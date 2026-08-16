Terremoto en Colombia: estos son los conciertos benéficos que se celebrarán en los próximos días para apoyar a las víctimas

La música se sumó a las ayudas para las víctimas del terremoto en el centro y occidente de Colombia del 10 de agosto - crédito Cruz Roja Colombia

Guardar

Desde el lunes 10 de agosto, cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente y centro de Colombia y dejó un saldo que ya llega a los 289 muertos, miles de heridos y familias enteras sin vivienda, la industria del entretenimiento respondió con una cadena de conciertos, teletones y jornadas solidarias armadas gracias a la coordinación entre productoras y artistas.

Todas ellas, se plantearon como objetivo contribuir a paliar la situación en los departamentos afectados por el terremoto, uno de los más fuertes en la historia reciente del país y que ya convocaron tanto figuras nacionales como internacionales.

Las primeras respuestas llegaron desde Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Fue así que pese a que la magnitud de los daños obligó a suspender la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez —con un 90 % del montaje ya instalado—, la coyuntura derivó en la donatón “Petronio Solidario”.

PUBLICIDAD

Los días 13 y 14 de agosto, las instalaciones del Festival se reconvirtieron en centro de acopio por directriz del Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Alcaldía de Santiago de Cali, mientras el canal Telepacífico transmitió una teletón en vivo de 6:00 p.m. a 1:00 a.m.

La iniciativa atendió dos frentes: las familias damnificadas por el sismo, y los artesanos, cocineros y portadores de tradición que perdieron su principal fuente de ingresos del año con la cancelación del evento.

Por otra parte, este sábado 15 de agosto, Medellín sumó su respuesta con “Colombia, Medellín te quiere” en el Centro de Eventos La Macarena, con un cartel que incluyó a Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Trapical Minds, Andy Rivera, Juan Duque, Pasabordo, Juliana, Hebert Vargas, Hernán Gómez, Hamilton, Llane, Felipe Peláez, Lorduy, Ciro Quiñonez, Daniel Calderón y Los Gigantes, Dareska, Joaquín Guiller, Soley Enzo, Jhonny Rivera, Osmar Pérez, Carabin3, y Emyl Rusev, acompañados de los influenciadores Westcol, Chanty, Pelicanger y Leandro.

PUBLICIDAD

La totalidad de lo recaudado en boletería fue destinado a la emergencia, y el recinto habilitó un centro de acopio para donaciones en especie.

A continuación, los eventos benéficos que se realizarán en los próximos días.

Neiva Rock Solidario — 16 de agosto, Neiva

Neiva se organizó a través de su escena rock para llevar ayudas a Buenaventura - crédito @diariodelhuila/X

El próximo domingo, el Parque de la Música de Neiva acoge un concierto solidario de la escena rock local desde las 4:00 p.m. El cartel incluye a las agrupaciones Analej, Asilo, Bilateral, Daloz, Erika Tru, Euforia, Felipe Dussan, Inxofacto, Sr. Mohan y Venus Blues.

El ingreso no requiere dinero sino donaciones en especie: alimentos no perecederos, colchonetas, agua, artículos de aseo, pañales y elementos médicos, entre otros artículos de primera necesidad. Todos los insumos recolectados durante el evento serán enviados a Buenaventura, uno de los territorios más afectados por el terremoto, para apoyar directamente a las familias damnificadas.

PUBLICIDAD

Unidos por los nuestros — 16 de agosto, Miami

Unidos por los Nuestros recogerá ayudas para los damnificados por los terremotos tanto en Colombia como en Venezuela - crédito @cmnevents/Instagram

La respuesta solidaria trascendió las fronteras colombianas con el anuncio de la realización de este concierto benéfico en el Kaseya Center de Miami. El evento, que originalmente estaba concebido para recaudar fondos en favor de los damnificados por los terremotos que golpearon a Venezuela en junio pasado, amplió su propósito para incluir también a las víctimas del sismo en Colombia.

El cartel reúne a figuras de primer nivel de la música latina: Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Silvestre Dangond, Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Piso 21, SanLuis, Lasso, Alleh, Zhamira Zambrano, Chyno y Nacho, Free Cover, Corina Smith, Isadora, Jerry Di, Joaquina, Jorge Luis Chacín y Micro TDH.

PUBLICIDAD

Este evento será transmitido por televisión con formato de teletón para que el público done mientras los artistas se presentan en escena. En Colombia se podrá seguir a través de Canal RCN y Caracol Televisión.

Bogotá Responde — 17 de agosto, Bogotá

'Bogotá Responde' se realizará el 17 de agosto y reunirá con fines benéficos a varias figuras destacadas de la escena musical independiente colombiana - crédito @musictrendscol/X

Este lunes 17 de agosto, la escena musical independiente de Bogotá toma el relevo con “Bogotá Responde” en la sala Capital Live Concerts, en la localidad de Chapinero. El cartel reúne a Nicolás y los Fumadores, Ha$lopablito, Lucille Dupin, Nasa Histoires, Piel Camaleón, Armenia, Los Coca, Paula Pera y El fin de los Tiempos, entre otros artistas de la escena alternativa local.

El mecanismo de acceso no es una entrada convencional sino una donación en especie: quienes lleven dos de los insumos requeridos podrán asistir al evento. Los artículos aceptados incluyen implementos de salud, artículos de aseo, alimentos no perecederos y elementos de hábitat —sábanas, cobijas, colchonetas, almohadas y carpas—, así como implementos de construcción.

