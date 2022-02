La particular reacción de Jhonier Leal en las audiencias: “¿Cuántos seguidores hay conectados?, ¿Cuántos están viendo?”

Jhonier Leal parecía más preocupado por el número de personas que estaba viendo la audiencia que por los mismos hechos de los que era señalado. Foto: Jhonier Leal Peluquería

El 21 de noviembre del 2021, Colombia se enteró de la muerte de Mauricio Leal, uno de los estilistas más reconocidos del país, y de su madre, Marleny Hernández. Aunque en un principio se pensó que se había tratado de un suicidio debido a algunas pistas que se encontraron en el lugar de los hechos, como una carta escrita por el peluquero en donde pedía perdón por sus actos, con el pasar de los días las investigaciones fueron tomando un rumbo diferente al punto de determinar que se había tratado de un homicidio y el principal sospechoso era su hermano, Jhonier Leal.

En la carta que fue dejada junto a los cuerpos de las víctimas, se podía leer: “Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermano dejo todo, con todo mi amor. Perdóname mamá. 1124″. Esto generó una enorme sospecha y se pudo determinar que una de las razones que habría tenido Jhonier Leal para cometer el crimen era su intención de quedarse con la fortuna de su hermano que rondaba los 5 mil millones de pesos.

En el documental de ‘Jhonier a Caín’ de Noticias RCN, se han dado a conocer nuevas versiones de lo que sucedió antes del asesinato, cómo se realizó y cuál fue la postura que tomó Jhonier Leal tras haber asesinado a sus familiares.

Angélica Medina Hernández, prima de los hermanos Leal, manifestó su asombro al ver cómo estaba Jhonier durante el entierro de su hermano y de su madre: “todos nos preguntábamos que por qué Jhonier estaba así, que por qué no lloraba. Parecía que no le estuviera doliendo. Pensamos que quizá se había tomado una pastilla o que entonces era lo suficientemente fuerte para no llorar”.

Por otra parte, Paola Medina, otra de las primas de los hermanos Leal, aseguró que le sorprendió la actitud de Jhonier, “parecía como si no le doliera que se había muerto su mamá”, pese a que en muchas ocasiones se vio muy cercado a ella y en varias ocasiones le demostraba un gran cariño.

En el documental que se ha ido publicando por partes, también revelaron lo que sucedió en medio de los recesos durante la audiencia de imputación de cargos y qué le preguntaba Jhonier Leal al fiscal. “¿Cuántos seguidores hay conectados a la audiencia? ¿Cuántos están viendo la audiencia?”.

Otra de las preguntas que le realizó Jhonier Leal al fiscal del caso en medio de los recesos en las audiencias fue; “¿Logré más reconocimiento que Mauricio, ¿verdad? ¿Soy más famoso que él?”. Esto también confirmaría otra de las hipótesis que se manejó por parte de los investigadores que habrían determinado que otra de las razones que habría tenido para asesinar a su hermano, era la envidia, ya que él era mucho más exitoso y de acuerdo a las versiones de algunos familiares, era el preferido de Marleny Hernández.

Sobre esto situación, Brayan Zapata Medina, uno de los familiares de los hermanos Leal, afirmó que, “ellos eran una pareja. Marleny y Mauricio siempre eran ellos dos solos y yo creo que eso era lo que le afectaba a Jhonier”.

Algunos familiares aseguran que hay muchos secretos que esconde la familia Leal y que tras la decisión de Jhonier, de aceptar los cargos, esto sería una maniobra para esconder a una tercera persona que estuviera implicada en el atroz crimen. . De acuerdo con Yazmin Medina Hernández, prima de los hermanos Leal, “se están encubriendo a las otras personas que participaron en esta atrocidad”.

