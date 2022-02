Grúa se desplomó sobre fachada de un edificio en Bogotá

En la edificación afectada funciona un hotel. No hay personas lesionadas.

En la mañana de este martes 22 de febrero, el brazo de una grúa de construcción causó daños sobre la fachada de un edificio ubicado sobre la carrera 17 con calle 94, en el exclusivo sector del Chicó, en el norte de Bogotá.

Junto al exclusivo hotel Espacios 94 se está construyendo un edificio de apartamentos. Uno de los equipos que se están utilizando en la obra es una grúa para alzar materiales. Mientras el operario hacía su trabajo con la máquina, perdió el control de ella porque el peso de los elementos superó el centro de gravedad.

Aunque el carro de la pesada grúa se levantó del suelo, el operario no resultó herido porque el brazo de la máquina evitó que se volcara. No obstante, el enorme bloque de latón fue a dar contra el costado del prestigioso hotel.

El brazo de la grúa quedó hundido a centímetros de uno de los balcones de la edificación, hechos en vidrio. Sobre la superficie se pueden ver hendiduras y ladrillos faltantes por cuenta del impacto. Los Bomberos de Bogotá, de las estaciones Chapinero y Caobos, llegaron al lugar para atender la emergencia y mover el equipo roto.

Aunque no hubo personas lesionadas, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) dio la instrucción de evacuar al personal de la obra y los huéspedes del hotel hasta cuando no se confirme que la estructura no recibió mayores afectaciones. En estos momentos, la zona se encuentra acordonada.

Si algún día le pasa a usted

Nadie espera que una enorme grúa de una construcción vecina se estrelle contra su pared, pero esta noticia le ha comprobado que es una posibilidad. Además, si hay una obra cerca de su casa, usted podría encontrarse con hundimientos, grietas u otros daños en su propiedad. En ese caso, ¿quién responde?

En ese caso, según la red Copropiedades, usted tendrá que acudir con un arquitecto que haga las veces de perito y revise las posibles afectaciones que está sufriendo su vivienda y cómo estarían relacionadas con la construcción de al lado.

Después, usted tendrá que asegurarse de que su obra vecina cuente con una licencia para construir. Puede consultar eso en la curaduría del sector. Si no tienen permiso, la obra tendrá que parar de inmediato. Si cuentan con él, el curador tendrá que pedir a los dueños de la obra que reviertan el daño —incluso tendrían que demoler, si fuera necesario—.

Si eso no funciona, usted puede hacer un derecho de petición para que la obra le dé una copia de su póliza de responsabilidad civil extracontractual. Con las evidencias del daño y ese documento, usted podrá cubrir los daños.

Accidentes laborales

Según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, los afiliados a las diversas administradoras de riesgos laborales (ARL) reportaron 270.181accidentes laborales ocurridos durante el segundo semestre de 2021.

En Bogotá ocurrieron 78.227 accidentes laborales el año pasado. Eso quiere decir que tres de cada diez accidentes laborales cubiertos por las ARL en Colombia ocurrieron en la capital —eso, sin contar aquellos que ocurrieron en la informalidad y fuera de la vista de las aseguradoras—.

En Colombia, 518 personas murieron en presuntos accidentes laborales en 2021, de las cuales 265 fueron muertes cubiertas por las ARL. 72 personas murieron en accidentes laborales confirmados en Bogotá.

43 trabajadores asociados a la construcción —incluidos obreros, ingenieros, entre otros— reportaron accidentes asociados al trabajo en el último semestre y ninguno murió durante su actividad.

Según las aseguradoras, las actividades laborales con más accidentes de trabajo en los últimos seis meses fueron los contadores (159 casos), trabajadores de servicios personales (112 casos), las personas que realizan “trabajos varios” o toderos (99 casos), vendedores por medios tecnológicos (66 casos), comerciantes (44 casos) y conductores de camiones y vehículos pesados (30 casos).

