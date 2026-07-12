EN VIVO - Etapa 9 del Tour de Francia: Siga aquí a Egan Bernal y a los otros colombianos en una jornada de montaña en la que son candidatos al triunfo

Los ciclista han recurrido a chalecos con bolsas congeladas para mitigar el impacto de las altas temperaturas - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Bienvenidos al minuto a minuto de la novena etapa del Tour de Francia entre Malemort y Ussel con 154 kilómetros de recorrido, en donde los ciclistas enfrentarán cuatro puertos de montaña entre segunda y tercera categoría.

La cota más difícil de la jornada será el Suc au May con un promedio de inclinación de 7.1% y una distancia de 3.9 kilómetros. La alta temperatura (37 grados centígrados) será protagonista.