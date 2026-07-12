Definidas las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026: hora, fecha y dónde ver en Colombia por TV

Los cuatro semifinalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 han sido campeones de la competencia - crédito Dylan Martinez/Reuters

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está llegando a su final y solo restan cuatro partidos para su conclusión. Argentina, Francia, España e Inglaterra, las cuatro primeras naciones del ránking, son las clasificadas a las semifinales de la Copa del Mundo que por primera vez en su historia tuvo como sede tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El primer finalista del Mundial 2026 se conocerá el 14 de julio a las 2:00 p. m., hora a la que se enfrentarán Francia vs. España. El duelo de dos de las mejores selecciones de Europa se llevará a cabo en el estadio AT&T de Dallas con capacidad para 80.000 personas. El partido se podrá ver por Caracol y RCN tanto en su señal abierta como en las aplicaciones móviles.

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El segundo finalista se definirá al día siguiente, el 15 de julio, cuando se reedite el partido de cuartos de final del Mundial de México 86 entre Argentina e Inglaterra. El horario es el mismo del anterior, 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. El partido también contará con la transmisión de los dos canales más importantes del país, Caracol Televisión y RCN.

Ambos compromisos podrán verse por canales de televisión pagos como Win Sports, DSports, DGO o Disney Plus. Los equipos perdedores se enfrentarán en el partido por el tercer y cuarto lugar el sábado 18 de julio, mientras que los ganadores definirán al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 19 de julio.

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Así clasificó Francia a la semifinal

Kylian Mbappé está ante la oportunidad de levantar su segunda copa del mundo, la primera como capitán de Francia - crédito Europa Press

Kylian Mbappé llevó a Francia a las semifinales del Mundial con un gol y una actuación decisiva ante Marruecos, en un partido que terminó 2-0 y confirmó el dominio del equipo de Didier Deschamps, que alcanzó otra vez la penúltima ronda mientras su delantero ya suma ocho tantos en el torneo, pese a haber fallado un penalti en la primera parte.

Francia fue dueña del encuentro desde el inicio, ante un rival que planteó el partido con cautela, sin un delantero fijo y con Brahim Díaz como referencia más adelantada. El equipo de Walid Regragui apenas remató entre los palos hasta el minuto 83, un dato que resume la escasa capacidad ofensiva que mostró durante casi todo el choque.

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El 1-0 llegó en el minuto 59. Mbappé fabricó una ocasión desde la nada y definió con un disparo cruzado, de fuera hacia dentro, que superó a Bono. El delantero del Real Madrid, que hasta entonces había convivido con su penalti fallado y algunas imprecisiones, volvió a aparecer cuando el partido exigía desequilibrio.

Tres minutos después, en el 65, Dembélé selló el 2-0 con un remate raso y ajustado al palo. La acción nació de la presión y recuperación de Manu Koné, que dejó a Marruecos sin respuesta y terminó de inclinar un duelo que Francia ya había controlado en casi todos sus tramos.

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Así clasificó España a la semifinal

Mikel Merino se ha convertido en el amuleto de España al entrar en los últimos minutos de partido y marcar gol - crédito Jessie Alcheh/Reuters

España venció a Bélgica, avanzó a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentará a Francia tras imponerse 2-1 con un gol en el minuto 88, en un partido de cuartos de final que se resolvió en Los Ángeles cuando parecía encaminado a la prórroga.

España abrió el marcador a los 30 minutos por medio de Fabián Ruiz. La jugada nació con un remate de Dani Olmo, una atajada de Thibaut Courtois y un rebote que el mediocampista aprovechó para firmar el 1-0.

Bélgica respondió antes del descanso y empató 1-1 con un cabezazo de Charles De Ketelaere. El tanto devolvió el equilibrio al partido cuando España parecía cerca de irse al entretiempo en ventaja.

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La clasificación española se definió a los 88 minutos con el ingreso de Mikel Merino, que había entrado apenas dos minutos antes en lugar de Dani Olmo. El volante marcó el 2-1 definitivo y selló el pase de su selección entre los cuatro mejores del torneo.

Así clasificó Inglaterra a la semifinal

Jude Bellingham está a dos goles de Lionel Messi y Kylian Mbappé como máximos anotadores de la Copa del Mundo (8) - crédito Paul Childs/REUTERS

Jude Bellingham llevó a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 con dos goles en la victoria 2-1 sobre Noruega, un partido de cuartos de final que se resolvió en el tiempo extra y mantuvo al equipo de Thomas Tuchel en carrera por el título.

Noruega había golpeado primero a los 39 minutos con un tanto de Andreas Schjelderup. Inglaterra reaccionó antes del descanso, cuando Bellingham empató sobre el cierre de la primera parte.

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El primer tramo tuvo llegadas para los dos equipos, aunque fue Noruega la que tomó ventaja tras una desatención defensiva inglesa que aprovechó Schjelderup. Antes del entretiempo, Bellingham equilibró el marcador y evitó que los escandinavos se fueran arriba al descanso.

En la segunda mitad, el juego se cerró. Inglaterra y Noruega concentraron buena parte de la disputa en la mitad de la cancha, con pocas ocasiones claras y un desarrollo más trabado que el del primer tiempo. El empate llevó el cruce al tiempo extra. Allí apareció otra vez Bellingham, que firmó el 2-1 definitivo y resolvió la clasificación inglesa.

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Así clasificó Argentina a la semifinal

Julián Álvarez marcó su primer gol en el Mundial 2026 para desatar el partido a favor de Argentina - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Argentina venció 3-1 a Suiza en la prórroga y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, en un partido disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La Albiceleste definió el cruce en el tiempo extra, después de un empate en los 90 minutos.

El partido se abrió rápido: a los 9 minutos, Alexis Mac Allister marcó de cabeza tras un centro de Lionel Messi en un tiro de esquina. Suiza igualó a los 66 con un remate cruzado de Dan Ndoye luego de una pared con Ricardo Rodríguez.

La jugada más discutida llegó tras la intervención del VAR: el árbitro portugués João Pinheiro revisó una acción en la que inicialmente amonestó a Leandro Paredes, anuló esa tarjeta y sancionó al suizo Breel Embolo por simular. Al recibir su segunda amarilla, Embolo fue expulsado a los 72.

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Ya en el tiempo extra, Scaloni juntó en ataque a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. La resistencia suiza, sostenida por el arquero Gregor Kobel, cedió con un remate con rosca desde fuera del área de Álvarez, y Martínez sentenció el resultado en un contragolpe para el 3-1 definitivo.