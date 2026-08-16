Terremoto en Colombia también dejó estragos en el Deportivo Cali: se quedó sin sede por daños

Deportivo Cali, junto con el América, sintieron con fuerza el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Colprensa

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Deportivo Cali avanza con las labores solidarias con las víctimas del terremoto de 7,4 grados de magnitud, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó, y dejó 289 muertos, de los cuales, 111 se presentaron en la capital del Valle del Cauca y más de 54.000 familias damnificadas.

Sin embargo, el cuadro Azucarero también resultó afectado porque se quedó sin sede, al menos de manera temporal, porque el sismo del 10 de agosto dejó daños en la estructura y el club no podrá usarla hasta que se hagan las respectivas reparaciones, que tomarán unos días.

Por lo pronto, el Deportivo Cali se une al América para lanzar una campaña de donaciones para los más necesitados, además de que continúa sus entrenamientos de cara al reinicio de la Liga BetPlay el miércoles 19 de agosto, así como espera la fecha para los octavos de la Copa Colombia.

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“Son grandes afectaciones”

La sede administrativa Álex Gorayeb de Deportivo Cali fue cerrada de manera preventiva tras el terremoto que sacudió a gran parte de Colombia el lunes 10 de agosto, según declaraciones del gerente del club, Felipe Restrepo, a El País. El directivo afirmó que la estructura “sufrió muchísimo” y que la clausura busca evitar “situaciones lamentables”.

Restrepo detalló que el inmueble presenta grietas, caída de kioscos y daños en techos, y que el club espera el informe de un perito para definir los pasos a seguir. “No soy perito ni ingeniero para determinar si la sede como está es segura o no; lo que sí pudimos observar son grandes afectaciones y por eso concluimos que lo más prudente era clausurar la sede de manera preventiva, en estos momentos no tenemos oficinas”.

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Esta es la sede administrativa del Deportivo Cali, que se ubica en la ciudad y con el nombre del expresidente del club, Alex Gorayeb - crédito Deportivo Cali

Parte del personal pasó a la modalidad remota y otro grupo se trasladó a la sede de Pance, a las afueras de la capital vallecaucana, para mantener la operación. Las afectaciones, señaló, se registraron tanto en el exterior como en el interior del edificio.

En paralelo, el técnico Rafael Dudamel y su esposa Carolina Duque iniciaron una recolección de fondos para comprar medicamentos y enviarlos a Buenaventura, una de las ciudades más golpeadas por el sismo de 7,4: “Estamos comprando medicamentos que van a ser enviados a Buenaventura, con todo el corazón, con todo el entusiasmo, nos ponemos a disposición”.

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El entrenador hizo un llamado a sus seguidores para comprar "medicamentos que van a ser enviados a Buenaventura, con todo el corazón, con todo el entusiasmo, nos ponemos a disposición" - crédito @SVargasOK/X

Dudamel agregó que difundirá “un número de cuenta bancaria a nombre de Carolina Duque” para recaudar dinero y adquirir “todos los medicamentos posibles” con destino a esa ciudad. El club también manifestó solidaridad con los damnificados, mientras deportistas colombianos en el exterior como John Arias, Luis Díaz, Gustavo Puerta y John Córdoba realizaron aportes y financiaron el traslado de médicos a las zonas con mayores necesidades.

“América y Cali a ganar”

América y Deportivo Cali convocaron a donar para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026, tras publicar un video conjunto con integrantes de sus planteles masculinos y femeninos.

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La campaña apunta a recolectar ayudas para personas afectadas en el Eje Cafetero y el Pacífico, en medio de la pausa de la Liga Betplay por la emergencia. En el mensaje, jugadores y cuerpo técnico llamaron a sus hinchadas a sumarse a las donaciones.

“En la cancha cada uno defiende sus colores y hoy nos hemos puesto la camiseta de Colombia porque tenemos un partido mucho más importante, un partido que nos toca jugar juntos”, dicen al unísono en el video miembros de ambos equipos.

Los dos equipos unieron fuerzas para conseguir los elementos de primera necesidad para los damnificados en el Pacífico y el Eje Cafetero - crédito Deportivo Cali

Los clubes pidieron llevar los aportes al punto de acopio de la Gobernación del Valle del Cauca, ubicado en la antigua sede de la Licorera del Valle, al norte de Cali. La lista incluye alimentos y productos de aseo, como azúcar, sal, granos, pañales para adultos y bebés, cepillos y crema dental, alcohol, jabón, esponjas, desodorante, algodón, colchonetas y kits de aseo, además de materiales de construcción.

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En la primera parte del video aparecen los entrenadores Rafael Dudamel y David González. También participaron Avilés Hurtado, Edwin Velasco, Cristian Tovar, Gustavo Cuéllar y Adrián Ramos, junto a jugadoras como Catalina Usme, Natalia Giraldo y Carolina Pineda.

El llamado solidario ocurre mientras el propio América reportó daños en viviendas de jugadores y miembros del cuerpo técnico tras el sismo. En Deportivo Cali, resultaron afectadas las oficinas de la sede administrativa Álex Gorayeb, que fue cerrada de manera preventiva.