EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

Bienvenidos al minuto a minuto de la novena etapa del Tour de Francia entre Malemort y Ussel con 154 kilómetros de recorrido, en donde los ciclistas enfrentarán cuatro puertos de montaña entre segunda y tercera categoría.
La cota más difícil de la jornada será el Suc au May con un promedio de inclinación de 7.1% y una distancia de 3.9 kilómetros. La alta temperatura (37 grados centígrados) será protagonista.
Mads Pedersen gana el primer sprint de la jornada
El ciclista danés, portador del Maillot Verde, amplía su ventaja en esta clasificación sumando los 25 puntos del paso a 140 kilómetros de meta. Mathieu Van der Pool aprovecha el movimiento para intentar armar la fuga junto al ecuatoriano Richard Carapaz.
Arranca oficialmente la etapa 9 del Tour de Francia 2026
El carro del oficial de la carrera se hace de lado y rápidamente tres ciclistas conforman la fuga de la jornada: Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Alex Kirsch (Cofidis) y Stefano Oldani (Caja Rural - Seguros RGA)
Altimetría de la etapa 9 del Tour de Francia 2026
La etapa 9 del Tour de Francia 2026 fue recortada por calor y quedó fijada en 155 kilómetros tras la declaración de alerta roja en el departamento francés de Corrèze. La salida está prevista a las 6:35 a. m. (hora Colombia) y la organización estima el desenlace hacia las 10:30 a. m., con meta en Ussel.
El trazado mantiene las cotas previstas y acumula 3.300 metros de desnivel en un perfil de sube y baja. El punto más exigente llega tras el ecuador con la subida al Suc au May (3,8 km al 7,7%), antes del Mont Bessou (900 m al 7,3%), a 25 kilómetros de la llegada.
El pelotón completará primero un recorrido neutralizado por las calles de Brive-la-Gaillarde. Luego abandonará el itinerario original para tomar la carretera D921 y enlazará de nuevo con el trazado a la altura de Lanteuil, cuando resten 147,8 kilómetros para la meta.