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“Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue”: Catalina Aristizábal despide a Yamile Humar con una emotiva publicación

Su hija Catalina Aristizábal confirmó el deceso en redes sociales con un video de las dos juntas viendo un atardecer y un mensaje que describió a su madre como una mujer que “se fue con su chispa intacta”

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Catalina Aristizábal dedicó un emotivo mensaje de despedida a su mamá tras fallecer a sus 86 años - crédito @catalinaaristizabalh/IG
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Catalina Aristizábal despidió a su madre con una certeza que pocas personas pueden sostener en el dolor: sabía que ese momento llegaría, y cuando llegó, eligió acompañarla sin miedo. La actriz y presentadora colombiana publicó el sábado en Instagram el mensaje con el que anunció la muerte de Yamile Humar, actriz, escritora y directora que falleció el 13 de agosto a las 11:11 p. m., a los 86 años.

La publicación incluyó un video de las dos juntas, sentadas, mirando un atardecer. Una imagen que, a la luz de las palabras que la acompañaron, adquirió el peso de un símbolo.

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Lo que Catalina escribió sobre su madre

El texto que Aristizábal dedicó a Humar no fue un obituario. Fue un retrato construido desde adentro, con la precisión de quien convivió con una persona durante décadas y aprendió a leerla en sus silencios.

“Mi mamá era una mujer difícil de describir porque tenía demasiadas dimensiones”, escribió. La retrató como una mujer audaz, soñadora, con una velocidad mental que, según su hija, la acompañó hasta el último día.

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Catalina Aristizábal dedicó unas emotivas palabras a su mamá de despedida tras fallecer a sus 86 años - crédito @catalinaaristizabalh/IG

Lo que más subrayó Aristizábal no fue la trayectoria artística de su madre –que fue extensa– sino su manera de estar en el mundo. Yamile Humar amaba la naturaleza, los atardeceres, las mariposas. Hablaba de las corazonadas, de escuchar el corazón y de confiar en lo que uno siente.

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“Su corazón fue frágil, pero ella nunca lo fue”, escribió su hija.

Una despedida anunciada

La publicación reveló que, pese a la distancia geográfica entre ambas, madre e hija mantuvieron una cercanía profunda durante los últimos años. Aristizábal describió haber aprendido los silencios de su madre, sus tiempos y su ritmo.

Yamile Humar murió el 13 de agosto rodeada de sus hijas y sus nietos, en la intimidad que ella misma había pedido. La noticia se hizo pública dos días después, el sábado 15 de agosto, cuando la familia consideró que había tenido el tiempo necesario para el duelo privado.

Yamile humar
Catalina Aristizábal dedicó unas emotivas palabras a su mamá de despedida tras fallecer a sus 86 años - crédito @catalinaaristizabalh/IG

Fue atendida durante más de diez años en la Clínica San Vicente Fundación de Rionegro, institución a la que Aristizábal agradeció de forma explícita en la publicación de la cuenta oficial de su madre: “San Vicente fue, como ella misma decía, su segundo hogar. Un lugar donde no solo recibió atención y cuidado, sino también muchísimo cariño, respeto y amor”.

La llamada y el momento final

Aristizábal narró en su mensaje el instante en que supo que era hora de soltar. Una llamada. Tres palabras: “Katy, es hora”. Y su respuesta, escrita no como réplica sino como comprensión: “Yo sabía”.

“Me estabas pidiendo que te acompañara a volar”, escribió. “Y así lo hice. Como tú querías. Con amor, sin miedo, rodeada de tus hijas y de tus nietos”.

Después de esa hora, describió, llegó el silencio. Un silencio que la familia necesitaba, que les permitió llorar, abrazarse y comenzar a entender “la inmensidad de su ausencia”.

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Yamile Humar falleció a los 86 años de edad en Rionegro, Antioquia - crédito @catalinaaristizábalh/IG

El legado de Yamile Humar

Yamile Humar González nació el 22 de julio de 1940 y construyó una carrera que abarcó más de seis décadas. Debutó en el cine en los años 60 con Chambú y un año después protagonizó Isla de ensueño, la primera película a color producida en Colombia.

En televisión participó en series como Diario de una enfermera, El alférez real y Pero sigo siendo el rey, entre otras producciones de Caracol Televisión. Tras retirarse de la actuación, incursionó en la literatura y la radio, con programas centrados en belleza y salud.

En sus últimos años acumuló más de 153 mil seguidores en redes sociales, donde mostraba la vida cotidiana de sus 80 con humor y sin filtros. Era hermana del también actor y director Alí Humar, fallecido en junio de 2021.

Aristizábal cerró su mensaje con una frase que conectó el amor de su madre por las mariposas con su partida: “Ahora entiendo por qué amabas tanto las mariposas. Tal vez, en el fondo, siempre supiste que llegaría tu momento de abrir las alas para volar alto”.

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