Carlos Carrillo criticó pronunciamiento de Abelardo de la Espriella por entrega de ayudas en Casanare: “¡Qué barato todo con esta gente!”

Carlos Carrillo rechazó plan de la esposa de Abelardo de la Espriella para entregar donaciones en Casanare - crédito @analu_pineda/IG - @CarlosCarrilloA/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado una campaña para recolectar ayudas destinadas a las familias afectadas por las inundaciones en los 19 municipios del departamento de Casanare.

Esta iniciativa, presentada durante una intervención pública el 11 de julio de 2026, busca reunir recursos con el apoyo del sector privado para atender a la población damnificada por la emergencia invernal.

De la Espriella explicó que la campaña se puso en marcha desde primeras horas del día, tras partir de Barranquilla. “Aprovecho los micrófonos de todos los amigos periodistas para contarles que hemos empezado, desde esta mañana muy temprano, una campaña que nos permita recaudar ayudas para los damnificados por las inundaciones en el departamento”, expresó el mandatario electo.

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Según detalló, la emergencia afecta a los 19 municipios de Casanare, una región que ha sufrido graves daños en viviendas y cultivos a causa de las lluvias.

Abelardo de la Espriella impulsa campaña de ayuda privada para afectados por las lluvias en Casanare - crédito heliconiafm941/TikTok

El presidente electo precisó que, de manera inmediata, se ha dispuesto la entrega de 3.500 colchonetas, 2.000 kits de enseres básicos para el hogar, 6.500 mercados con alimentos no perecederos y 2.000 kits de aseo. Además, anunció el envío de 2.000 hamacas para las familias que han perdido sus pertenencias.

De la Espriella recalcó que estas ayudas se gestionaron de forma directa y que la campaña aún no ha contado con respaldo gubernamental, aunque advirtió que cuando asuma la presidencia, la asistencia será ampliada.

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En el evento, el presidente electo indicó que la futura primera dama, Ana Lucía Pineda, liderará personalmente la entrega de las ayudas. “Le he pedido a nuestra próxima primera dama, mi esposa Ana Lucía Pineda, que personalmente encabece el equipo que habrá de atender esta emergencia”, afirmó De la Espriella.

El dirigente también mencionó gestiones en curso con importantes empresas colombianas para incrementar la cantidad de donaciones, subrayando que “tan pronto salga de aquí, tengo un par de llamadas con empresas muy importantes en Colombia y vamos a recoger más ayudas para ayudar a nuestra gente que no está sola. Aquí tienen al tigre para ayudarles, no les vamos a dejar solos (sic)”.

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Abelardo de la Espriella aseguró que Ana Lucía Pineda entregará ayudas en Casanare - crédito @delaespriella_style/Instagram

La respuesta oficial incluyó instrucciones al futuro responsable de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que deberá dar prioridad a la atención de la emergencia en Casanare apenas inicie el nuevo gobierno.

De la Espriella aseguró que “el Casanare tendrá un lugar especial en mi Gobierno, ya lo tiene en mi corazón y está de primero para la atención de esta tragedia invernal”.

El exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo, cuestionó públicamente la propuesta de De la Espriella y la metodología de entrega de ayudas. “Qué barato todo con esta gente”, escribió Carrillo en respuesta al anuncio del presidente electo.

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El exfuncionario criticó la idea de que la futura primera dama encabece la distribución de recursos, señalando que “si algo estorba en un desastre es gente pretenciosa sacándose fotos, ahora va la primera dama con 30 escoltas a entregar mercados”.

Carlos Carillo cuestionó estrategias del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @CarlosCarrilloA/X

Carrillo, que lideró la Ungrd hasta hace pocos meses, afirmó que el país cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en capacidad de responder a emergencias como la de Casanare.

“Con estas declaraciones el señor Abelardo de la Espriella demuestra su absoluta ignorancia en el tema de gestión del riesgo, Colombia tiene desde 2012 un SNGRDColombia que hoy está en perfecta capacidad de responder”, subrayó Carrillo.

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El exdirector también destacó el trabajo del gobernador de Casanare, César Ortiz, y de la propia Ungrd frente a la crisis.

“El gobernador de Casanare ha hecho un muy buen trabajo durante su mandato y no me cabe duda de que puede entregar sin demora la primera asistencia humanitaria de emergencia, la Ungrd hará lo propio, el sistema tiene la capacidad de enviar esas chichiguas que promete el presidente electo como gran cosa de inmediato”, expresó Carrillo.

Según el exfuncionario, “la Ungrd entrega cientos de miles de kit completos al año”, por lo que consideró insuficiente la ayuda anunciada por el presidente electo. Añadió que el apoyo debe ser integral: “no es sólo el mercado, cada familia debe recibir la ayuda completa: comida, utensilios, kit de aseo y hamacas o colchonetas. Ni eso saben”, sostuvo Carrillo.

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