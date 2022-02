Múltiples marchas a nivel nacional de cristianos en contra de la despenalización del aborto

(Foto: Twitter/CarlRamirezA)

“La gran mayoría de colombianos no aceptamos que cuatro magistrados y un conjuez le impongan al país una sentencia de muerte”, informó la comunidad cristiana Iglesia Rios de Vida en sus redes sociales, motivando a los demás movimientos religiosos a movilizarse en la iniciativa llamada “Déjame nacer”, la cual logró que diferentes plazas a nivel nacional reunieran a cristianos expresando su rechazó por el fallo de la Corte que aprobó poder interrumpir en embarazo hasta las 24 semanas de gestación.

La movilización que se llevó a cabo en algunas zonas desde las 10 de la mañana, tuvo actividad en las plazas de: Barranquilla: Plaza de la Paz, Bogotá: Plaza de Bolívar, Cali: Plazoleta de San Francisco, Medellín: Parque las Luces,Cartagena: India Catalina,Bucaramanga: Plaza cívica Luis Carlos Galán, Cundinamarca: Plaza Central de Pacho, Río Negro: Parque Principal, La Ceja: Parque Principal, Arauquita: Cancha Barrio la Libertad, Sincelejo: Parque Santander, Valledupar: La Plazoleta de la Gobernación, Soacha: Parque Principal de Soacha, San Sebastián de Mariquita: Parque Mutis, Tolima: Parque Principal frente a la Alcaldía de Lérida, Espinal: Parque Bolívar y Pereira: Plaza de Bolívar.

La comunidad cristiana señaló: “Nos preocupa sobremanera que la Corte Constitucional, exceda nuevamente sus funciones dentro del Estado Social y Democrático de Derecho al suprimir, de manera ilegítima, la función legislativa del Congreso de la República quien ha negado en reiteradas oportunidades el aborto, para establecer un supuesto derecho que atenta contra la vida de los niños por nacer en Colombia, sustituyendo así la Constitución Política donde se establece en su artículo 11 que el derecho a la vida es inviolable”.

Los líderes religiosos que califican como una ley para aprobar el ‘infanticidio’, mencionaron que también tiene como finalidad que renuncien de sus cargos públicos los magistrados encargados del fallo y que respondan jurídicamente a este hecho, que ellos califican como ‘un referendo criminal’.

Una de las cabezas visibles que gestó la movilización fue el pastor Migue Arrazola que mencionó desde su juicio de valor: “Es para el cristiano y para la Iglesia Cristiana en general, un adefesio, es abominable que se interrumpa la vida de un ser inocente e indefenso en el vientre de su madre que por diseño es el lugar más seguro para tener un bebé, descuartizándolo, es un acto barbárico hacer del vientre de la madre una carnicería pública”.

Aunque estudios han revelado que el feto no puede sufrir dolor luego de las 24 semanas, la comunidad cristiana recalca que para ellos es un acto de ‘infanticidio’, por lo que rechazan tajantemente cualquier argumentos que les quieran dar: “Eso no tiene ni sentido común, ni tiene peso biológico, ni peso jurídico, ni ninguna justificación moral para desprenderse de alguien que pueda darle muchas sonrisas y alegría a una mamá”, indicó el pastor Migue Arrazola.

Otra de las solicitudes que rondó entre los manifestantes es un referendo para aceptar o rechazar la despenalización del aborto hasta la semana 24. “No es posible que cinco personas decidan por millones de colombianos que no estamos de acuerdo, aunque ciertamente hay un grupo de personas de acuerdo con esta atrocidad, porque es un asesinato, lo cierto es que una gran mayoría no estamos de acuerdo ... pedimos un referendo. Nosotros nos vamos a levantar para exigir el referendo y que nos pregunten. Cuál es el miedo a preguntarle a la ciudadanía, será que somos millones y millones los que no estamos de acuerdo con esta atrocidad”, comentó una integrante de la comunidad cristiana y asistente a la manifestación a los micrófonos de RCN radio.

El tema de la despenalización del aborto ha sido polémico en el país, desde los rechazos por parte del gobierno de Duque y las comunidades conservadoras, hasta la celebración de los movimientos feministas y sociales, demuestran que la decisión de la Corte Constitucional fue histórica en el país.

