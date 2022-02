Ahora la pelea es por los bienes: Epa Colombia y su exnovia estarían agarradas por quién se queda con las cosas

Epa Colombia da a conocer las razones por las que terminó con Diana Celis. Foto: @epa_colombia

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ dio a conocer detalles de las razones por las que habría terminado su relación sentimental con la jugadora de Independiente Santa Fe, Diana Celis. La empresaria de las keratinas ya estaría interesada en otra persona y ella mismo lo confirmó a través de sus redes sociales.

“Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes: Yo decidí quedarme sola, te lo juro, yo no me quiero engañar yo misma, no quiero engañar a las otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola… Todo en la vida tiene un ciclo y un proceso y los procesos se acaban. Yo decido de tomarme el tiempo de seguir adelante con mi vida y ser feliz”, afirmó hace algunos días Epa Colombia, dando por terminada su relación de seis años con la jugadora de la Selección Colombia.

Y fue allí donde aseguró que, “en estos días ha pasado de todo por mi vida. Decidí darme un tiempo para mí, realmente quiero estar sola, pero con muchas ganas de contarte que hace mucho tiempo sentía algo por una persona increíble, que con el tiempo te lo contaré. Dame tiempo amiga, mientras tanto te digo que jamás me critiques, ni me juzgues, pues en el corazón nadie manda y espero tomar la mejor decisión de mi vida”.

La influenciadora, ‘Barbie Colombiana’ dio a conocer el nombre de la supuesta persona con la que estaría teniendo un nuevo romance, algo que confirmó su expareja en redes sociales. se trataría de Karol Samantha, algo que desmintió Barrera, pero que al poco tiempo fue confirmado por Celis.

“No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me voy a hacer quedar mal a mí por siempre hacerla quedar bien, ella dice que no es Karol y sí es Karol, es con la que está saliendo. Quizás algún día se dé cuenta de a quien perdió y ayer me entero que lo hace desde octubre”, afirmó la jugadora de Santa Fe en sus redes sociales.

Tras lo sucedido, Epa Colombia’ estuvo presente en un Instagram Live donde se refirió a lo qué pasó con la jugadora y contó detalles que llevaron a terminar la relación amorosa que mantenía con Celis. También señaló que tras lo dicho por ‘La Barbie Colombiana’ y el escándalo que hubo, no le permiten “hacer las cosas bien para que todo fluya” y que las personas, “no me dejan hacer las cosas bien”, Negó que Karol, sea su nueva pareja.

Sobre Diana, afirmó que, “nosotros hace mucho tiempo veníamos mal, yo trataba de arreglar las cosas, de dar lo mejor de mí, de aportar lo mejor para mi vida, pero como todo en la vida se va acabando y las personas te van descuidando, pues en ese tiempo una persona quería cuidar de mí, me escribía ‘¿ya desayunaste?’, ‘¿ya comiste?’ y todo eso me empezó a gustar. Yo quise terminar las cosas con Diana súper bien pero ella no quiso”, afirmó.

Y afirmó, “nadie supo todo lo que yo viví, la persecución del Estado y todo lo que me hicieron sola, no me dijeron ‘venga levantamos la empresa de las keratinas’, estuvieron mi mamá y mi papá, prestándome el dinero. Yo antes de agradecimiento le regalé un apartamento, con los concursos de los distribuidores, le regalé la camioneta, le regalé las dos motos y le dije ‘amor, terminemos las cosas muy bien, páseme todo lo que está tuyo a mi nombre, me entregas mi dinero y si no, no vamos a terminar bien”.

Luego aseguró que Celis ya estaba saliendo con otra persona y afirmó, “me hubiera dicho amor, yo estoy saliendo con alguien del fútbol, me hubiera dicho la verdad, me hubiera dicho con sinceridad y yo le hubiera dicho, dejemos hasta acá, la verdad”,

Y luego reveló que al parecer, hubo hasta agresiones por parte de la jugadora de fútbol: “Nadie sabe lo que la marica me hizo, ella solo va a colocar estados diciendo ‘estoy mal, Dios te amo’, no amor, Dios no, Dios no permite que le peguen a una persona, ni que la humillen, ni que la traten mal, jamás y yo no merezco eso”.

