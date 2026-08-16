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Atlético Bucaramanga logró una exitosa campaña de donaciones para las víctimas del terremoto: esta es la cifra recaudada

El equipo convocó a cientos de aficionados, quienes tuvieron una foto y fotos con los jugadores y el técnico, para recolectar elementos de primera necesidad y alimentos

Atlético Bucaramanga
Jugadores dieron autógrafos y se tomaron fotos con los hinchas que donaron para las víctimas del terremoto - crédito Atlético Bucaramanga
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Bucaramanga fue otro de los equipos que lanzó su campaña para ayudar a las víctimas por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter, que se presentó el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, y dejó más de 54.000 familias damnificadas y casi 300 muertos en el Pacífico y el Eje Cafetero.

El club tuvo una gran acogida para la recolección de donaciones para las víctimas por el sismo en el occidente del país, pues sus jugadores compartieron con los aficionados en un centro comercial de la ciudad, firmaron autógrafos y tomaron fotos para recibir los implementos.

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De esta manera, el Bucaramanga ya puede enviar la ayuda humanitaria a las ciudades y municipios más afectados por el terremoto, además de que el equipo continúa en descanso mientras se reanuda el fútbol colombiano el miércoles 19 de agosto, con algunos partidos aplazados de la Liga BetPlay.

Gran campaña de solidaridad en Bucaramanga

Bucaramanga comunicó el 15 de agosto que la iniciativa logró unir a la hinchada, patrocinadores, entidades del sector salud y voluntarios para asistir a las poblaciones impactadas por el sismo que golpeó la región el 10 de agosto. El club destacó que la Cruz Roja, organismos de socorro y el personal de salud acompañaron el proceso y facilitaron la entrega de los recursos recolectados.

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El comunicado oficial destacó el papel de la hinchada, que respondió al llamado de solidaridad y compromiso, así como el respaldo de los patrocinadores y aliados corporativos. El club informó que logró 12.000 kilos en elementos de primera necesidad y alimentos.

Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga informó que logró 12 toneladas de ayudas y donaciones en la ciudad para las víctimas del terremoto - crédito Atlético Bucaramanga

“Este resultado refleja el compromiso colectivo de quienes, desde diferentes sectores, decidieron unir esfuerzos en favor de las personas y familias que hoy más lo necesitan”, señala el Club Atlético Bucaramanga en su comunicado. La institución reafirmó su compromiso de continuar promoviendo iniciativas en favor de la solidaridad, la unión y el bienestar del país.

La campaña “Rugimos por Colombia” surgió en respuesta a las necesidades inmediatas tras el terremoto que afectó a varias regiones del país el 10 de agosto. Las donaciones reunidas buscan contribuir a la atención y el apoyo de las comunidades que enfrentan dificultades tras el desastre.

Atlético Bucaramanga
En un centro comercial de Bucaramanga, el equipo Leopardo logró la recolección de 12 toneladas de ayuda humanitaria - crédito Atlético Bucaramanga

“A todos los que hicieron parte de esta iniciativa, gracias por demostrar que la solidaridad también nos une como país”, añadió el comunicado de los leopardos, que dieron su aporte al igual que el resto de los 36 clubes del fútbol colombiano para ayudar a las víctimas.

Posibles cambios a la Liga BetPlay

La Dimayor estudia cambiar el formato de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026 tras la suspensión del torneo por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, una medida que busca recomponer un calendario que ya no permitiría mantener la fecha prevista para definir al campeón.

El principal efecto deportivo de la pausa está en el cierre del campeonato: según explicó Carlos Mario Zuluaga, presidente de la entidad, la competencia ya no podría terminar el 13 de diciembre y, como mínimo, se extendería hasta el 22 de diciembre. Para recuperar las jornadas aplazadas, la programación tendría que comprimirse con partidos cada tres días.

Liga BetPlay y Copa Colombia
La Liga BetPlay y la Copa Colombia serán modificadas para que se terminen en 2026, debido al calendario apretado por el terremoto del 10 de agosto - crédito Colprensa

Zuluaga dijo en entrevista con Blu Radio que la determinación de suspender el campeonato se tomó después de revisar escenarios deportivos, logísticos y contractuales: “Había equipos que querían jugar, otros que no es que no quisieran, sino que estaban imposibilitados para hacerlo”.

La salida que analiza la organización pasa por una asamblea extraordinaria en la que se discutirá una modificación del sistema de competencia para la fase decisiva del torneo. Entre las alternativas en estudio figura reemplazar los cuadrangulares semifinales por un esquema de playoffs.

Esa opción apunta a reducir la cantidad de partidos pendientes y a facilitar la recuperación del calendario. La evaluación no es menor porque el aplazamiento no afecta solo una fecha aislada, sino la estructura completa del tramo final de la liga.

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