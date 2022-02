Video: “Recuerdo una mujer que me acosaba”, Carlos Torres contó su anécdota con una fanática

Carlos Torres narró la historia que le ocurrió con una fanática enamorada que lo persiguió por casi 11 meses. Tomada de Instagram @carlos1torres1

Carlos Torres es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, ya sea por cuenta de su talento en producciones como ‘La Reina del Flow’ y ‘La nieta elegida’ o por su atractivo, que se roba las miradas de más de una mujer tanto en las calles como en sus redes sociales. Sin embargo, a sus seguidores no se les pasaría por la mente que sería el protagonista de una historia bastante particular.

En días pasados, Torres interactuó con sus seguidores en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ resolviendo algunas inquietudes de su vida personal, así como las diferentes anécdotas que le han ocurrido en la trayectoria actoral que posee. Una de ellas llevó a que relatara el incómodo momento que vivió con una fanática, cosa que recordó había ocurrido en la ciudad de Bogotá.

“Recuerdo una mujer que me estaba acosando de una forma brava, esta persona viajó desde su ciudad a Bogotá, simplemente para conocerme. Hablé con ella un rato y después de un rato me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme ella había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida, amor a primera vista, nos íbamos a ir a mi casa, casarnos y estar juntos por el resto de la vida”, recordó el actor, destacando que fue una experiencia un tanto extraña.

Era tal el amor que sentía la seguidora por el actor, que viajó desde su ciudad natal con maletas y todo, llegó hablando con toda la seriedad del caso por lo que él debió conversar con ella, explicarle que en ese momento ya estaba comprometido sentimentalmente con otra persona, pero la mujer insistió en que la relación con Torres era muy real.

Le puede interesar: Piedad Córdoba denuncia mensajes extorsivos que involucran a embajadores en Estados Unidos

“Me comparte una carta súper larga donde hablaba de nuestra supuesta relación, la relación estaba basada en las publicaciones que yo hacía en redes sociales, donde según ella, llevábamos años de relación”. La joven se quedó durante todo el evento y lo siguió hasta el carro para que conversaran.

Después de todo lo que ocurrió, su fanática comenzó a escribirle de forma amenazante, con insultos, después pasó a comportarse como si fuera su novia y este comportamiento se repitió por cerca de 11 meses. Además, Carlos Torres recordó que a los eventos a los que asistía, llegaba la mujer acosándolo por lo que en principio le dio un poco de temor.

Aquí el contenido completo de Carlos Torres :

La mujer describió una supuesta relación basada en las publicaciones que compartía el actor en sus redes sociales

La publicación fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’, en donde se acerca a las 20.000 reproducciones y cerca de 700 ‘me gusta’. Entre los comentarios que dejaron los seguidores del actor algunos han mencionado que la mujer tenía un trastorno de la realidad, generando todo tipo de burlas y rechazo a su comportamiento.

“Se tomó muy enserio eso de querer es poder”, “Obvio tenía un trastorno, eso no lo hace una persona en sus cinco sentidos”, “Yo te amo, pero no hasta ese nivel, que miedo”, “Ella estaba manifestando todo para que de verdad ocurriera”, “Que locura de vieja”, “Todo lo que puede llegar a hacer una fan por una figura pública”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: