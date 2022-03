Coronel del Ejército y exdirectora del DAS vinculados ante la JEP con ejecuciones extrajudiciales

(Colprensa-Sergio Acero)

Jhon Jairo Díaz, quien fuese agente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS e integrara en el pasado el Batallón Jaime Rooke en el Tolima, realizó una confesión explosiva ante las Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

En el testimonio revelado por la cadena radial La W, se puede apreciar como son relacionados el comandante de la época, Javier Vallejos, con el reclutador de falsos positivos, Luis Jhon Castro alías ‘El Zarco’. Según señala la confesión de Díaz, quien en ese entonces pertenecía al Batallón Jaime Rooke, indicó que el Comandante Vallejos, era prácticamente el líder de la organización criminal que funcionó alternamente en las fuerzas militares, que se encargaba de asesinar civiles para presentarlos como bajas de guerrilleros o de grupos delincuenciales organizados.

Según indicó Díaz, en algunas las reuniones de inteligencia con el Coronel Vallejos presente, hablaban de información recolectada de delincuentes que era puesta a disposición de alías ‘El Zarco’, quién los contactaba y los llevaba engañados a la zona para que finalmente los uniformados los asesinaran.

Presuntamente el Coronel Javier Vallejos, persuadiría a los uniformados diciéndoles que los sujetos que eran traídos por ´El Zarco’, eran delincuentes de otras zonas como por ejemplo Cali, y que no se preocuparán por lo cometido ya que supuestamente la Justicia Penal Militar llevaba el caso.

“El coronel nos felicitó y nos dijo que la situación había salido muy bien que el general estaba muy contento que no había problema porque todos esos señores eran delincuentes que venían de Cali, todos tenían antecedentes era una banda delincuencial reconocida y que incluso no los querían recibir en la morgue ... nuevamente nos reunió y nos dijo que tenía conocimiento que la justicia penal militar en el juzgado 79 iba a asumir el caso, que no se fueran a preocupar”, sostuvo el agente Díaz.

Debido a los estudios de derecho que estaba cursando el agente Jairo Díaz, el Coronel Vallejos lo envió al Juzgado Penal Militar 79, con el objetivo de mantenerlo al tanto de las preguntas que llegasen a generar allá.

“Me dice el Coronel que la situación por la cual te voy a estar allá es para que yo les informe los hechos y las investigaciones que el juzgado está adelantando sobre quién va que autoridad va a preguntar entonces yo estaba pendiente de todos los procedimientos del batallón ... yo le comenté al Coronel y me dijo que sobre declaraciones que ya eso estaba cuadrado que para eso estaba la inteligencia”, comentó Jhon Jairo Díaz ante la JEP.

El testimonio del agente comienza a inculpar a más personas y ponerse más denso, al mencionar que cuando intento denunciar este comportamiento que se venía presentando en el Batallón, la respuesta de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue deficiente e incluso lo obligaron a callarse.

“Yo le preguntaba al director y a la coordinadora de inteligencia que pues que el tema de las bajas, y me dijo que las bajas tenían que darse, que si el Ejército tiene cómo tapar todo ... ya cuando les informé lo que estaba aconteciendo con el tema de los muertos, entonces me hicieron firmar un acta de reserva secreta y que yo tenía que medir mis palabras, que me cuidara y no me pusiera a informar en Bogotá, que eso era política institucional, que allá ya sabían”, reveló.

Algo polémico que también mencionó ante la JEP Díaz, fue lo denominado como ‘Plan Orquídea’, una presunta estrategia que involucraría al Ejército y DAS para dar mostrar resultados de efectividad, así hubiesen sido propiciados por una manera licita o ilícita. Especificó Díaz que la intención muchas veces de ese plan fue proteger a las fuerzas militares de cualquier tipo de consecuencia por los crímenes hechos.

“...ella diseñó el famoso Plan Orquídea, se le llamó Plan Orquídea porque el DAS iba a ser como una mata que estaría recibiendo y protegida por un árbol con un tronco frondoso que era el Ejército. El objetivo era mostrar resultados legales o ilegales especialmente contra Farc y demás actores del conflicto, en las reuniones inter-institucionales que asistí se hablaba de dar bajas, esa era la medida que iban a calificar los funcionarios para felicitarlos o castigarlos”, sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Jairo Díaz también comentó que en muchas de las reuniones se realizaban perfilamientos a figuras políticas o mediáticas con tendencias diferentes a la entonces seguridad democrática expuesta por el gobierno de Uribe. Díaz mencionó que en muchas ocasiones sus compañeros de institución no mostraron remordimiento por los asesinatos cometidos.

