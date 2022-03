Policía se comprometió a verificar el comportamiento de los uniformados durante las manifestaciones públicas

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) retienen a un manifestante durante una jornada de protestas en Madrid, municipio cercano de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Por recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , la Policía tendrá algunas reformas y reestructuraciones, entre las que destaca una instancia única para vigilar el comportamiento de los uniformados y el ESMAD en las manifestaciones públicas en Colombia.

“Va a permitir con la Inspección Delegada para la Manifestación Pública y Pacífica, tener una instancia exclusiva para conocer los comportamientos contrarios a la protección de la manifestación pública y pacífica”, anunció el General de la Policía, Luis Fernando García, en una entrevista en La W.

Además, el General encargado de la transformación de la Policía en el ámbito de la seguridad ciudadana señaló que, también se creará la instancia de seguimiento ciudadano, lo que va a permitir a cualquier interesado hacer seguimiento a las investigaciones contra algún uniformado en particular.

La inspección delegada para la manifestación pública y pacífica, instancia única que se encargará de vigilar los comportamientos contrarios a la protección pública y pacífica.

Protestas de repartidores de Rappi, aseguran que la empresa se queda con gran parte de las propinas

Frente a las oficinas del Ministerio de Trabajo y de la plataforma Rappi en el norte de Bogotá, un amplio grupo de domiciliarios que trabajan a través de esa aplicación protestaron para exigir garantías para la labor que desarrollan y mejores condiciones.

Con pancartas con mensajes como “los repartidores son trabajadores”, los domiciliarios exigen que se reconozcan sus derechos laborales como usuarios de la plataforma, porque allí son calificados como “socios” o “colaboradores”.

“Si yo soy socio quiero lo que me corresponde de esa oficina. No soy su socio porque no tengo nada allí. De repente nos llaman colaboradores, buscan una y otra palabra para evadir la ley”, señaló uno de los voceros de Unidapp, la agremiación que reúne a los trabajadores de plataformas que convocó las manifestaciones.

Los rappitenderos exigen el pago de la tarifa plena de domicilio, porque consideran que les corresponde en su totalidad. Según ellos, la plataforma lo informó a través de un video. Además, denuncian que las propinas no son entregadas en a quienes llevan los domicilios.

Policía desalojaría en los próximos días campamento de la Primera Línea en la localidad de Kennedy en Bogotá

Este 28 de febrero pasó sin disturbios, manifestaciones y enfrentamientos entre jóvenes y fuerza pública, a diferencia de ese día en los meses del 2021 cuando se convirtió en una conmemoración del paro nacional que inició en abril pasado. Pese a la calma que al parecer empieza a retomar la ciudad, aún hay un remanente de la resistencia en la localidad de Kennedy, escenario principal de las manifestaciones, que la Policía se apresta a intervenir.

Se trata de un campamento ubicado en el barrio Class Roma, en un predio privado que se encuentra cercano y sin construir, en el que un grupo de jóvenes lleva pernoctando desde hace varios meses, denunciado por Noticias RCN, donde se ve personas con capuchas y en ocasiones con machetes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Jorge Eliécer Camacho, confirmó a ese medio de comunicación que se está evaluando la posibilidad de un desalojo para retirar a las personas, debido a que generan temor en la población.

