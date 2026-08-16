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Juan Guillermo Cuadrado se unió con otros dos futbolistas de la selección Colombia para conseguir ayudas para los damnificados por el sismo

El departamento del Chocó será el más favorecido por las ayudas gestionadas por los jugadores, luego de que 10.971 resultaran damnificadas

El tercer jugador con más partidos jugados con la Tricolor dispuso de su Fundación para la gestión de las ayudas - crédito Juan Guillermo Cuadrado

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Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Cuesta y Jhon Lucumí activaron una operación de ayuda humanitaria para el Chocó y Buenaventura tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes 10 de agosto, con una red de recolección y entrega que busca llegar de forma directa a algunas de las comunidades más golpeadas del Pacífico colombiano.

La recepción de donaciones estará habilitada hasta el lunes 17 de agosto y el traslado masivo de suministros comenzará a partir del 20 de agosto, de acuerdo con la información difundida por la Fundación Cuadrado.

La organización explicó que habrá personal en territorio para asegurar la entrega inmediata a las familias damnificadas.

El despliegue prioriza al departamento del Chocó, señalado por la fundación como una de las zonas más afectadas por la emergencia. También incluye a Buenaventura, Yuto, Condoto, la comunidad indígena Emberá en Tutunendo y San José del Palmar.

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El departamento de Chocó ha sido uno a los que más ayudas de la solidaridad colombiana han llegado tras el sismo - crédito Juan Guillermo Cuadrado

La fundación del futbolista informó en un comunicado que puso en marcha una operación logística para articular organizaciones y figuras del deporte, con el objetivo de que cada donación tenga “un destino claro y un impacto real”. Esa primera fase se concentró inicialmente en Chocó, además de la ciudad de Buenaventura.

La estructura de apoyo fue diseñada para canalizar la ayuda hacia territorios de acceso prioritario. La participación de Cuesta y Lucumí forma parte de ese esfuerzo para recolectar suministros y asegurar su envío a las zonas identificadas.

Cuadrado también difundió un mensaje en video para explicar el sentido de la campaña. “Hay familias que lo perdieron todo, comunidades enteras esperando una mano. He estado trabajando en la destinación de recursos para llevar ayuda humanitaria al Chocó”, dijo el jugador.

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Además de Chocó y Buenaventura, los esfuerzos de asistencia abarcan territorios como Lloró, Condoto, Tutunendo y San José del Palmar. La ayuda también se dirige a comunidades de la población indígena Emberá.

La publicación añadió que la iniciativa contempla otras ciudades impactadas por la emergencia, entre ellas Cali, Pereira y Manizales. En ese mismo reporte se indicó que varios compañeros del ámbito futbolístico se han sumado al operativo, con menciones a Cuesta y Lucumí como parte del grupo de apoyo.

En su mensaje, Cuadrado sostuvo que la situación exige respaldo material, emocional y espiritual para quienes atraviesan la emergencia. Según el medio, el futbolista afirmó que el país necesita cercanía, abrazos, oraciones y fe.

El sismo en Chocó dejó 13 muertos, 309 heridos y 41.287 personas afectadas, según un balance de la Gobernación del Chocó incluido en el Reporte de Situación número 11, con corte a las 9:00 del 14 de agosto de 2026. El informe también registró 19.208 personas damnificadas tras el movimiento telúrico.

El reporte oficial señaló daños en la infraestructura residencial: 2.647 viviendas quedaron destruidas y 13.076 presentaron averías. La Gobernación indicó que 10.971 familias están damnificadas y otras 8.388 resultaron afectadas.

Jhon Arias y James Rodríguez también anunciaron ayudas a damnificados

Policías cargan donaciones para los damnificados por el terremoto del pasado lunes, este jueves en Quibdó (Colombia) - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Policías cargan donaciones para los damnificados por el terremoto del pasado lunes, este jueves en Quibdó (Colombia) - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Jhon Arias y James Rodríguez activaron nuevas ayudas para los afectados por el terremoto en Colombia: el primero envió 30 toneladas de insumos a Chocó y el segundo anunció un aporte económico para la reconstrucción, en un momento en que la emergencia deja 273 muertes confirmadas y el foco empieza a desplazarse de la atención inmediata al restablecimiento de las zonas golpeadas.

Arias, centrocampista colombiano nacido hace 28 años en Quibdó, envió el jueves un camión con 30 toneladas de ayuda hacia las áreas más afectadas. La información fue confirmada al diario por su esposa, Yadid Alejandra Aguilar, quien detalló que esa carga se sumó a una operación previa organizada entre el lunes y el miércoles con tres aviones.

En esos vuelos se movilizaron personal médico, medicamentos y otros elementos para atender la emergencia. Aguilar explicó al medio: “El primer día enviamos un vuelo que nosotros pagamos. Llevaba médicos (siete) y una carga de insumos médicos.

James Rodríguez anuncia ayudas a los damnificados en el terremoto. Estas estarán enfocadas en la reconstrucción, a través de su fundación - crédito James Rodríguez

James Rodríguez, capitán de la selección colombiana durante la última década, rompió el silencio cuatro días después del terremoto y comunicó que hará un aporte económico para las víctimas.

El jugador señaló que su ayuda estará enfocada en la reconstrucción, una fase que empezará a ganar peso a medida que concluyan las tareas de búsqueda y respuesta inmediata. También agradeció a los organismos de socorro, a los voluntarios y a quienes participan en las labores de asistencia.

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