fue bien complicado porque mi voz no respondía y se me iba el mundo”.

Finalmente, indicó que pese a aquellas falencias, se mentalizó en entregar todo de sí para avanzar en la competencia hasta las instancias finales.

Cabe resaltar que ‘Camilo Sesto’, ‘Leonardo Favio’ y ‘Maluma’ son los finalistas del concurso de imitadores más famosos del país.

