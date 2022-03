“A mí jamás se me perdieron 70 mil millones, la experiencia en lo público importa”: David Luna

David Luna, comenzó como miembro de una JAC en Bogotá; fue edil de Chapinero en 1997; se convirtió en concejal de la capital entre 2001 y 2003; fue representante a la cámara por Bogotá entre 2006 y 2010 y en mayo de 2015 sucedió a Diego Molano Vega como Ministro de Tecnologías de Información y Comunicaciones hasta el 25 de abril de 2018 / (Colprensa / Sofía Toscano)

Restan menos de dos semanas para los comicios del domingo 13 de marzo, en los que serán elegidos los miembros del Congreso de la República para el período legislativo 2022 - 2026. En esta elección, uno de los nombres más llamativos es el de David Luna Sánchez. A sus 47 años, el exministro TIC espera retornar al poder legislativo luego de haber sido representante a la Cámara entre 2010 y 2014, como cabeza de lista al Senado de la República de Cambio Radical.

El 13 de diciembre de 2021, Luna Sánchez confirmó su puesto dentro del partido cuyo jefe es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Ahora, junto a su fórmula a la Cámara de Representantes, José Daniel López, asegura que su experiencia y el entendimiento que tiene sobre el funcionamiento del Estado colombiano serán fundamentales para generar cambios y beneficios a nivel nacional en un cargo que aún no ha desempeñado: el de senador.

En conversación con Infobae Colombia, el también exalto Consejero Presidencial para las Regiones y exviceministro de Relaciones Laborales fue enfático en señalar que al electorado le han “metido los dedos a la boca” por cuenta de la inexperiencia en la ejecución en cargos públicos y eso genera una desconexión dentro de la democracia.

Infobae Colombia: ¿Qué motivación lo llevó a aplicar nuevamente a un cargo de elección popular nacional como el Senado de la República?

David Luna (DL): Es fundamental en la política de hoy renovarse, pero conocer el funcionamiento del Estado es más importante. Hay muchas personas que han sido elegidas por su simpatía y su capacidad de hacer cabecitas con el balón de fútbol y poco conocían del Estado… Ahí están las consecuencias, porque yo creo que al Estado hay que entenderlo, conocerlo y sobre todo dominarlo para que a uno no le “metan los dedos” a la boca.

Estoy preocupado porque la gente piensa que el presidente es la única persona importante dentro de la democracia. Y no, el Congreso es igual o más importante, si nosotros no votamos informados para el Congreso, pues vamos a seguir teniendo la misma desconexión que hay en este momento.

En cuanto a cargos de elección popular se refiere, en sus comienzos Luna se involucró en el sector público como miembro de una Junta de Acción Comunal (JAC), luego fue edil de Chapinero en 1997 y saltó al Concejo de Bogotá en el gobierno de Antanas Mockus (2001-2003) y como representante a la Cámara por Bogotá entre 2006 y 2010.

Sin embargo, su participación como ministro TIC entre 2015 y 2018 fue uno de los cargos de mayor recordación popular y lo llevó a trabajar por impulsar la industria tecnológica y defender, desde su posición como político y abogado, a los empresarios del sector privado.

Infobae Colombia: ¿Cómo combatir desde las leyes y desde la veeduría ciudadana escándalos de corrupción como el presenciado recientemente con MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados en la cartera a cargo de Karen Abudinen?

DL: Yo fui ministro durante tres años y medio y jamás se me perdieron 70 mil millones de pesos, jamás me robaron ese presupuesto, por lo que la experiencia en lo público importa.

Este escándalo debe tener sanciones, y la única manera de hacerlo es extinguiéndole el dominio a las personas que de alguna manera tienen la capacidad de desarrollar algo tan importante, como es retirarle los recursos al bandido, al ladrón. Hay que aprovechar la tecnología para que sea posible hacerle control y seguimiento a este proceso.

El expresidente Juan Manuel Santos y el exministro de las TIC, David Luna, lanzando las primeras 64 zonas de WiFi gratis para todo el territorio nacional el 19 de abril de 2016 / (Colprensa / SIG).

Infobae Colombia: Usted desató la polémica por haber “echado al agua” a Germán Vargas Lleras para la que sería su cuarta candidatura presidencial consecutiva. ¿Cómo está su relación con el exvicepresidente y quién sería para usted el más apropiado para recoger sus banderas?

DL: En ese momento hablé con el deseo, creo que Vargas es el tipo mejor preparado de lejos para gobernar este país. A él no le meterían los dedos en la boca ni los funcionarios públicos ni los gobiernos extranjeros o Fuerzas Militares porque entiende perfectamente cómo funciona esto. Cerró la puerta al contestar con un trino con algo de “sentimiento de regaño”. En política eso pasa y yo lo acepto, no tengo “rollo” con eso.

A raíz de este hecho, el partido tomará la determinación sobre quién será su candidato presidencial después de las elecciones del 13 de marzo en una convención que vamos a hacer en Corferias en Bogotá, donde tomaremos una decisión, pero en este momento sobre las consultas aún no tenemos candidato.

Infobae Colombia: ¿Siente que se ha distanciado de la idea de país que tiene el miembro de la Coalición Equipo por Colombia Enrique Peñalosa?

DL: A Peñalosa lo conozco, lo admiro y creo que fue un gran alcalde. Creo en muchas de las ideas que promueve Enrique, por ejemplo en la emisión O2. El espacio público, el espacio en esencia donde todos somos iguales. Hay que fortalecerlo, hay que protegerlo, promoverlo. Creo que el transporte público es la solución a una ciudad del tamaño de Bogotá. Con él no hablo hace mucho de política, pero espero que tenga una participación importante en esta elección presidencial.

Infobae Colombia : Estando en el partido de Álex Char, ¿cómo los afecta el escándalo de Aída Merlano?

DL: Arturo Char está en la lista y creo que él merece tener todas y cada una de las garantías del debido proceso, estoy seguro que demostrará que no tiene “rollo” en estas denuncias que han presentado.

Infobae Colombia : ¿Qué elementos de experiencias en anteriores gobiernos retomaría como legislador pensando en una eventual posesión para el período 2022 - 2026?

DL: Cuando finalizó mi período como ministro había tomado la determinación de terminar la vida pública en ese momento y dedicar un rato de mi conocimiento al sector privado y gremial. Ahí estaba, presidiendo un gremio de plataformas de tecnología (Alianza IN). Creo que actualmente represento algo de voto de opinión y puedo ayudar a moverlo y siento que el Congreso es el freno de emergencia ante un gobierno autoritario, de izquierda, derecha o centro.

Estando en el Congreso sin necesidad de arrodillarme a ningún gobierno ni estar enmermelado, tengo la capacidad de levantar la mano para lo que creo que es bueno y levantar la voz para lo que considero malo

Luna asegura tener una hoja de vida sin tachaduras, investigaciones o sanciones tras más de 23 años de carrera política y considera que en política se ha vuelto un plus la honestidad con la ciudadanía cuando en teoría “es lo mínimo que se debe pedir cuando uno quiere que alguien lo represente”.

Los resultados son importantes en estos momentos de tanta desconfianza en la sociedad. Esa vieja experiencia de política tradicional ha cambiado mucho gracias la tecnología, igualmente el ciudadano exige y se comunica distinto. Ya el político no es condecorado por ser elegido, sino que tiene una responsabilidad y tiene que rendir cuentas.

David Luna, exministro Mintic. (Colprensa - Juan Páez).

Movilidad digital en Colombia

Tras consultarle por sus posibles proyectos de ley o propuestas a impulsar desde la rama legislativa, Luna Sánchez asevera que defenderá la democracia priorizando siempre la libre elección de los ciudadanos a usar plataformas tecnológicas o sistemas tradicionales de transporte.

