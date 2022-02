Federico Gutiérrez enfila críticas hacia Gustavo Petro al señalarlo de ser el “Putin colombiano”

Federico Gutiérrez esta vez se fue en contra de Gustavo Petro: “El Putin colombiano”

El exalcalde de Medellín y precandidato por el Equipo Colombia, Federico Gutiérrez, enfiló una batería de ataques contra su rival, el también precandidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, ante la posición de éste relacionada con la guerra entre Ucrania y Rusia.

En el foro promovido por la Casa Editorial El Tiempo y Revista Semana, Gutiérrez no solo tildó a Petro de ser el “Putin colombiano” sino que ahondó en la crítica esbozada en su cuenta de Twitter durante la jornada del pasado 27 de febrero.

En alusión a lo dicho por Petro respecto a la posición de Colombia en el conflicto euroasiático, esto escribió Gutiérrez en la mañana del pasado domingo: “No pues que “Qué Ucrania ni qué ocho cuartos”? Petro, el que calla otorga. Mientras el mundo ve con horror como destruyen una nación soberana como Ucrania, preferiste callar para no incomodar a tus aliados. Si así es en campaña, ¿se lo imaginan gobernando?”.

La posición de Gutiérrez en el debate de la Gran Alianza contrastó con la de su rival en el Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa, quien señaló que es importante llegar a acuerdos con el vecino país de Venezuela para garantizar a “Venezuela que no vamos a intervenir de ninguna manera para derrocar a Maduro”.

En debate llevado a cabo por Semana y El Tiempo, los precandidatos David Barguil, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Aydeé Lizarazo hablaron de diversos temas, entre ellos la política migratoria y las relaciones con el régimen de Maduro FOTOS: Colprensa

“Fico” repostó de la siguiente manera: “Peñalosa tiene su posición en ese tema, no creo que eso es lo que debe ocurrir. Las relaciones de Maduro es con el ELN, con Petro y Piedad Córdoba. Nos vamos a dedicar a cuidar democracia. No estoy de acuerdo con la dictadura de Maduro y todo lo negativo que no podemos aceptar en una democracia”, en alusión a lo dicho por su compañero.

En contexto | Enrique Peñalosa, el único de ‘Equipo por Colombia’ que restablecería relaciones con Venezuela: “Hay que hacer lo que le sirva al país”

Sin embargo, el gancho más fuerte estaba reservado para Petro. Siguiendo en la línea de vincular al candidato de izquierda con Rusia, esto dijo en el debate de SEMANA y El Tiempo:

El Putin colombiano es Petro. Aquí cuando uno mira todo el contexto de lo que está pasando y como se pone en riesgo las democracias y las libertades como está ocurriendo en Ucrania. Vemos nosotros cuál es el riesgo que tenemos con un país como Venezuela. Yo no restablecería relaciones con Maduro. Es más, a Maduro lo que hay que hacer es seguirlo denunciando internacionalmente

Aunque ambos no han debatido cara a cara en las últimas semanas, Petro sí respondió previamente a través de su cuenta de Twitter: “Y así como se burlan de los diálogos y quieren la guerra, que no saben cómo terminará en el mundo, así hicieron trizas la paz de Colombia”.

Ante este señalamiento, el antioqueño no se contuvo: “entre usted y yo el único que ha hecho la guerra en Colombia ha sido usted (Petro). Jamás he empuñado las armas para atentar contra un colombiano, cosa diferente a lo que usted sí ha hecho”.

Cabe destacar que Gutiérrez y Petro son dos de los candidatos que mantienen un pulso por ganar en la percepción pública, de acuerdo con la medición ‘Pulso país’ de Datexco.

Ambos tienen dos de las imágenes favorables más altas, en comparación con los demás opcionados. En esa lista también entra Federico ‘Fico’ Gutiérrez, cuyo concepto positivo es del 40 %, aunque el negativo asciende al 52 %. Desde junio del 2021 sus índices han sido muy similares, mostrándose cambios en apenas dos puntos porcentuales.

