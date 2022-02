El técnico del Junior, Juan Cruz Real, arremetió contra el arbitraje tras perder ante Independiente Medellín

El director técnico argentino Juan Cruz Real, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Este miércoles, por la séptima jornada de la Liga BetPlay, el Independiente Medellín recibió al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot. Este compromiso dejó el marcador 2-0 a favor del equipo local. Luciano Pons fue el artífice del doblete de la victoria.

Por su lado, el Junior suma ya cinco derrotas en apenas siete partidos jugados, situación que lo tiene en la casilla número 10 de la tabla de posiciones, con 9 unidades y dos goles en contra. Su próximo partido será contra el América de Cali y el partido se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ahora, tras finalizar el partido contra el equipo dirigido por Julio Comesaña este miércoles, Juan Cruz Real, entrenador del equipo tiburón, en la rueda de prensa cuestionó las acciones realizadas por el cuerpo arbitral, ya que las tildó de equivocadas y aseguró que esto afectó directamente el desempeño del Junior.

“No voy a hablar mucho del juego. Yo creo que viene un tema repetitivo que tenemos que tratar, ya que nadie habla, de los que miran los partidos: el otro día en Manizales hubo dos jugadas de expulsión, una plancha a un jugador nuestro, un golpe claro, jugada que pasa inadvertida. Hoy fuimos muy visitantes, por la gente y por los árbitros”, dijo Real.

Y agregó, detallando lo sucedido, que: “Al minuto 10, Moreno es amonestado por girar y sin querer poner la mano al rival; a los 20, amarilla a Mena que salta a cabecear... A veces no son faltas para echarte un jugador, sino las falticas que te meten en área propia. Hoy fuimos muy visitantes y no quiero hablar del juego. Minuto 83 un penal claro que no cobran... Son muchas cosas, paremos un poco, si queremos un fútbol competitivo hay cosas que hay que dejar de hacer. Mis jugadores han entregado todo, me hago responsable, pero dejemos así. Espero que con Junior seamos un poquito mas imparciales”.

Cabe resaltar que el entrenador del Junior no sería el primero en criticar al arbitraje de los últimos partidos, pues durante esta semana y la pasada Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, y Julio Comesaña, del Independiente Medellín, en sus respectivas ruedas de prensa hablaron únicamente de los jueces y el VAR.

Por su lado, Comesaña dijo que: “Sería muy bonito venir acá a hablar de fútbol luego de un partido de fútbol. Pero de este juego, necesito hablar del arbitraje, tampoco quiero agredir a nadie, ni desmerecer al rival. Pero no estoy en condiciones de hablar de fútbol sin hablar del arbitraje y si voy a sentarme aquí para que me pregunten, puedo decir cosas que no debo. No es con ustedes, sino que no puedo hablar de fútbol con el estado de ánimo que tengo”, expresó Comesaña, quien mostró su inconformismo por la actuación del árbitro Mario Herrera y del encargado del VAR, Keiner Jiménez, en el duelo ante La Equidad.

En el caso de Dudamel, sus declaraciones se dieron después del partido contra Millonarios. “No me gusta la forma en la que nos están manoseando, en la Superliga nos anularon un gol, ante la más mínima opción nos amonestaron, hay que tener mucho cuidado, esto no es un ratico para cada uno. El arbitraje no puede perder la imparcialidad y hoy nos sentimos manoseados. Hay acciones, decisiones que no nos dejan tranquilos; repito, no son excusas, en el arbitraje ellos no están acá para de acuerdo a la situación en la tabla inclinar la cancha hacia un lado o el otro”.

