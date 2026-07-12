Karina Garcia habló sobre la posibilidad de un parto en casa tras el nacimiento del hijo de Isabella Ladera: “No podría, muchachos”

La modelo paisa y empresaria compartió si opinión respecto a esta práctica, teniendo en cuenta el nacimiento del bebé de Isabella Ladera bajo la modalidad - crédito @superlike_rcn/IG

La noticia del embarazo de Karina García generó un notable interés en redes sociales, especialmente por la sinceridad con la que la creadora de contenido ha compartido su experiencia.

En esta ocasión, la modelo y empresaria anunció que espera su tercer hijo y decidió documentar tanto los momentos felices como las dificultades que enfrenta. A través de sus historias en Instagram, explicó que este embarazo ha sido más complicado que los anteriores, pues ha presentado síntomas severos como náuseas, dolores de cabeza intensos, hinchazón facial y una sensibilidad aguda a la luz.

La influencer, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, ha relatado en repetidas ocasiones que durante sus vacaciones por Europa ha sentido los efectos de la gestación con mayor intensidad.

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La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram

A pesar de los malestares, Karina destacó que sus controles médicos han sido positivos y que su presión arterial se encuentra en niveles normales, lo que ha servido para tranquilizar a sus seguidores. Además, reflexionó sobre la importancia de hablar abiertamente de los retos del embarazo y acompañar a otras madres en procesos similares. Karina subrayó que cada embarazo es diferente y que, aunque esta etapa ha sido desafiante, se mantiene optimista y agradecida por la oportunidad de vivirla.

Recientemente, la posibilidad de un parto en casa se instaló de golpe en la cabeza de Karina García el 11 de julio, cuando Isabella Ladera anunció el nacimiento de su hijo Koa mediante un parto en agua, sin clínica ni epidural.

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La influencer colombiana admitió, en una transmisión en vivo para sus seguidores, que la noticia la dejó en “shock” y que su primera reacción fue de admiración mezclada con una honesta declaración de sus propios límites: “Yo tengo pena con Dios, yo soy una mimada”.

El recuerdo del dolor y la admiración por Isabella

Hugo García se convirtió en padre: Isabella Ladera dio a luz a su segundo bebé y compartieron emotivas fotos

Ladera, modelo venezolana y pareja del peruano Hugo García, dio a luz en casa y compartió en Instagram imágenes del momento en que abraza a su recién nacido contra el pecho, aún con el cordón umbilical. Isabella escribió: “Bienvenido al mundo, Koa”.

La propia modelo describió la experiencia: “Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida; hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida”.

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Karina García, que ya es madre de dos, dijo que el parto sin anestesia le genera una mezcla de respeto y asombro que no puede disimular. Recordó las contracciones de sus propios partos y fue directa: “Ese dolor tan hp que sentí con Valentino y con Isabela” le hace preguntarse cómo otras mujeres lo afrontan sin apoyo médico convencional.

La propuesta de Kris R y la respuesta de Karina

El momento más comentado de su reacción llegó cuando relató una conversación con su pareja. Él le propuso intentar un parto en casa y ella respondió con una cadena de “no” que, según contó entre risas, no tenía fin.

Valentino finalmente comprendió que su mamá estaba feliz por la noticia y decidió compartirlo con ella - crédito Karina García / Instagram

La reacción no fue solo de rechazo. Karina García reconoció que el nacimiento de Koa le despertó una curiosidad que ya está transformando su algoritmo en redes: desde la transmisión, dijo que su pantalla se llenó de videos de partos en agua. Fue más lejos y planteó la posibilidad de buscar una doula, no para dar el paso definitivo, sino para prepararse mentalmente ante el dolor.

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Una pregunta que lanzó a su comunidad

Al cierre de su intervención, Karina García trasladó la duda a sus seguidores con una pregunta directa: si ellos creían que ella podría tener a su bebé de esa manera.

La pregunta quedó abierta, sin respuesta propia, como un reflejo de la ambivalencia que el parto de Isabella Ladera le generó.