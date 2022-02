Video: la emoción de Carolina Cruz al compartir el nuevo avance en la salud de Salvador

Carolina Cruz compartió con sus seguidores que Salvador terminó los tratamientos para su recuperación. Tomada de Instagram @carolinacruzosorio

A través de sus redes sociales, Carolina Cruz ha demostrado que a la hora de dar todo por sus hijos es la primera, y la entrega y pasión que pone al cuidado de su hijo, Salvador Palomeque Cruz, es lo que más admiran sus fanáticos, ya que la presentadora ha estado presente en las terapias y en los procedimientos médicos que le realizan al pequeño, en vista de la ausencia de su padre por las múltiples ocupaciones en materia actoral.

Sumado a esto, los rumores del final de la relación que rondaron y que todavía continúan pese a las diferentes muestras de amor que se conocen entre la empresaria y el actor, Lincoln Palomeque.

Sin embargo, la tarea no ha sido fácil, pero las enseñanzas que le ha dejado la crianza de Salvador y los diferentes obstáculos que se encontró en el camino, le han servido para emprender con una fundación a la que llamó ‘Salvador de sueños’, enfocada en ayudar a otras mujeres que tienen dificultades con las enfermedades de sus hijos.

Tras el nacimiento de Salvador, quien fue sometido a varios exámenes para determinar que el perímetro cefálico del niño era más grande de lo normal, la presentadora en una conversación con sus compañeros de ‘Día a Día’ rompió en llanto al contar que el diagnóstico arrojó que también se estaba acumulando líquido en su cabecita.

A través de su cuenta de Instagram, donde supera los 6.9 millones de seguidores compartió un corto video en el que se ve a Salvador tomando muy juicioso sus medicamentos como solía hacerlo todos los días.

Aquí el contenido completo de Carolina Cruz :

La presentadora compartió un video de Salvador tomando su último medicamento y el bebé también se emocionó

“Hoy 22 de febrero 2022 último día de medicinas para Salva y el siempre se la tomaba así, juicioso, sin hacer nada. Te amo hijo, eres con tu hermano mis maestros más grandes. Gracias DIOS, Gracias VIRGENCITA… Gracias VIDA”, texto con el que la modelo acompañó la publicación.

El clip ya supera las 1.400.000 reproducciones y más de 135.000 ‘me gusta’ por parte de los seguidores de la presentadora, que han seguido paso a paso el avance en la recuperación de su segundo hijo. Entre los 3.500 comentarios que han expresado los usuarios, son varios los que han expresado la alegría que les generó saber la buena noticia.

“Bravo bebé hermoso, eres un guerrero, dios te bendiga”, “Salvador es magia, felicidades campeón”, “Hermoso Salvador cómo se ha recuperado. Valientes los dos”, “Gracias Dios por la salud de ese precioso Salvador”, “Tan lindo cómo se emociona al ver a su mamá feliz, que ser tan inteligente”, entre otros.

Carolina Cruz desmintió los rumores sobre abandonar el país

En los últimos meses ha circulado el rumor que la presentadora estaría pensado en abandonar Colombia para radicarse en los Estados Unidos junto a su familia, sin embargo, la exreina aclaró las versiones en entrevista con la revista Aló. Cabe mencionar que en el pasado la presentadora se trasladó a vivir a Miami junto a su esposo, Lincoln Palomeque y su mejor amiga, la periodista Paola Calle.

“A mí, Estados Unidos, en especial Miami, siempre me ha gustado. Qué rico en unos años estar por allá, pero ahora no es un proyecto de vida y menos un tema que se me pase por la cabeza”, explicó a dicho medio.

