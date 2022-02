James Rodríguez reveló la fecha en la que se retirará del fútbol

James Rodríguez habló sobre su retiro del fútbol profesional. Foto: Instagram @jamesrodriguez10

Aunque apenas tiene 30 años, han sido más de 16 temporadas las que James Rodríguez le ha dedicado al fútbol profesional. Debutó a los 14 años con Envigado en la liga colombiana y ya, con 17, estaba haciendo goles en Banfield, siendo el jugador extranjero más joven en debutar y marcar una anotación en el balompié argentino.

La carrera de James avanzó muy rápido, pues en el 2010 sumó su primera temporada vistiendo la camiseta del Porto, en Portugal. Y lo demás es historia. El volante colombiano pasaría al Mónaco y, luego de ser el goleador del Mundial de Brasil 2014, fue fichado por el Real Madrid a cambio de 75 millones de euros, una cifra récord para un jugador ‘Cafetero’.

Tras dos buenas temporadas en el conjunto ‘Merengue’, Rodríguez migraría al Bayern Múnich, donde, si bien tuvo un buen rendimiento, optó por no continuar. Regresó a la ‘Casa Blanca’ y tuvo muy poco protagonismo con el técnico Zinedine Zidane. Ello lo obligó a cambiar de aires: Everton, en la Premier League, sería su nuevo destino. Y, solo un año después, se fue al Al-Rayyan de Catar, institución donde actúa hoy en día.

¿Cuándo se retirará del fútbol profesional?

Este sábado, el volante de la selección Colombia fue interrogado, a través de su cuenta de Twitch, sobre la fecha de su retiro. Antes de revelar un periodo estimado para ‘colgar los guayos’, como se dice de manera coloquial, James aseguró: “Yo creo que tú tienes que dejar el fútbol y no que el fútbol te deje a ti”.

“A los 35 o 36 años es una buena edad para retirarse”, confesó Rodríguez, quien hace una semana manifestó que su intención era cambiar de aires e irse del fútbol de Catar lo más pronto posible.

En imagen, James Rodríguez luego de anotar un gol con el Al-Rayyan de Catar. Foto: Instagram @jamesrodriguez10

Respecto a lo que será de su vida después del profesionalismo, James afirmó que le gustaría seguir relacionándose con el deporte, pero desde otra faceta: “Quiero ser presidente o gerente de un equipo. Estoy estudiando para eso. Me gustaría hacer también el curso de entrenador. Tengo esas dos posibilidades. Quiero seguir vinculado al fútbol”.

Además, tampoco descartó que en el futuro pueda aportarle al balompié nacional: “Me interesa ayudar al fútbol colombiano, de alguna manera. En algunos años se verá cómo”.

Por ahora, el ‘10’ de la ‘Tricolor’ está enfocado en seguir rindiendo en el Al-Rayyan, de cara a una transferencia a otra liga en el futuro. A través de su cuenta de Twitch, donde este se ha acostumbrado a interactuar con sus seguidores, también le preguntaron respecto a su futuro y las opciones que tiene de retornar a los torneos más imporantes del mundo.

“Volver a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones, estoy cogiendo ritmo, esperar qué pasa. Otra buena opción es ir a Estados Unidos, que me gusta mucho, pero falta tiempo para eso”, sostuvo en primera instancia.

Una de las alternativas que surgió en medio de los comentarios fue la del Everton, donde jugó en la temporada 2020-21. “Sería una posibilidad. Si ellos quieren, estaría abierto a eso. Yo no tuve ningún problema con nadie allá”, agregó James.

Y es que, según expresó Richarlison, ex compañero del colombiano en los ‘Toffees’, el plantel no comprendió el porqué se prudujo su salida. “Cuando llegué de los Juegos Olímpicos hasta me sorprendió lo mucho que corría y se dedicaba a entrenar, entrenando bien [haciendo referencia a James]. Y de la nada, el entrenador dijo que ya no contaba con él y nadie entendió nada”, sostuvo en entrevista con TNT Sports.

El próximo partido de James en el Al-Rayyan será este martes 1 de marzo, enfrentando a Qatar SC por la fecha 21 de la liga local. El pitazo inicial será a las 8:50 a.m., hora colombiana.

