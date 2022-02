Ejército Nacional dispondrá de 250 perros expertos en detección de explosivos durante las próximas elecciones

El Ejército Nacional tendrá disponibles 250 perros expertos en detección de sustancias explosivas. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Las fiestas electorales de este año en el territorio nacional tendrán el apoyo de 250 caninos expertos en detección de explosivos, que junto a los respectivos uniformados guías acompañaran las elecciones para que no se genere ningún de atentado o afectación a la democracia.

Uno de estos carismáticos protagonistas es Gari, un noble y disciplinado perro golden retriever, que tan solo con ocho meses de edad se prepara en el Centro de Entrenamiento Canino del Ejército en Bogotá.

Wilmer Patiño es un soldado regular quién lleva dos años en el Ejército, con gran aprecio ve a su amigo y compañero Gari. Ambos llevan al rededor de dos meses juntos, estrechando lazos entre guía canino, y perro entrenado.

“Cuando llegué no sabía nada de perros, pero aquí me enseñaron a tener un vínculo para toda la vida con él ... y él tampoco sabía nada de como buscar explosivos. Ahora no se separa de mí”, comentó con un evidente aprecio en su rostro el soldado Patiño.

El uniformado comentó que para poder trabajar juntos se debió generar primeramente un vínculo entre él y Gari, formado a partir de caricias, juegos, estímulos para que el noble canino poco a poco fuera identificando el olor de los explosivos.

“Existe un cuarto donde hay ladrillos, y mientras vamos jugando lo vamos asociando, le escondemos las partículas de explosivos y las va buscando. Luego si pasa el examen se le enseña a buscarlos en carros, motos y en otros espacios”, explicó sobre el entrenamiento de Gari, el soldado Patiño.

A tan solo dos semanas de las elecciones el soldado Patiño dice que Gari ya está preparado. “Yo le digo Spill y le señaló con la mano, y él se va en la búsqueda del explosivo y si lo encuentra le digo: ‘bien niño, ok, muy bien mi cachorro’ y le doy el juguete como premio” comentó el uniformado.

Serán 250 caninos al igual que Gari, los disponibles para realizar la detección de explosivos antes, durante y después de las elecciones. Los caninos han sido entrenados también en Cali, Carepa, Bucaramanga, Popayán, Medellín y Ibagué entre otras ciudades.

Dentro de la actividades estipuladas está apoyar la verificación de las rutas de desplazamiento, los lugares de acopio y los puestos de votación en labores previas al día de elecciones; durante, estarán en puestos de control sobre las vías, en verificación de automóviles y dando rondas perimétricas en los sitios estipulados para votar con el fin de prevenir cualquier intento de sabotaje a las fiesta electoral.

Caninos caídos

La muerte de ‘Jelly’ se produce en medio de varios ataques atribuidos al ELN en diversas regiones de Colombia. Foto: Policía Nacional

Mucha tristeza ha generado en el país el fallecimiento de ‘Jelly’, una perra antiexplosivos que murió durante un ataque armado en el sector conocido como García Herreros, zona rural de Cúcuta (Norte de Santander). Las autoridades han atribuido el atentado al grupo terrorista ELN, luego de que este anunciara, a través de un panfleto, el inicio de un paro armado entre el 23 y el 26 de febrero.

La Policía Metropolitana habían activado los protocolos de verificación de una caja sospechosa, sobre la 1:30 de la magrugada de este miércoles, cuando fue detonada sobre el Anillo Vial Oriental, frente a la sede principal de la Universidad Francisco de Paula Santander. La onda explosiva produjo la muerte de la perrita, mientras que su guía, Flor Katerine Florez García, sufrió lesiones auditivas y se encuentra en valoración médica.

“Los Carabineros de Colombia y Guías Caninos, rechazamos de manera vehemente la acción terrorista del Eln en el anillo vial de la ciudad de Cúcuta, donde una carga explosiva acabó con la vida de nuestra canina Jely, experta en detección de explosivos”, sostuvo la institución a través de un comunicado.

