EN VIVO - Mercado de Fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de hoy, 12 de julio, en la Liga BetPlay

Una caricatura ilustra las transferencias de Andrey Estupiñán a Millonarios y Francisco Fydriszewski a Junior FC, junto con rumores de otros clubes en el Fútbol Profesional Colombiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Millonarios confirmó a Andrey Estupiñán en la noche del 11 de julio, luego de perder 2-0 contra Universitario de Deportes en Perú. Mientras que Francisco Fydriszewski se despidió de Independiente Medellín para reforzar la nómina del vigente bicampeón del FPC.