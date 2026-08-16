Tres muertos y cuatro heridos en nueva masacre registrada en Cúcuta

Alerta en Norte de Santander tras masacre en cancha de barrio María Paz - crédito Colprensa

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La organización Indepaz reportó en su cuenta de X la masacre número 81 ocurrida durante 2026 en Colombia, tras un ataque armado registrado el 15 de agosto en una cancha del barrio María Paz, en San José de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

El hecho dejó tres personas muertas y cuatro heridas, según la información preliminar difundida por organismos de derechos humanos.

De acuerdo con el informe divulgado por Indepaz, el episodio violento tuvo lugar cuando varias personas permanecían en la cancha del sector, momento en que fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego de manera indiscriminada.

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Las víctimas, todas de sexo masculino y cuya identidad aún no se ha confirmado, recibieron atención médica tras el ataque. Sin embargo, tres de ellas fallecieron debido a la gravedad de las heridas sufridas, mientras que las demás permanecen bajo observación en un centro asistencial local.

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 027/24, en la que advierte sobre el aumento de hechos violentos en Cúcuta y el accionar de distintos grupos armados ilegales que intentan imponer control social mediante amenazas, homicidios selectivos y prácticas de “limpieza social”.

Grupos ilegales imponen el miedo en Cúcuta con otro ataque mortal, según Indepaz - crédito @Indepaz/X

El organismo de control también alertó acerca del reclutamiento de menores, la extorsión y las restricciones a la movilidad que afectan a la población civil, especialmente en zonas urbanas periféricas y rurales del municipio.

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Según la información disponible, la jurisdicción de la Segunda División del Ejército Nacional cubre el área donde se produjo la masacre.

La región enfrenta la presencia e influencia de múltiples actores armados, entre ellos el EGC/Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 Bloque Magdalena Medio, los Rastrojos, Los Pelusos y diversas bandas de carácter local, lo que contribuye a un clima de inseguridad persistente y vulnerabilidad para los habitantes.

La masacre registrada en el barrio María Paz se suma a una serie de hechos violentos que han marcado el año en varias regiones del país y ha despertado preocupación entre autoridades, organizaciones sociales y comunidades afectadas.

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Imagen de referencia. Las víctimas recibieron varios impactos de bala - crédito Colprensa

Por su parte, el director de Indepaz, Leonardo Perafán González, manifestó en X que la reciente masacre en Colombia representa la segunda registrada desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella.

En su mensaje, Perafán cuestionó la continuidad de la violencia pese al cambio de administración: “La violencia no cambia con la posesión de un nuevo gobierno”.

El representante de la organización señaló la urgencia de implementar medidas efectivas y subrayó la necesidad de respuestas inmediatas que protejan a la población civil. Además, insistió en que la estrategia de seguridad debe ajustarse a las realidades locales: “Se requieren respuestas urgentes que protejan a la población civil y una política de seguridad que entienda las dinámicas territoriales y atienda sus causas estructurales”.

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Leonardo Perafán González exige respuestas urgentes para frenar masacres en el inicio del gobierno de De la Espriella - crédito @leonardonzalez/X

Masacre en Barranquilla: tres muertos y tres heridos tras ataque armado

El deceso de Jaime Enrique Bracamonte Herrera, de 29 años, convirtió en masacre el ataque armado perpetrado el pasado 2 de agosto de 2026 en el barrio Santo Domingo de Guzmán, en la zona metropolitana de Barranquilla.

El fallecimiento de Bracamonte Herrera, quien permaneció internado por nueve días debido a la gravedad de sus heridas, fue confirmado el 11 de agosto, según reportó la ONG Corpades.

El hecho ocurrió a las 5:25 p. m., cuando varias personas participaban en una reunión familiar en una vivienda. Según información recopilada por las autoridades, varios hombres ingresaron al inmueble y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar.

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Imagen de referencia. Ataque en reunión familiar se convierte en masacre tras muerte de herido en Barranquilla - crédito Colprensa

Corpades indicó que los responsables habrían simulado ser operarios de la empresa Air-e para poder ingresar.

El ataque dejó como resultado tres personas muertas: Jesús David Garavito Diete, de 33 años, Jean Carlos Peláez Jelk, de 19, y Jaime Enrique Bracamonte Herrera. Todos fueron trasladados a centros médicos, pero no lograron sobrevivir a las lesiones por arma de fuego.

Otras tres personas, entre ellas una adolescente de 17 años, resultaron heridas. La menor fue llevada al Paso Nazareth para recibir atención médica, tras presentar una lesión en el costado izquierdo de su cuerpo.