Sobre el asunto de movilidad, que tanto ha defendido, valoró que pueda existir oposición en el Congreso, por ejemplo, con la participación del líder gremial del taxismo colombiano, Hugo Ospina. Eso sí, reprochó la existencia de los cupos para los conductores de vehículos amarillos argumentando que no deberían existir bajo ninguna circunstancia porque es un negocio entre privados y en el que no existe intervención estatal:

Que sea el ciudadano quien pueda escoger si quiere moverse en un taxi, en un bus, en una patineta o en vehículo de plataforma. No que el Estado lo obligue como se pretende que pase hoy cuando parece que protegieran al monopolio y no al ciudadano. La figura de los cupos no es algo legalmente establecido, esos recursos millonarios que se pagan por los cupos no entran al erario público, es una ficción del mercado

En cuanto a las mejoras que podrían prestar las aplicaciones móviles de servicios en Colombia, David considera que estas tendrían un valor agregado si pagaran, por ejemplo, un 1 ó 1,5 % de cada venta para crear un fondo que alimente mejores beneficios para los conductores o domiciliarios y que otorgue mejores oportunidades para responder por el estado de la malla vial.

David Luna y José Daniel López, la fórmula de Cambio Radical para el Congreso entre 2022 y 2026

Derechos laborales y reforma a los contratos por prestación de servicios

Infobae Colombia: Entre sus propuestas más destacadas, junto con su fórmula José Daniel López, está la de abolir los contratos de prestación de servicios en el sector público. ¿Cómo puede aplicar esa fórmula de contratación?

DL: El contrato de prestación de servicios es sano, es importante, pero señala en la norma que usted puede prestar unos servicios por unas horas a la semana o al mes. El Estado está abusando de los ciudadanos porque los contrata por prestación de servicios pero los está poniendo a cumplir horario.

Además, es absurdo que a una madre en estado de embarazo y siendo contratista le toque suspender su contrato porque no le garantizan la remuneración económica durante la licencia de maternidad.

Lo mismo si una persona pierde a un ser querido, que no tiene una licencia de duelo, por lo menos para acompañar las exequias de la persona difunta. Y ni qué hablar de los descansos, entonces con José Daniel López, queremos tramitar la norma para “poner en cintura” estos contratos, es decir, para que cumplan unos mínimos que le permitan al ciudadano tener unos básicos.

Desde la legislación colombiana, los candidatos al congreso por Cambio Radical (Luna y López) pretenden otorgar garantías laborales para personas gestantes y que hayan perdido un ser querido para que les sea remunerado su trabajo como contratistas / (Twitter: @lopezjosedaniel)

David Luna es director del tanque de pensamiento Al Centro desde hace tres años, colectivo desde el cual ha acogido ideas de izquierda y derecha para generar espacios de diálogo entre la diferencia. Si bien las personas que participan en el tanque lo hacen de manera voluntaria y gratuita, para que administrativa y logísticamente funcione este tanque existen unos cuantos contratos por prestación de servicios para los colaboradores remunerados de Luna.

Precisamente en materia de empleabilidad, Infobae Colombia pudo conocer denuncias de acoso laboral por parte de mujeres que han trabajado con el candidato al Senado por Cambio Radical, a lo que el exministro contestó que desconoce las mismas y dijo que dentro del tanque hay muchas personas haciendo política voluntariamente:

Infobae Colombia : Usted es director del tanque de pensamiento Al Centro desde hace aproximadamente tres años. Hemos recibido una denuncia anónima de cinco personas que han trabajado con usted señalándolo de acoso laboral, en particular con las mujeres. ¿Qué nos puede decir sobre esto?

DL: No conozco esto y me parece gravísimo. El tanque de pensamiento Al Centro tiene unas personas que trabajan y piensan gratuitamente. A nadie se le paga y nadie tiene horario laboral, me parece que eso es producto de que estén haciendo política.

En el tanque hay varias personas haciendo política: unos en el Nuevo Liberalismo, otros en el Partido Verde, otros en Cambio Radical, pero no conozco esas denuncias y sería muy importante que las personas que las tienen, las presenten ante las autoridades públicas, porque esto no es una entidad ni una empresa, sino un grupo de personas con una página web que producen contenidos y que desde comenzó el proceso electoral se suspendió la producción de contenidos. No hay ninguna persona contratada, todas las personas que están ahí lo hacen voluntariamente, entonces la persona que quiera pues simplemente se retira.

