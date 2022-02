Familiares de Mauricio Leal revelaron nuevos detalles sobre la rivalidad que existía con Jhonier

En la imagen, Mauricio Leal, su madre Marleny Hernández, y su hermano, Jhonier Leal. Foto: Instagram Mauricio Leal

Hace tres meses fue asesinado en su casa el reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Tras la investigación de la Fiscalía, Jhonier Leal, hermano e hijo de la víctimas, fue señalado como el principal sospechoso de los asesinatos y el pasado miércoles 19 de enero, se declaró culpable del doble homicidio que aconteció en La Calera. Luego de más de un mes de esta declaratoria, se siguen conociendo detalles de lo que sucedía entre los dos hermanos y cuáles fueron las razones para realizar el atroz crimen.

‘Noticias RCN’ dio a conocer el primer capítulo del documental sobre los hermanos Leal. ‘De Jhonier a Caín’, es el nombre de la producción que contó con la participación de algunos familiares de los estilistas y quienes revelaron detalles de su infancia, sus inicios en el negocio e incluso revelaron que Jhonier les aseguró que, ya estando bajo captura, él no había cometido el crimen.

En el documental, María Dinner Hernández, hermana de Marleny Hernández y tía de Mauricio y Jhonier, aseguró que desde que ellos eran pequeños, siempre había existido una rivalidad y señaló que, “mi hermana me decía ¿Cierto que Jhonier siempre mantiene una envidia con Mauricio? y yo le respondía que sí”.

Ella también se refirió al atroz crimen que cometió Jhonier Leal en el mes de noviembre del 2021 en donde terminó con la vida de Marleny y del reconocido estilista con la intención de, y de acuerdo con las investigaciones, quedarse con la fortuna de él. Su tía, con lágrimas en los ojos afirmó que, “Yo lo enterré junto a mi hermana y Mauricio porque él para mí ya no existe”.

En el documental realizado por ‘Noticias RCN’ también aparece María Nelly Hernández y ella habló sobre el favoritismo que tenía su hermana por Mauricio y señaló que, “Para el mundo entero no es ceguera que Marleny siempre era todo con ‘Maito’, yo no sé ella por qué lo hacía, yo no puedo opinar. Lo que yo digo es que uno como madre siempre debe tratar a los hijos por igual”.

También revelaron algunos detalles de cómo fue la infancia de ellos, en donde expresaron que Mauricio desde muy pequeño había mostrado interés por la peluquería, profesión que desarrollaba su madre. “Yo recuerdo que ‘Maito’ se paraba siempre a mirar cómo Marleny hacía los cortes. Él decía que tenía que seguir adelante porque quería ser grande en la vida”, afirmó una de las tías.

Incluso una prima de Mauricio dijo que a él le gustaba, “practicar conmigo, como hacerme peinados, colocarme cosas de mi tía porque como ella siempre fue estilista, siempre tuvo en la casa muchas cosas de peluquería”.

Poco a poco Mauricio Leal comenzó a hacerse un nombre como estilista y empezó a tener éxito, mientras que a Jhonier no le iba tan bien con sus negocios. Al ver esto, decidió dedicarse a la peluquería, así como su hermano, con el que tiempo después trabajó. Sin embargo y de acuerdo con Yazmín Medina Hernández, prima de ellos, “los clientes venían buscando a Mauricio, muchos esperaban a que él los atendiera y si no podía, los clientes preferían cancelar la cita”.

Por último, María Nelly Hernández reveló que había tenido una conversación con Jhonnier Leal, luego de que se declarara culpable del homicidio de Mauricio y Marleny y él aseguró que, “se había tenido que declarar culpable y yo le dije que si él no era el causante, que lo confesara, que por qué pagaría unos años de cárcel por algo que no cometió”, afirmó.

