Colombia

Camilo Cifuentes conmueve a las redes con una tierna noticia: compartió la primera ecografía de su bebé

Conocido por su contenido anónimo en el que los protagonistas son los emprendedores, compartió el ultrasonido, generando una ola de mensajes de sus seguidores en respaldo a la noticia

Guardar
Google icon
Una silueta negra de una cabeza masculina de perfil sobre una ecografía prenatal que muestra un feto y texto médico técnico.
Camilo Cifuentes, creador de contenido, confirmó que su pareja está embarazada de un niño - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones de Camilo Cifuentes, un creador de contenido colombiano, han llamado la atención en el país por su decisión de mantenerse en el anonimato –a pesar del largo tiempo que lleva en la creación de este tipo de contenido en redes– mientras ayuda a comerciantes y personas vulnerables.

Con más de cinco millones de seguidores en redes sociales, su manera de crear contenido rompe con las tendencias habituales del sector.

Recientemente, el cafetero compartió a través de su cuenta de Instagram que está en la dulce espera de su primogénito al revelar el ultrasonido en el que alcanzó a percibir los primeros latidos del corazón del ser que viene en camino.

PUBLICIDAD

Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida.Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo (sic)“, escribió inicialmente.

---
Creador de contenido anónimo, Camilo Cifuentes, confirmó el embarazo de su pareja - crédito @camilocifuentes962/IG

Según explicó, se trata de un niño al que llamará igual que él: “Además, tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. 🩵✨🥹 Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado”, concluyó el cafetero en el post.

PUBLICIDAD

Un poco sobre la historia de Camilo Cifuentes

Cifuentes se niega a mostrar su rostro en los videos que publica, en los que habitualmente compra grandes cantidades de productos a vendedores, principalmente de alimentos, y luego los distribuye entre personas necesitadas de la zona. Según ha declarado, no busca reconocimiento personal ni fama, sino que prefiere que los protagonistas sean los comerciantes y quienes reciben la ayuda.

El influenciador ha explicado que esta filosofía responde a los valores inculcados por su familia. “Mi familia me ha inculcado muy buenos valores. Ellos siempre me han enseñado que siempre es mejor dar que recibir”, relató en una entrevista con Telecafé, en la que tampoco permitió que se mostrara su rostro.

El influenciador manizaleño pidió a sus seguidores no dejarse engañar, aclarando que nunca solicita donaciones ni recursos económicos por medio de redes sociales - crédito @camilocifuentes962/ Instagram
El influenciador manizaleño pidió a sus seguidores no dejarse engañar, aclarando que nunca solicita donaciones ni recursos económicos por medio de redes sociales - crédito @camilocifuentes962/ Instagram

La dinámica de sus videos se caracteriza por la naturalidad y la espontaneidad. Cifuentes suele recorrer el Valle de Aburrá en motocicleta, localizar pequeños puestos y, sin previo aviso, realizar compras voluminosas. A menudo repite la frase “yo no tengo afán” cuando los vendedores le indican que demorarán en preparar el pedido, lo que ha generado simpatía entre sus seguidores.

Para quienes se preguntan qué distingue a Camilo Cifuentes de otros creadores, la respuesta radica en su enfoque desinteresado: no busca lucrar ni destacarse personalmente, sino que considera el anonimato como una forma de libertad. El dinero, asegura, es secundario frente al impacto positivo que puede generar en la vida de otros.

El equipo detrás de sus acciones está formado por cuatro personas: su madre, su hermano, su novia y él mismo. Juntos planifican las entregas y deciden de manera espontánea a quiénes ayudar. “Todo es muy espontáneo. Yo no tengo un guion, porque salgo en la moto a mirar los puesticos, les hago una compra y les hablo un ratico”, ha contado.

Camilo destacó que su mayor recompensa son los abrazos y las sonrisas sinceras de las personas que ayuda - crédito @camilocifuentes96 / TikTok
Camilo destacó que su mayor recompensa son los abrazos y las sonrisas sinceras de las personas que ayuda - crédito @camilocifuentes96 / TikTok

Uno de los momentos más emotivos de su trayectoria fue el encuentro con un vendedor de flores en Porvenza, Medellín. Según Cifuentes, el adulto mayor transmitió un amor y una energía inusuales, lo que hizo de ese video uno de los más memorables para él.

El impacto de sus videos se refleja en historias como la de una joven vendedora de fresas, quien pasó de vender 20 unidades en un fin de semana a alcanzar las 300 tras la publicación de uno de sus videos. Días después, Cifuentes volvió al lugar y recibió de la joven un abrazo rodeado de una fila de clientes.

Aunque muchos seguidores han mostrado curiosidad por conocer su identidad, el joven ha reiterado que no tiene pensado hacer pública su imagen ni revelar detalles personales en el corto plazo. Insiste en que la verdadera satisfacción proviene de las historias de quienes han visto transformados sus negocios o su día a día gracias a una acción solidaria inesperada.

Temas Relacionados

Camilo CifuentesQuién es Camilo CifuentesEmbarazoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

La fracción de carrera que antecede el primer día de descanso tendrá cuatro puertos de montaña y 154 kilómetros de recorrido en donde la fuga puede ser protagonista en medio de altas temperaturas

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

Gustavo Petro aseguró que las EPS “van a morir” y sostuvo que los beneficios de sus propietarios privados son “un regalo de la nación”

El presidente saliente de Colombia recordó su propuesta de excluir a las EPS del sistema de aseguramiento en salud y asignarles otras funciones

Gustavo Petro aseguró que las EPS “van a morir” y sostuvo que los beneficios de sus propietarios privados son “un regalo de la nación”

Joven de Cartagena se hizo viral por pintar a la selección Colombia con sus pies: hizo los doce retratos en simultáneo

En un video de 38 segundos mostró el proceso que le tomó más de 10 horas en terminar

Joven de Cartagena se hizo viral por pintar a la selección Colombia con sus pies: hizo los doce retratos en simultáneo

Policía de Colombia y Ejército Nacional inhabilitaron estructura utilizada para el tratamiento de cocaína

La intervención impidió que toneladas de estupefacientes llegaran a los mercados ilegales, reforzando el compromiso de las autoridades en la lucha antidrogas y la protección de la población

Policía de Colombia y Ejército Nacional inhabilitaron estructura utilizada para el tratamiento de cocaína

Resultados de la Lotería de Boyacá de este domingo 12 de julio

A continuación, la información del último sorteo del premio mayor de 1.500 millones de pesos

Resultados de la Lotería de Boyacá de este domingo 12 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026 se prepara para acoger una fiesta de música electrónica en la Plaza de Bolívar

Sofía Vergara presumió su figura en redes sociales y compartió mensaje tras celebrar su cumpleaños: “Es un buen número”

‘Padilla’ muestra su primer tráiler oficial y calienta motores para su estreno en 2027

Hijo de Jorge Oñate se despachó contra su viuda y contó detalles del juicio de sucesión por las regalías del cantante vallenato

Carmen Villalobos apareció en el protocolo previo al partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026: conozca la razón

Deportes

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II: Millonarios y Deportivo Cali tuvieron los mejores movimientos el 11 de julio

Alejandro Char le sigue dando “gasolina” a la llegada de la IndyCar a Barranquilla: “Calienta motores”

Stefan Medina no volvería a Atlético Nacional por trabas contractuales con Monterrey: esto se sabe

Millonarios dio una sorpresa en el mercado de fichajes: se quedó con Andrey Estupiñán, goleador de la Liga BetPlay