PUBLICIDAD

Vallenatón por Colombia — 18 de agosto, Envigado

Algunas de las principales figuras del vallenato se reunirán en Envigado para apoyar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto - crédito @nelsonvelasquezoficial/Instagram

El próximo martes, el vallenato pondrá su voz al servicio de la emergencia en el Centro de Eventos Centauro de Envigado.

El evento contará con las actuaciones de Daniel Calderón, Jean Carlos Centeno, Nelson Velásquez, Hebert Vargas, Álex Manga, Jorge Celedón, Jorge Pabuena, Amín Martínez, Summer Vega, Luis Mateus, Luis Miguel Fuentes, Anel Velásquez y Erick Escobar.

“Cuando nuestros hermanos más lo necesitan, la música vallenata también se convierte en esperanza”, escribió Nelson Velásquez en sus redes sociales al promocionar el evento, cuyas ganancias se destinarán íntegramente a apoyar la emergencia.

PUBLICIDAD

Bogotá Suena — 22 de agosto, Bogotá

Bogotá Suena reunirá figuras de la escena musical independiente en Kaputt Club - crédito @kaputtclub/Instagram

El sábado 22 de agosto, la escena nocturna de la capital se moviliza con esta iniciativa, fruto de una alianza entre bandas, DJ, clubes, bares y restaurantes que abrirá sus puertas desde la 1:00 p.m. en la Calle 63 #15-70. Con una manilla de acceso, los asistentes podrán ingresar libremente a todos los establecimientos participantes. El evento es para mayores de 18 años.

En el frente de bandas en vivo figuran Diamante Eléctrico, Felipe Orjuela, Juan Pablo Vega (en formato acústico), Mitú y Telebit. En cuanto a la programación de DJs se incluyó a Ä Chemistry, Andy Kenguan, Antonella Ravagli, Camille Spectrae, Cerberus Greek, Confidential Recipe, Dagga, Dani Boom, Diego Veira, DJ Fresh, El Show de Jimmy, Felipe Gordon, Felinah, Hmn_Error, Julio Victoria, Julisavoy, Julian Gómez, Kat Yusti, La Ramona, Memek, Miss Champus, Nicolas Duque, Nuclear Digital Transistor, Owl Disco, Pao C, Paula Velez, R4UM, Raver 90, Roller Gal, Saradélica, Selva, Sergio Iglesias, Simón Mejia, Sophyaa, Surfer Rosa, The Virginia Valley, Varju, Wost y Zeit.

PUBLICIDAD

El aporte solidario para obtener la manilla es de 25.000 o 50.000 pesos, a elección del donante. El 100% del recaudo de entradas, junto con las utilidades de barras y alimentos, será donado a través de canales que los organizadores anunciarán próximamente. La meta de recaudo fijada es de 60 millones de pesos.

Colombia: Voces por la Vida — 23 de agosto, Bogotá

El evento benéfico reunirá a artistas nacionales e internacionales como Andrés Cepeda, Sebastián Yatra, Grupo Niche y Miguel Bosé. Karol G participará de forma remota y posteriormente se sumaron Maluma y Luis Alfonso - crédito Páramo Presenta

El domingo, la industria musical convoca en Vive Claro Distrito Cultural el concierto “Colombia: Voces por la Vida”. Artistas, productores, técnicos y proveedores participarán sin cobrar honorarios ni costos directos, con el propósito de destinar la totalidad de los ingresos a la reconstrucción de viviendas.

El cartel reúne a Andrés Cepeda, Maluma, Manuel Medrano, ChocQuibTown, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Draco Rosa, Miguel Bosé, Pedro Capó, Beéle, Bonka, Daniel Habif, Eladio Carrión, Galy Galiano, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Nanpa Básico y Timo.

PUBLICIDAD

Karol G se sumará de forma remota a través de una transmisión en vivo, en colaboración con su Fundación Con Cora.

La administración de los fondos estará a cargo de Presentes Corporación, entidad con más de 43 años de experiencia en gestión de emergencias y 68 campañas solidarias en su trayectoria. Las donaciones se canalizan a través de Ticketmaster desde 100.000 pesos, monto que incluye la entrada al evento —aunque también está disponible la opción de donar sin necesidad de asistir—.

The Juanpis Live Show y Festival de la Solidaridad — 29 de agosto, Bogotá

La donación por Tuboleta será el mecanismo de acceso al show solidario de Juanpis González - crédito cortesía

El 29 de agosto, Bogotá concentra dos eventos en simultáneo. El primero es una edición especial de The Juanpis Live Show bajo el nombre “Si nos organizamos cabemos todos”, liderada por el comediante Alejandro Riaño a través de su personaje Juanpis González, con el respaldo de Riaño Producciones y BeatHub Entertainment, en el Movistar Arena.

El cartel convoca a Feid, Carlos Vives, Kapo, Manuel Turizo, Mike Bahía, Nidia Góngora, ChocQuibTown, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné, Manuel Medrano y Luis Alfonso, con posibilidad de incorporar más artistas.

El acceso funciona como donación a través de Tuboleta, y el 100% de los recursos irá a la Fundación PLAN para financiar proyectos de reconstrucción de viviendas en el Chocó, departamento donde la organización lleva más de 20 años de trabajo. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de Good Kidz, fundación de Feid.

El mismo día, en el Estadio El Campín, el Festival de la Solidaridad 2026 —un evento cultural con tradición de varios años en el país— redirigió su convocatoria hacia los damnificados del terremoto.

Con entrada gratuita mediante registro previo en la página oficial de la Caminata de la Solidaridad, el festival presentará a Wisin, Francy, Juanse Laverde, Los Tupamaros y Los 50 de Joselito.

Lo recaudado en el evento y las donaciones en especie que el público lleve ese día se destinarán a las víctimas del terremoto.