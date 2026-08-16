Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

El portero de la selección Colombia es leyenda del equipo rojinegro por los dos títulos de Liga y la racha de penaltis atajados con el cuadro de Guanajuato

El portero de la selección Colombia llegó a 18 penales atajados con la camiseta del Atlas - crédito Atlas

Guardar

Camilo Vargas sostuvo la victoria de Atlas ante Tigres por 2-1 este viernes en Guadalajara, un resultado que puso al club tapatío en el segundo lugar del Apertura 2026 y le permitió celebrar su 110 aniversario con un triunfo construido entre una atajada de penal, al menos tres intervenciones decisivas más y un gol final marcado cuando jugaba con un hombre menos.

Con ese resultado, Atlas llegó a nueve puntos, la misma cifra del líder Monterrey, que lo supera por diferencia de goles, mientras Tigres quedó antepenúltimo con un empate, tres derrotas y un punto.

El partido cambió de dueño varias veces. Atlas se fue en ventaja apenas en el segundo minuto con un cabezazo del argentino Manuel Capasso a pase de Arturo González, pero Tigres respondió en el 22 con un remate desde fuera del área de Juan Brunetta tras un error defensivo.

PUBLICIDAD

La presión del equipo de Monterrey se acentuó en la segunda mitad y creció todavía más desde el minuto 69, cuando Juan Sánchez Purata fue expulsado y dejó a los rojinegros con 10 futbolistas. Aun así, el conjunto local encontró el 2-1 en el 81 con un disparo del portugués Luis Esteves que terminó en la red tras un error del arquero argentino Nahuel Guzmán.

Camilo Vargas fue la figura de la victoria del Atlas, 2-1, contra Tigres UANL - crédito Atlas FC
Camilo Vargas fue la figura de la victoria del Atlas, 2-1, contra Tigres UANL - crédito Atlas FC

La jugada decisiva llegó casi de inmediato. En el 85, Vargas le atajó un penal a Brunetta y confirmó una noche que ya incluía otra tapada al mismo delantero en el 71 y nuevas intervenciones en el cierre, cuando Tigres acosó al Atlas en busca del empate.

PUBLICIDAD

Brunetta ya había estado cerca en el 64 con un disparo al travesaño antes de la expulsión de Sánchez Purata. El mismo medio detalló que el penal nació de una falta de Gustavo Ferrareis sobre Diego Sánchez, y que el arquero colombiano contuvo el remate desde los 12 pasos para asegurar el triunfo.

Fachada de una catedral gótica iluminada en rojo intenso, con dos torres y una fuente en primer plano que lanza chorros de agua rojiza. Escudo del 110 aniversario.
La Catedral Metropolitana de Guadalajara se ilumina de rojo en honor al 110 aniversario de Atlas FC, club de fútbol de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro también estuvo atravesado por el contexto del aniversario rojinegro. La publicación señaló que Atlas preparó un espectáculo en el estadio Jalisco durante el entretiempo, con luces, 50 mariachis y banderas con el número 1916, el año de fundación del club.

En el segundo tiempo incluso hubo una interrupción inusual: el sistema de riego del estadio se activó en el minuto 47 en la zona del arco defendido por Guzmán, lo que obligó a detener el juego mientras se apagaba.

Camilo Vargas y su mensaje a Colombia tras el sismo de 7,4 grados que dejó varias ciudades afectadas

El guardameta de la selección Colombia envió un mensaje de aliento a las familias afectadas por el sismo - crédito Atlas

Después del partido, Vargas relacionó la victoria con la fecha del club y con el apoyo recibido tras el sismo que afectó a su país. “Era una fecha muy importante para la institución y sin duda el reflejo de la fiel se ha manifestado, hay mucha ilusión, optimismo y es un día muy especial porque la fiel me apoyó fuera de la cancha y a mi país y eso tiene valor”, dijo a TUDN de México.

El arquero colombiano agregó que su prioridad era sostener al equipo tras haber dejado escapar puntos como local en la jornada anterior. “Primero pienso en ayudar a mis compañeros, a mi club… vamos paso a paso y era importante porque el partido pasado como locales se nos escapó la victoria y sin duda que con el apoyo de la gente lo merecíamos”.

También agradeció el gesto del club con su país tras el terremoto de los últimos días. “Sin duda, he leído algo que dice ‘los míos están bien, pero los míos no están bien’, sin duda parte de mi corazón está con mis hermanos colombianos y hoy era una bonita oportunidad para unirnos a la causa como institución”.

Temas Relacionados

Camilo VargasAtlas FCSelección ColombiaLiga MXColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No aguantó el llanto: El emotivo momento en que Leonardo Castro, jugador de Millonarios, despacha ayuda para los damnificados del sismo

El campeón en 2022 con Deportivo Pereira, junto a su esposa, ha liderado jornadas de recolección en Bogotá para enviar ayudas a la capital de Risaralda y Buenaventura

No aguantó el llanto: El emotivo momento en que Leonardo Castro, jugador de Millonarios, despacha ayuda para los damnificados del sismo

Terremoto en Colombia también dejó estragos en el Deportivo Cali: se quedó sin sede por daños

El club no podrá usar una de sus instalaciones por las afectaciones, mientras adelanta una campaña de donaciones con el América para las víctimas

Terremoto en Colombia también dejó estragos en el Deportivo Cali: se quedó sin sede por daños

Atlético Bucaramanga logró una exitosa campaña de donaciones para las víctimas del terremoto: esta es la cifra recaudada

El equipo convocó a cientos de aficionados, quienes tuvieron una foto y fotos con los jugadores y el técnico, para recolectar elementos de primera necesidad y alimentos

Atlético Bucaramanga logró una exitosa campaña de donaciones para las víctimas del terremoto: esta es la cifra recaudada

Camilo Durán, el goleador colombiano que no se olvidó de las víctimas del terremoto: así dedicó su gol con el Celtic

El atacante, que es reciente fichaje del equipo escocés, festejó en los octavos de final de la copa de ese país y envió un mensaje por el sismo de 7,4 grados de magnitud

Camilo Durán, el goleador colombiano que no se olvidó de las víctimas del terremoto: así dedicó su gol con el Celtic

Arsenal vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el duelo estelar de la Community Shield

Con el fútbol local detenido por el terremoto, los aficionados tendrán un encuentro de alto nivel en Inglaterra y con el que se abre la temporada 2026/2027

Arsenal vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el duelo estelar de la Community Shield
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Abogada de Epa Colombia negó que Abelardo de la Espriella aprobara su traslado a Ibagué y denunció “tortura psicológica” por parte del Inpec

Terremoto en Colombia: estos son los conciertos benéficos que se celebrarán en los próximos días para apoyar a las víctimas

Karol G anunció ambiciosa iniciativa para apoyar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

Deportes

No aguantó el llanto: El emotivo momento en que Leonardo Castro, jugador de Millonarios, despacha ayuda para los damnificados del sismo

No aguantó el llanto: El emotivo momento en que Leonardo Castro, jugador de Millonarios, despacha ayuda para los damnificados del sismo

Terremoto en Colombia también dejó estragos en el Deportivo Cali: se quedó sin sede por daños

Atlético Bucaramanga logró una exitosa campaña de donaciones para las víctimas del terremoto: esta es la cifra recaudada

Camilo Durán, el goleador colombiano que no se olvidó de las víctimas del terremoto: así dedicó su gol con el Celtic

Arsenal vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el duelo estelar de la Community Shield