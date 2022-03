Lo que encontró la fiscalía en el allanamiento a la oficina de Carlos Mattos

Fotografía cedida por la Policía Nacional de Colombia que muestra al empresario Carlos Mattos (c) mientras es acompañado por oficiales de la Policía colombiana y Migración Colombia durante su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá (Colombia).. EFE/ Policía Nacional De Colombia

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron alrededor de las 8:00 p. m. del 2 de marzo a la oficina de Carlos Mattos, ubicada al norte de Bogotá, para allanarla. Los agentes llegaron en busca de documentos o elementos irregulares después de que se conociera que el presidiario se voló un par de horas de la cárcel La Picota para reunirse allí con diferentes personas, entre ellas, su abogado Iván Cancino.

Más de 30 agentes del CTI fueron los encargados de llegar al sitió que funcionaba como despacho de Mattos, en el sitio hallaron una suma de aproximadamente 150 millones de pesos en efectivo, altas inversiones que no han sido declaradas y papelería con títulos y valores. Presuntamente serían estos registros de propiedades del corrupto empresario que estarían ubicadas en Panamá y Estados Unidos.

Mattos quién habría solicitado permiso para realizarse un procedimiento odontológico, aprovechó el tiempo para reunirse en su despacho, usando a los uniformados del INPEC, como sus conductores y domiciliarios.

Por su parte, el abogado Cancino ha asegurado que cuando estuvo con su defendido en la oficina no notó movimientos o documentos extraños. Sostiene que cuando se vio con su cliente le hizo valoraciones de lo que estaba sucediendo y de posibles consecuencias, pero asegura que Mattos no pretendía fugarse.

“No tengo por qué dudar de él; además, porque he estado con él en tres citas médicas en controles postoperatorios. ... Lo que ocurrió en la oficina no fue solo una charla de su caso. Ahí también le hice valoraciones de lo que estaba sucediendo y de posibles consecuencias. Claro que se genera sospecha, por eso son muchas de las preguntas que le hice, que no puedo revelar porque es un tema cliente - abogado”, sostuvo Cancino.

Cabe mencionar que mientras los agentes del CTI realizaban el allanamiento, Mattos era trasladado de centro reclusorio. El presidiario fue llevado de la cárcel La Picota de Bogotá hasta la cárcel el Barne, en Combita, Boyacá.

“Fue trasladado el señor Carlos Mattos desde la Penitenciaria La Picota, en Bogotá, hacía el establecimiento el Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá. Allí estará con personal de custodia, que brindará vigilancia permanente. … Mattos será recluido en las mismas condiciones en las que se encuentran los demás privados de la libertad”, informó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

Las autoridades informaron que antes de salir con destino a Cómbita, Mattos pidió ser atendido por un médico porque informó que estaba descompensado. Aseguró que durante todo el día se había sentido mal.

Carlos Mattos ,es empresario colombiano condenado por el caso de corrupción de Hyundai: En enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación por presunta manipulación al sistema de reparto de procesos, con el fin que la demanda presentada por Mattos llegase a un juzgado específico. El ente acusador comprobó que Mattos y su abogado habrían acordado un pago al juez Reinaldo Huertas por aproximadamente $2.000 millones de pesos (más de $580.000 dólares) para fallar a su favor.

Por estos hechos, hay 9 personas capturadas, entre funcionarios y exfuncionarios del juzgado donde se falló la demanda, entre ellos, el juez Huertas, Carlos Mattos y su abogado. Los capturados deberán responder por los delitos de utilización ilícita de redes informáticas, acceso abusivo a sistema informático, daño informático agravado, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio.

