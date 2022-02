Insólito: Dimayor no sancionó a Unión Magdalena porque los descargos llegaron a la bandeja de ‘correo no deseado’

SANTA MARTA. 12 de septiembre de 2021. Unión Magdalena enfrentó a Llaneros en el estadio Sierra Nevada, en juego válido por la octava fecha del Torneo BetPlay II-2021. (Cortesía Dimayor)

Un hecho conocido durante este lunes sacudió a la División Mayor del Fútbol Colombiano, no solo por la trascendencia que tenía en uno de sus clubes sino por la manera insólita e inverosímil en que ocurrió el suceso.

El comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer que debido a varias irregularidades presentadas al momento de sancionar al club de Santa Marta por la invasión de la grama del estadio Eduardo Santos en el compromiso adelantado por la séptima fecha de la liga local y donde perdió 1-0 ante el Atlético Bucaramanga, no recibió la sanción interpuesta en primera instancia.

Dicho encuentro liguero fue terminado antes de los 90 minutos por falta de garantías, pues varios hinchas del Unión saltaron a la cancha a agredir a algunos jugadores. Como medida correctiva, la Dimayor sancionó al Ciclón bananero con una derrota de 0-3 y una sanción económica de 20 millones de pesos, sentencia que se contempla en los artículos 10 y 11 de la resolución 7 de 2022.

Sin embargo, dicha sanción no fue ejecutada, pues a pesar de que el Unión Magdalena remitió los descargos, estos fueron filtrados a la carpeta de ‘correo no deseado’, “dentro de los dos correos electrónicos de dominio @dimayor.com.co a los que fueron remitidos. El Comité no tuvo la oportunidad de valorar los argumentos y elementos de prueba que fueron remitidos dentro del término conferido”, detalló el documento.

Le puede interesar: Críticas por arresto de anciana que hurtó tres libras de arroz: “Necesitamos comprarlas con los 70 mil millones abudineados”

Asimismo, explicó que en las consideraciones a los artículos ya mencionados está detallado que el club “guardó silencio ante el traslado de elementos de prueba que efectuó este Comité el 16 de febrero de 2022, a fin de que aportaran sus propios argumentos y elementos de prueba que pretendieran hacer valer en el trámite”.

En consecuencia, el Comité Disciplinario de la División Mayor no tuvo más opción de dar nulidad a los artículos 10 y 11 de la resolución 007 del 18 de febrero de este año, y así las cosas, el equipo que ahora hace parte de la primera categoría del fútbol colombiano no tendrá que pagar dicha deuda económica y tampoco se le aplicará el 0-3 en el marcador del partido jugado ante el Leopardo y, por el contrario, quedará 0-1.

Sin embargo, el caso seguirá en estudio, pues cursan dos investigaciones ligadas al incidente en la cancha del Unión: una tiene que ver con una supuesta provocación al público por parte del volante Rolando Lora y al mismo club por tener responsabilidad directa en la invasión de sus hinchas.

Así va el Unión en la liga BetPlay Dimayor 2022

El equipo, fuertemente cuestionado por las dudas alrededor de su ascenso a primera división, no ha tenido un buen arranque de torneo. Actualmente ocupa la casilla 17 del todos contra todos, y suma apenas seis unidades en siete partidos jugados: solamente ha ganado un partido (2-1 vs. Envigado en condición de local); y acumula tres empates -ante Once Caldas, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto-, y tres derrotas: 2-1 ante Deportes Tolima, 1-0 contra Millonarios en el estadio El Campín, y el 1-0 que se llevó del Atanasio Girardot ante Atlético Nacional.

De momento, el resultado ante el Bucaramanga no es tenido en cuenta debido a las investigaciones que cursan en la Comisión Disciplinaria, y mientras tanto, jugará por la novena fecha en condición de local ante el Deportivo Cali este domingo 27 a las 4:05 p. m.

SEGUIR LEYENDO: