Camilo Cifuentes conmueve a las redes con una tierna noticia: compartió la primera ecografía de su bebé

Camilo Cifuentes, creador de contenido, confirmó que su pareja está embarazada de un niño - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones de Camilo Cifuentes, un creador de contenido colombiano, han llamado la atención en el país por su decisión de mantenerse en el anonimato –a pesar del largo tiempo que lleva en la creación de este tipo de contenido en redes– mientras ayuda a comerciantes y personas vulnerables.

Con más de cinco millones de seguidores en redes sociales, su manera de crear contenido rompe con las tendencias habituales del sector.

Recientemente, el cafetero compartió a través de su cuenta de Instagram que está en la dulce espera de su primogénito al revelar el ultrasonido en el que alcanzó a percibir los primeros latidos del corazón del ser que viene en camino.

PUBLICIDAD

“Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida.Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo (sic)“, escribió inicialmente.

Creador de contenido anónimo, Camilo Cifuentes, confirmó el embarazo de su pareja - crédito @camilocifuentes962/IG

Según explicó, se trata de un niño al que llamará igual que él: “Además, tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. 🩵✨🥹 Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado”, concluyó el cafetero en el post.

PUBLICIDAD

Un poco sobre la historia de Camilo Cifuentes

Cifuentes se niega a mostrar su rostro en los videos que publica, en los que habitualmente compra grandes cantidades de productos a vendedores, principalmente de alimentos, y luego los distribuye entre personas necesitadas de la zona. Según ha declarado, no busca reconocimiento personal ni fama, sino que prefiere que los protagonistas sean los comerciantes y quienes reciben la ayuda.

El influenciador ha explicado que esta filosofía responde a los valores inculcados por su familia. “Mi familia me ha inculcado muy buenos valores. Ellos siempre me han enseñado que siempre es mejor dar que recibir”, relató en una entrevista con Telecafé, en la que tampoco permitió que se mostrara su rostro.

PUBLICIDAD

El influenciador manizaleño pidió a sus seguidores no dejarse engañar, aclarando que nunca solicita donaciones ni recursos económicos por medio de redes sociales - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

La dinámica de sus videos se caracteriza por la naturalidad y la espontaneidad. Cifuentes suele recorrer el Valle de Aburrá en motocicleta, localizar pequeños puestos y, sin previo aviso, realizar compras voluminosas. A menudo repite la frase “yo no tengo afán” cuando los vendedores le indican que demorarán en preparar el pedido, lo que ha generado simpatía entre sus seguidores.

Para quienes se preguntan qué distingue a Camilo Cifuentes de otros creadores, la respuesta radica en su enfoque desinteresado: no busca lucrar ni destacarse personalmente, sino que considera el anonimato como una forma de libertad. El dinero, asegura, es secundario frente al impacto positivo que puede generar en la vida de otros.

PUBLICIDAD

El equipo detrás de sus acciones está formado por cuatro personas: su madre, su hermano, su novia y él mismo. Juntos planifican las entregas y deciden de manera espontánea a quiénes ayudar. “Todo es muy espontáneo. Yo no tengo un guion, porque salgo en la moto a mirar los puesticos, les hago una compra y les hablo un ratico”, ha contado.

Camilo destacó que su mayor recompensa son los abrazos y las sonrisas sinceras de las personas que ayuda - crédito @camilocifuentes96 / TikTok

Uno de los momentos más emotivos de su trayectoria fue el encuentro con un vendedor de flores en Porvenza, Medellín. Según Cifuentes, el adulto mayor transmitió un amor y una energía inusuales, lo que hizo de ese video uno de los más memorables para él.

PUBLICIDAD

El impacto de sus videos se refleja en historias como la de una joven vendedora de fresas, quien pasó de vender 20 unidades en un fin de semana a alcanzar las 300 tras la publicación de uno de sus videos. Días después, Cifuentes volvió al lugar y recibió de la joven un abrazo rodeado de una fila de clientes.

Aunque muchos seguidores han mostrado curiosidad por conocer su identidad, el joven ha reiterado que no tiene pensado hacer pública su imagen ni revelar detalles personales en el corto plazo. Insiste en que la verdadera satisfacción proviene de las historias de quienes han visto transformados sus negocios o su día a día gracias a una acción solidaria inesperada.

PUBLICIDAD