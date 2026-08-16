Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

El portero de la selección Colombia llegó a 18 penales atajados con la camiseta del Atlas - crédito Atlas

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Camilo Vargas sostuvo la victoria de Atlas ante Tigres por 2-1 este viernes en Guadalajara, un resultado que puso al club tapatío en el segundo lugar del Apertura 2026 y le permitió celebrar su 110 aniversario con un triunfo construido entre una atajada de penal, al menos tres intervenciones decisivas más y un gol final marcado cuando jugaba con un hombre menos.

Con ese resultado, Atlas llegó a nueve puntos, la misma cifra del líder Monterrey, que lo supera por diferencia de goles, mientras Tigres quedó antepenúltimo con un empate, tres derrotas y un punto.

El partido cambió de dueño varias veces. Atlas se fue en ventaja apenas en el segundo minuto con un cabezazo del argentino Manuel Capasso a pase de Arturo González, pero Tigres respondió en el 22 con un remate desde fuera del área de Juan Brunetta tras un error defensivo.

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La presión del equipo de Monterrey se acentuó en la segunda mitad y creció todavía más desde el minuto 69, cuando Juan Sánchez Purata fue expulsado y dejó a los rojinegros con 10 futbolistas. Aun así, el conjunto local encontró el 2-1 en el 81 con un disparo del portugués Luis Esteves que terminó en la red tras un error del arquero argentino Nahuel Guzmán.

Camilo Vargas fue la figura de la victoria del Atlas, 2-1, contra Tigres UANL - crédito Atlas FC

La jugada decisiva llegó casi de inmediato. En el 85, Vargas le atajó un penal a Brunetta y confirmó una noche que ya incluía otra tapada al mismo delantero en el 71 y nuevas intervenciones en el cierre, cuando Tigres acosó al Atlas en busca del empate.

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Brunetta ya había estado cerca en el 64 con un disparo al travesaño antes de la expulsión de Sánchez Purata. El mismo medio detalló que el penal nació de una falta de Gustavo Ferrareis sobre Diego Sánchez, y que el arquero colombiano contuvo el remate desde los 12 pasos para asegurar el triunfo.

La Catedral Metropolitana de Guadalajara se ilumina de rojo en honor al 110 aniversario de Atlas FC, club de fútbol de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro también estuvo atravesado por el contexto del aniversario rojinegro. La publicación señaló que Atlas preparó un espectáculo en el estadio Jalisco durante el entretiempo, con luces, 50 mariachis y banderas con el número 1916, el año de fundación del club.

En el segundo tiempo incluso hubo una interrupción inusual: el sistema de riego del estadio se activó en el minuto 47 en la zona del arco defendido por Guzmán, lo que obligó a detener el juego mientras se apagaba.

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Camilo Vargas y su mensaje a Colombia tras el sismo de 7,4 grados que dejó varias ciudades afectadas

El guardameta de la selección Colombia envió un mensaje de aliento a las familias afectadas por el sismo - crédito Atlas

Después del partido, Vargas relacionó la victoria con la fecha del club y con el apoyo recibido tras el sismo que afectó a su país. “Era una fecha muy importante para la institución y sin duda el reflejo de la fiel se ha manifestado, hay mucha ilusión, optimismo y es un día muy especial porque la fiel me apoyó fuera de la cancha y a mi país y eso tiene valor”, dijo a TUDN de México.

El arquero colombiano agregó que su prioridad era sostener al equipo tras haber dejado escapar puntos como local en la jornada anterior. “Primero pienso en ayudar a mis compañeros, a mi club… vamos paso a paso y era importante porque el partido pasado como locales se nos escapó la victoria y sin duda que con el apoyo de la gente lo merecíamos”.

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También agradeció el gesto del club con su país tras el terremoto de los últimos días. “Sin duda, he leído algo que dice ‘los míos están bien, pero los míos no están bien’, sin duda parte de mi corazón está con mis hermanos colombianos y hoy era una bonita oportunidad para unirnos a la causa como institución”.