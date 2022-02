El futbolista argentino Germán Ezequiel Cano asegura que lamenta no haberse nacionalizado como colombiano

Santiago, Chile. 07th Feb, 2019. Independiente Medellin's German Cano (C) jubilates a goal during a Copa Libertadores match between Palestino and Independiente, at the San Carlos Apoquino stadium, in Santiago, Chile, 06 February 2019. Credit: Elvis Gonzalez/EFE/Alamy Live News

Germán Cano es uno de los futbolistas extranjeros que, sin duda alguna, dejó una enorme huella en el Fútbol Profesional Colombiano. El argentino es uno de los más recientes ídolos del Independiente Medellín, equipo del que se convirtió en el goleador histórico con 129 anotaciones. Su potencia en el área, su gran nivel para definir y su habilidad goleadora hicieron que, en su momento, muchos pidieran que se nacionalizara colombiano y así, poder ser convocado a la Selección Colombia.

En su paso por el Independiente Medellín fue campeón de la Copa Colombia en el año 2019, sin embargo las distinciones individuales fueron muchas, fue seis veces el goleador del campeonato colombiano (2012, 2014, 2018, 2018 (clausura), 2019 y 2019 (clausura), goleador de la Copa Colombia en 2019 e integró en dos ocasiones el once ideal de la Liga BetPlay, así como en 2018 fue escogido como el mejor jugador del Fútbol Profesional Colombiano.

Su buen rendimiento en el equipo paisa hizo que Vasco da Gama se fijara en él y allí estuvo en dos temporadas, antes de que firmara con Fluminense. En el más reciente encuentro del equipo brasileño ante Millonarios por la Copa Libertadores, ingresó al minuto 38 tras la lesión de Fred y se convirtió en una de las figuras del partido. Generó varias ocasiones de gol sobre la portería de Álvaro Montero y anotó el segundo gol del partido tras una asistencia de Luiz Henrique.

Esto te puede interesar: Eduardo Sosa, héroe y villano en la derrota de Millonarios por Copa Libertadores

En su paso por el país, Germán Cano habló con ‘El Colombiano’ sobre su actualidad en Fluminense, recordó su paso por el Independiente Medellín y se refirió al tema de su nacionalización colombiana, que según él “quedó en el aire”, lo que le habría dado la oportunidad de haber sido tenido en cuenta para jugar con la la Selección Colombia, algo que lamentó.

“Quedó en el aire porque para nacionalizarme tenía que estar dos años en el país. Ya llevaba un año y medio y había entregado todos los papeles al Estado para tramitar el pasaporte, y surgió esta posibilidad de venir a Brasil, entonces no pude hacerlo. Yo había quedado libre con el Medellín, porque ellos no hicieron uso de la opción de compra en ese momento, de darme un contrato a uno o dos años. Y se dio la oportunidad de venir a Vasco y todo quedó en el aire. Fue una pena porque uno quiere mucho a Colombia, mi hijo nació allá y estamos identificados con Medellín. La idea era esa, no se pudo y ahora ya es un poquito tarde”, afirmó el jugador argentino para ‘El Colombiano’.

También puedes leer: Polémica por el comportamiento del brasilero Felipe Melo en su encuentro ante Millonarios por la Copa Libertadores

Sobre el momento de la Selección Colombia, en donde no marca un gol desde hace siete partidos y su clasificación al Mundial de Catar 2022 depende de algunos resultados, asegura que es una situación, “Difícil, no solamente para Colombia sino para varios que están tratando de pelear por un pase al Mundial. Uno le hace mucha fuerza, quiero que vaya a Qatar, le quedan dos partidos difíciles y la presión juega un poco en contra. Espero que se les pueda abrir el arco a los delanteros para convertir goles y así agarrar confianza como grupo”.

Sobre la actualidad del Independiente Medellín aseguró que. “no vi mucho los partidos, sí los resultados. Sigo la página y me informo de lo que pasa, porque se hace difícil con la diferencia de horario. A veces estoy entrenando, otras descansando, jugando con mi hijo y se hace complicado seguir partido a partido, pero sé que está jugando muy bien. Arrancó de buena manera y siempre le deseo lo mejor al Medellín, uno le hace fuerza al equipo que quiere”.

NO DEJES DE LEER: