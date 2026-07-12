Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se realizará el 25 de julio en la Plaza de Bolívar como un festival gratuito de música electrónica para mayores de 18 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Plaza de Bolívar recibirá el próximo 25 de julio una nueva edición de Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026, un festival gratuito de música electrónica para mayores de 18 años organizado por la Alcaldía de Bogotá.

La quinta edición del evento estará a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio de la Fundación Gilberto Alzante Avendaño (Fuga) y de su estrategia Bronx Distrito Creativo Presenta. La organización suma como aliado estratégico a Páramo Presenta y reúne además a Gate Club, Kaputt Club, Octava, Radio Berlín y VideoClub, con apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Clúster DJ de Asobares, DNA Music, Mad Skills Academy y Pelado B.

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La programación también incorporará un componente económico: un proceso de curaduría seleccionó 20 emprendimientos locales para una zona comercial con propuestas gastronómicas, bebidas, accesorios, moda y diseño. Este espacio fue articulado junto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la estrategia Hecho en Bogotá, y con la Fuga.

El cartel oficial estará encabezado por Keith Barrera, Pao Calderon y DIOSSA, tres nombres que representan distintos momentos de la proyección internacional de la música electrónica hecha en Colombia.

El cartel oficial de Monumentum 2026 estará encabezado por Keith Barrera, Pao Calderon y DIOSSA, artistas de la música electrónica hecha en Colombia con proyección internacional - crédito Alcaldía de Bogotá

Keith Barrera llegará al festival a través de una alianza con Páramo Presenta, después de compartir cartel y cabina con Sara Landry, CamelPhat, Ellen Allien, Fatima Hajji y Charlie Sparks. La publicación añade que se convirtió en la primera artista colombiana representada por la agencia europea TRIVIAL Bookings.

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Pao Calderon participará desde la alianza con Octava Club. El portal señala que fue reconocida en varias oportunidades como Mejor DJ de Colombia y que Billboard Latin America la destacó entre los mejores DJs de 2023.

DIOSSA, presentada mediante la alianza entre la fundación y Pelado B, es una artista colombiana radicada en Nueva York. Su recorrido incluye actuaciones en HÖR Berlin, Baum Festival, Festival Estéreo Picnic y varias apariciones durante Amsterdam Dance Event.

La programación sumará además a Bluekim B2B Kamra, en una alianza con DNA Music que unirá a una de las pioneras del techno colombiano con una figura emergente del hard techno nacional. Kaputt Club aportará a The Virginia Valley B2B Camille Spectrae, una colaboración enfocada en electro, dark wave, EBM e industrial, con paso por SXSW, Festival Estéreo Picnic y HÖR Berlin.

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La apertura de Monumentum 2026 quedará a cargo del ganador de la Búsqueda de Talento DJ, una convocatoria que recibió más de 140 postulaciones y ya definió a 24 semifinalistas - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde Gate Club estará Linda Lenor, DJ, productora y fundadora de Cosmic Music Records, una colombiana radicada en Madrid cuya propuesta transita por melodic house, progressive house y melodic techno. El cartel se completa con Dankz, de la mano de Radio Berlín, y con Saradélica, propuesta de VideoClub que incorpora house, breaks y sonidos latinoamericanos.

La directora de la Fuga, Blanca Andrea Sánchez, sostuvo: “Monumentum refleja el momento que vive la música electrónica en Bogotá. Este lineup reúne artistas con reconocimiento internacional, proyectos que hoy están transformando la escena nacional y nuevos talentos que representan el futuro del movimiento electrónico en la ciudad. Esta quinta edición demuestra que cuando el sector público trabaja de manera articulada con la industria, los clubes, la academia y los gestores culturales es posible construir plataformas que generan oportunidades reales para los artistas y fortalecen el ecosistema creativo de Bogotá”.

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La entrada a Monumentum: Bogotá Distrito Rave es gratuita hasta completar el aforo - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La apertura oficial de Monumentum 2026 quedará en manos del ganador de la Búsqueda de Talento DJ, una convocatoria que recibió más de 140 postulaciones de artistas de distintas localidades de Bogotá y que ya definió a 24 semifinalistas.

Entre el 9 y el 15 de julio, los seleccionados competirán en cuatro transmisiones en vivo ante un comité evaluador especializado. Cada jornada elegirá a un finalista y conformará el grupo de cuatro artistas que llegará al Showcase de DJs Finalistas y Premiación del 23 de julio, programado de 4:00 a 7:00 p. m. en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá.

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Los semifinalistas fueron distribuidos en cuatro bloques de seis proyectos musicales. Las dos primeras transmisiones se realizarán por el canal de YouTube de DNA Music y las dos últimas por el de Mad Skills Academy.

Monumentum 2026 tendrá entrada libre hasta completar aforo. La jornada estará concentrada en un formato de música electrónica a cielo abierto en el centro de la ciudad y busca reafirmar el uso del espacio público como lugar de circulación cultural y encuentro ciudadano.