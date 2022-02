Ramiro Meneses, otro famoso que quiere quitarse años de encima

También es recordado por producciones como 'Rodrigo D. No futuro', 'Sin tetas no hay paraíso' y 'Amor a la plancha' | Imagen: Instagram @ramiromenesesc

Luego de que Miguel Varoni fuera noticia por una cirugía de rejuvenecimiento que se practicó hace un par de semanas, el también actor Ramiro Meneses ha sido tema de conversación al mostrar que, al igual que su colega, se ha hecho un procedimiento estético para que no se evidencie en su rostro el paso de la edad.

Fue la doctora María Cabarcas, a través de su perfil en Instagram, la encargada de compartir el testimonio del medellinense de 51 años, que con un método no invasivo quiere darle un nuevo aire a su imagen.

“Es un procedimiento de radiofrecuencia fraccionada que renueva las células de la piel mediante la inserción de micro agujas y la exposición de energía de radiofrecuencia en la dermis, mejorando el tono y tensado de la piel”, explicó la especialista en cuestión.

De igual manera, Cabarcas comentó que el trabajo se concentra en papada, rostro, levantamiento de cejas y en mejorar su contorno, lo que fue solamente es un refuerzo del trabajo hecho hace un par de meses.

Además, destacó la constancia y disciplina que tiene su paciente para llevar a cabo este tipo de tratamientos, pues advierte que el cuidado en casa también es esencial.

En cuanto a las razones que lo llevaron a buscar este tipo de alternativas, Ramiro Meneses aseveró que su trabajo frente a las cámaras algo que influyó bastante, pues anda bastante activo con las grabaciones de la cuarta temporada de ‘MasterChef Celebrity’.

“En el último tiempo, he venido con un ajetreo de mucho trabajo y labor, horas largas, y las luces resecan la piel. Uno siempre está obligado a hidratarse, pero no siempre es así. Entonces, la piel siempre empieza a sufrir. Y, bueno, no tenemos 20 años”, agregó el hombre encargado de dar vida a ‘Tanatos’ en la serie ‘Victorinos’.

¿En qué consistió la cirugía de Miguel Varoni?

De acuerdo con lo expuesto por el cirujano Alan González en una reciente entrevista para el programa En casa con Telemundo (Telemundo), el actor de ‘Pedro el escamosos’ se practicó un rejuvenecimiento facial, teniendo en cuenta que su aspecto ha cambiado mucho en los últimos meses.

”Le hice unos ajustes en el rostro para poder recuperar su aspecto juvenil y, de esa manera, que él pudiera mejorar la proyección del pómulo, del reborde mandibular, la flacidez del cuello (que en realidad se le notaba bastante deteriorado). A partir de eso que mejorara un poco más la expresión de la mirada y sus características generales”, explicó.

De igual manera, González reconoció que a Miguel Varoni se le “aceleró el envejecimiento” por cuenta de una “importante pérdida de peso” que presentó en meses recientes, la cual también le generó flacidez en su zona abdominal.

“Su proceso de envejecimiento se aceleró muchísimo porque al perder el volumen facial, la estructura que le da cierto soporte a la cara no solo son los huesos y el músculo también es la grasa que está debajo de la piel, y al disminuir su volumen empieza también a ponerse muy flácida (...) Casi que siempre a medida que envejecemos va cambiando la cara, pero si envejecemos y, además, adelgazamos con una pérdida importante de peso, no solo cambia la cara sino que también cambia el cuerpo”, concluyó el galeno.