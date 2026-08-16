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Solidaridad de líderes colombianos con Daniel Noboa y su esposa tras perder a su tercer hijo:  “Mucha fortaleza”

El expresidente Iván Duque y el vicepresidente José Manuel Restrepo enviaron mensajes públicos de acompañamiento a la familia presidencial de Ecuador tras conocerse la pérdida de su tercer hijo

Iván Duque, Daniel Noboa y José Manuel Restrepo - crédito Adriana Thomasa/EFE/Luisa González/REUTERS/Contraloría
Iván Duque, Daniel Noboa y José Manuel Restrepo - crédito Adriana Thomasa/EFE/Luisa González/REUTERS/Contraloría
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El expresidente de Colombia Iván Duque y el actual vicepresidente del país, José Manuel Restrepo, publicaron mensajes de apoyo dirigidos al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y a la primera dama, Lavinia Valbonesi, luego de que la pareja perdiera a su tercer hijo.

La noticia sobre la interrupción del embarazo fue confirmada por la ministra del Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, quien informó que la primera dama sufrió una complicación que requirió una intervención de emergencia.

A través de la red social X, Iván Duque expresó su solidaridad con la familia presidencial ecuatoriana. Destacó el acompañamiento de su propia familia en este momento difícil.

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La noticia sobre la interrupción del embarazo de la esposa de Daniel Noboa fue confirmada por la ministra del Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La noticia sobre la interrupción del embarazo de la esposa de Daniel Noboa fue confirmada por la ministra del Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“Envío un saludo de solidaridad al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a su esposa, Lavinia Valbonesi, y a toda su familia ante la dolorosa pérdida de su hijo (sic)”, indicó Duque.

El exmandatario colombiano (2018-2022) expresó que él, su esposa y sus hijos acompañan a la familia con oraciones y afecto en este momento difícil.

“María Juliana, nuestros hijos y yo los acompañamos con nuestras oraciones y afecto en estos momentos de profundo dolor. Les deseamos mucha fortaleza y serenidad para afrontar esta difícil prueba (sic)”, escribió el exmandatario.

Iván Duque - crédito @IvanDuque/X
Iván Duque expresó que él, su esposa y sus hijos acompañan a la familia con oraciones y afecto en este momento difícil - crédito @IvanDuque/X

Por su parte, José Manuel Restrepo también utilizó X para expresar su pesar por el fallecimiento del hijo del presidente de Ecuador. En su mensaje, mencionó a la familia Noboa Valbonesi y extendió su apoyo en nombre de su país y de su propia familia.

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“Recibo con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Stefano, hijo del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y de la primera dama, Lavinia Valbonesi (sic)”, publicó Restrepo.

El vicepresidente de Colombia señaló que, en nombre del país y de su familia, envió un abrazo solidario en este momento que atraviesan como familia.

“A ellos y a toda su familia les envío, en nombre de Colombia y de mi familia, un abrazo solidario en este momento de inmenso dolor. Que Dios les dé fortaleza y consuelo. Nuestras oraciones están con ustedes (sic)”, agregó el vicepresidente.

José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo también utilizó X para expresar su pesar por el fallecimiento del hijo del presidente de Ecuador - crédito @jrestrp/X

Ambos mensajes se difundieron en redes sociales y formaron parte de las expresiones públicas de solidaridad hacia la familia presidencial de Ecuador tras la pérdida que enfrentan.

Detalles de lo ocurrido

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa. La causa fue una complicación durante el embarazo que requirió una intervención de urgencia.

La ministra del Gobierno, Nataly Morillo, informó sobre el fallecimiento en redes sociales y explicó que la intervención médica no logró evitar el desenlace.

Diversas autoridades expresaron sus condolencias a la familia presidencial. La ministra de Educación, Gilda Alcivar, dedicó un mensaje en el que expresó: “Un ángel en el cielo para ambos. Mi más sentido abrazo para el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi en este momento”.

Desde la Asamblea Nacional, la presidenta Mishel Mancheno envió un “abrazo solidario” ante lo que calificó como una “pérdida irreparable”. La ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, sumó que “Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza”.

La ministra del Gobierno, Nataly Morillo, informó sobre el fallecimiento en redes sociales y explicó que la intervención médica no logró evitar el desenlace - crédito Karen Toro/REUTERS
La ministra del Gobierno, Nataly Morillo, informó sobre el fallecimiento en redes sociales y explicó que la intervención médica no logró evitar el desenlace - crédito Karen Toro/REUTERS

Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia en Quito, ondeará a media asta durante tres días. Noboa y Valbonesi son padres de dos hijos, Álvaro y Furio, nacidos en 2022 y 2024.

Lavinia Valbonesi lidera un proyecto social de alcance nacional. El Proyecto ANA se enfoca en la capacitación y empleabilidad de mujeres en situación vulnerable y sobrevivientes de violencia de género. Según datos oficiales, la iniciativa ha beneficiado a más de 200 mil mujeres en el país.

En una entrevista con Infobae, Valbonesi habló sobre las dudas que generó su rol al iniciar el gobierno. “Primera dama joven, influencer, un periodo presidencial corto. Las expectativas eran bajísimas”, reconoció al referirse a los desafíos y avances de su gestión.

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