“No sabemos si esta situación puede escalar y tampoco que tan rápido podría ser”: testimonio de un colombiano en Ucrania

En calma, pero con mucha tensión, los habitantes en Kiev (Ucrania) han estado viviendo las últimas horas en ese país luego de que Rusia atacara objetivos militares en la madrugada del jueves. Entre ellos está el médico Laureano Mestra, un colombiano, nacido en Montería (Córdoba), que reside en esa ciudad y quien señaló que ha tenido contacto con sus compatriotas en esa nación de Europa del Este.

Según explicó serían entre 60 y 70 connacionales los que se encuentran en las diferentes regiones de ese basto territorio de más de 600.000 metros cuadrados, quienes piden al personal diplomático colombiano una comunicación más fluida con el fin de que puedan tomar decisiones para salir o permanecer en la otrora república soviética.

“El problema es la evacuación no sabemos si esta situación puede escalar y tampoco que tan rápido podría ser. Tengo comunicación con varios compatriotas y algunos de ellos tienen mucho susto. Hablé con una madre con dos niños pequeños y eso fue lo que más me preocupó”, afirmó.

Infobae Colombia logró establecer que en la embajada colombiana en Polonia estarían enviando personal diplomático a la frontera con ese país para recibirlos si deciden salir de Ucrania, y estarían informando oficialmente en el transcurso de la mañana europea los pasos a seguir. En cualquier caso quieren dar un parte de tranquilidad de que están al tanto de la situación y que no deben sentirse a la deriva porque dejarán a disposición todo lo necesario para atenderlos en caso de desplazarse.

El doctor Mestra señaló que entre los colombianos hay mucha preocupación por la situación, y aunque no habrían entrado en pánico, muchos de ellos afirmaron que ya se están alistando para salir de Ucrania.

“La gente está tensa y hay distintos niveles de temor. Las decisiones son distintas por cada persona, pero hay gente que sí tiene mucho miedo por lo que pueda pasar y otros que están un poco más tranquilos, pero tampoco están en la actitud de que no va a pasar nada. El discurso de nosotros cambió y es de mantener la calma, tengamos las cosas listas, tengamos identificados nuestros refugios, y no deja existir incertidumbre”, explicó Mestra.

En cuanto a la situación en Kiev hay máxima tensión, por lo que en los supermercados, tiendas de abarrotes y cajeros automáticos se ven largas colas de ciudadanos para conseguir víveres, ya que temen que por una posible nueva incursión rusa se queden sin los servicios básicos.

“No estamos aprovisionando de agua, comida, y artículos de primera necesidad como baterías, linternas porque el temor es que haya un ataque sobre la infraestructura y nos quedemos sin luz, y eso hace que las cosas sean más difíciles”, afirmó.

Afirmó, además, que aunque por la información que conoce no supo de ataques a la población civil, y en el sector en el que reside no escuchó de los ataques, en algunas zonas de Kiev conocidos le señalaron que se escucharon explosiones.

“Lo que tengo entendido es que fueron objetivos militares muy específicos y aquí hay un aeropuerto militar, donde dicen que destruyeron unos aviones ucranianos, eso es lo que tengo entendido. En la madrugada sí se escucharon algunas explosiones, compañeros míos que viven por el centro me dijeron que las oyeron. No ha habido ataques sobre la población civil que yo sepa. La gente no entró en pánico, pero sí están muy preocupados y se ven muchas caras largas”, narró.

Confirmó que hay atascos en el tráfico vehicular, como muestran las imágenes en los medios de comunicación internacionales, porque muchos ciudadanos quieren alejarse de la ciudad, y otros quieren estar con sus familiares que se encuentran en otras regiones del país.

"La gente se está yendo y lo que están tratando es alejarse de la capital. He hablado con ucranianos y lo que están haciendo es armar grupos para irse a ciudades más pequeñas, es lo que están haciendo. Por supuesto no es todo el mundo, porque no están en la misma situación, pero temprano en la mañana la situación sí fue muy maluca, ahora está más calmado, pero la situación se mantiene", agregó.





Confirman 8 muertos y una decena de heridos

Ucrania informa de al menos ocho muertos y una decena de heridos en las primeras horas de la invasión rusa al país, según informó el asesor del ministerio del Interior, Antón Gueraschenko.

“Una mujer y un niño resultaron heridos en la región de Konopot, donde ardió un auto. En la ciudad de Podolsk de la región de Odesa, siete muertos, siete heridos y 19 desaparecidos a consecuencia de un bombardeo. En la ciudad de Mariúpol, región de Donetsk, hay un muerto y dos heridos”, informó en su canal de Telegram.

La Guardia fronteriza ucraniana confirmó la muerte de uno de sus integrantes tras inicio de invasión rusa.

Fuerzas terrestres de Rusia penetraron el jueves en Ucrania desde varias direcciones, indicó el servicio de guardias fronterizos de Ucrania, horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el lanzamiento de una operación militar.

Los agentes fronterizos indicaron que vehículos militares rusos, entre ellos tanques, cruzaron la frontera en varios puntos del norte del país, así como en la península de Crimea en el sur, anexionada por Moscú en 2014.





