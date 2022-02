“Esto lo único que genera es que aumente la vagabundería”, Elizabeth Loaiza en contra de la despenalización del aborto

“Histórico”, esta fue la palabra con la que diferentes medios de comunicación describieron la decisión de la Corte Constitucional al despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo (seis meses). De este modo, durante este periodo de gestación, las mujeres podrán acceder a este procedimiento independientemente de sus motivos. Ahora, si el tiempo de gestación es superior, se tendrán en cuenta las ya tres conocidas causales para la interrupción del embarazo: Abuso sexual, malformación del feto, que la madre esté en riesgo.

Vale recordar que, antes de la reciente decisión tomada por la Corte Constitucional (21 de febrero de 2022), el aborto estaba aprobado en el país únicamente por las mencionadas tres causales y con un periodo de tiempo estimado entre las primeras ocho semanas de gestación.

Ahora, ante este nuevo panorama, son múltiples las reacciones que se han visto y escuchado en el país. Si se habla del mundo del entretenimiento nacional, Elizabeth Loaiza se despachó en contra de la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación. De este modo, el martes 22 de febrero publicó un video en su cuenta de Instagram con el que explica ampliamente su posición crítica frente a la decisión de la Corte Constitucional.

“…. Homicidio, hurto, secuestro, lesiones personales, todos estos son delitos que sancionan las leyes colombianas y ahora ¿legalizan descuartizar a un bebé de seis meses de edad totalmente formado en el vientre de mamá? No caigan en la trampa, nos están matando… Aceptar el aborto como una opción es aceptar que por la irresponsabilidad de las personas maten a un ser indefenso, esto lo único que genera es que aumente la vagabundería. Esta generación llama a lo bueno malo y a lo malo bueno”.

Elizabeth Loaiza se despacha en contra de la despenalización del aborto

En su discurso, la modelo caleña también dio por sentado que “la mayoría de colombianos” están en contra de la despenalización del aborto. “En Colombia la mayoría estamos en total desacuerdo con la despenalización del aborto. Terrible que unos cuantos estén celebrando esta atrocidad, ¿en qué cabeza cabe? La decisión que tiene efecto inmediato implica que no es un delito la interrupción voluntaria del embarazo que se haga en ese periodo y me pregunto, ¿por qué voluntariamente más bien se cuidan para no llegar a cometer este crimen?”.

Posteriormente, la modelo caleña manifestó su asombro porque una decisión de tal importancia fuera concretada únicamente por cinco magistrados. No hay que dejar por fuera que, quienes dieron su voto a favor de la despenalización del aborto fueron: Diana Fajardo, Antonio J Lizarazo, Julio Andrés Ossa, Alberto Rojas y José Fernando Reyes. Cuatro magistrados lo hicieron en contra.

“... Increíble que dejemos el futuro de nuestra sociedad y una decisión que tiene un impacto tan grande en manos de cinco magistrados del Alto Tribunal que votaron a favor de la despenalización del aborto, ¡cinco! decidieron por millones de colombianos. Los invito a luchar por nuestros principios, el 7 de agosto se liderará una reforma constitucional que prohíba la despenalización del aborto hasta la semana 24″.

Loaiza también opinó sobre el protocolo a seguir para acceder a un aborto en el país.

Por otro lado, Elizabeth Loaiza actualmente está embarazada, por lo tanto, vivirá nuevamente la experiencia de ser madre con el nacimiento de Mía Benavides Loaiza. Aunque es de recordar que, la caleña ya tiene otros dos hijos: Ana Sofía Escrucería, de quien Rafael Escrucería es el padre, y también tiene a Javier Bravo, pero Elizabeth siempre se ha mantenido hermética en cuanto a su historia.

Respecto a su pareja actual, la modelo tiene una relación sentimental con Juan Pablo Benavides.

SEGUIR LEYENDO: