Colombia

Sofía Vergara presumió su figura en redes sociales y compartió mensaje tras celebrar su cumpleaños: “Es un buen número”

La “Toty” compartió imágenes de la celebración, que tuvo lugar en compañía e sus seres queridos, en Italia

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Sofía Vergara recordó a la selección Colombia del Mundial de 1994 y afirmó que le dará todo su apoyo a James Rodríguez - crédito @sofiavergara/Instagram
Sofía Vergara dejó sin aliento a sus seguidores al mostrar su figura a los 54 años - crédito @sofiavergara/Instagram

El viernes 10 de julio, Sofía Vergara cumplió 54 años de edad, y lo celebró en Italia, tal y como sucedió en 2025. Pero mientras en esa ocasión la actriz de Modern Family y Griselda y jurado de America’s Got Talent festejó por todo lo alto en un yate por el Mar Mediterráneo que reunió figuras que como Martha Stewart, Sting, J Balvin o Naomi Campbell; en esta oportunidad se inclinó por celebrar de un modo más reservado e íntimo.

La Toty se inclinó por viajar al sur de Italia, acompañada de su hijo Manolo, el empresario Douglas Chabott —con el que estuvo envuelta en rumores de noviazgo desde el año pasado, pero que finalmente fueron desmentidos por Vergara—, y el productor Luis Balaguer con el que la Toty colaboró durante la realización de Griselda y socio en distintos negocios y emprendimientos durante tres décadas.

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Junto a la "Toty" estuvieron su hijo Manolo, el empresario Douglas Chabott y Luis Balaguer, socio de negocios de la colombiana durante más de 30 años - crédito @sofiavergara/Instagram
Junto a la "Toty" estuvieron su hijo Manolo, el empresario Douglas Chabott y Luis Balaguer, socio de negocios de la colombiana durante más de 30 años - crédito @sofiavergara/Instagram

Las felicitaciones se dejaron ver durante toda la jornada del viernes, y este sábado la barranquillera decidió enviar sus agradecimientos a sus fans y amigos de la farándula internacional con una publicación en su cuenta de Instagram en la que presumió su figura.

Vergara posó en bikini rojo a bordo de un yate frente a las costas de Capri y agradeció públicamente las felicitaciones recibidas de sus seguidores.

“¡Muy feliz por todo el amor de ustedes ayer! ¡¡¡Fue el mejor cumpleaños de todos!!! ¡y gracias Italia por todos mis 300 pasteles! ¡54 es un buen número!“, escribió, dejando en claro que se ha podido dar algunos gustos con la comida durante la celebración.

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La "Toty" compartió un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones recibidas, y presumió su figura a sus 54 años - crédito @sofiavergara/Instagram
La "Toty" compartió un mensaje de agradecimiento por las felicitaciones recibidas, y presumió su figura a sus 54 años - crédito @sofiavergara/Instagram

Entre quienes reaccionaron a la publicación del cumpleaños figuró la actriz Jessica Alba, que dejó emojis en los comentarios. Otras figuras del entretenimiento y seguidores anónimos también respondieron al post, que generó cientos de interacciones en pocas horas. “Un nuevo año y cada día más linda”, le expresó una usuaria en los comentarios.

El festejo se ha extendido por varios días en el sur de Italia. Antes de la publicación del bikini, Vergara había compartido otra imagen desde una embarcación frente a los arcos de roca caliza de la Grotta Azzurra, una de las formaciones geológicas más reconocibles de la costa de Capri. En esa foto, la actriz apareció de espaldas, con un vestido estampado, frente a la cueva marina de aguas azules que da nombre al lugar.

Vergara compartió instantaneas de su visita a la Grotta Azzurra, en el sur de Italia - crédito @sofiavergara/Instagram
Vergara compartió instantaneas de su visita a la Grotta Azzurra, en el sur de Italia - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara figuró en el ‘ranking’ de las 25 colombianas más bellas

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Se presentó el listado de las mujeres más bellas de Colombia, encabezado por Shakira - crédito @DataOfStats/X

El listado de las “25 colombianas más bellas” que publicó la cuenta Data Of Stats en X ubicó a la actriz en el segundo lugar, solo superada por Shakira, en una dinámica que causó cierta controversia.

La selección de la cuenta incluyó actrices, modelos, presentadoras y exreinas de belleza colombianas. En pocas horas acumuló miles de comentarios, con elogios por los nombres elegidos y críticas por ausencias y posiciones.

Esta publicación se viralizó por el contraste entre figuras con carrera internacional y referentes locales del entretenimiento. Sin embargo, generó reacciones divididas tras su difusión con usuarios que destacaron la presencia de la Toty o la ex Miss Universo Paulina Vega en los primeros lugares, mientras otros cuestionaron el criterio para ordenar a las mujeres en la lista.

Según la publicación de Data Of Stats en X, el orden del listado fue el siguiente:

  1. Shakira
  2. Sofía Vergara
  3. Paulina Vega
  4. Carmen Villalobos
  5. Sara Corrales
  6. Jessica Cediel
  7. Natalia Barulich
  8. Ariadna Gutiérrez
  9. Greeicy Rendón
  10. Carolina Guerra
  11. Melissa Martínez
  12. Laura Tobón
  13. Lina Tejeiro
  14. María Fernanda Aristizábal
  15. Catalina Otálvaro
  16. Daniela Ospina
  17. Sara Uribe
  18. Natalia París
  19. Laura González
  20. Paola Turbay
  21. Valerie Domínguez
  22. Claudia Bahamón
  23. Mabel Moreno
  24. Andrea Serna
  25. Maleja Restrepo.

Una de las ausencias más sonadas para los usuarios fue la de Karol G, a la que se sumaron nombres como Laura Acuña, Melina Ramírez, Carolina Gómez o Taliana Vargas.

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