Capturan a un hombre que habría abusado a sus dos sobrinas en Medellín: la madre de las menores lo denunció

El hombre fue detenido en La Candelaria y es señalado de abusar de sus dos sobrinas de nueve y 10 años cuando quedaban bajo su cuidado - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía Metropolitana de Medellín anunció la captura de un hombre de 29 años señalado de abuso sexual contra dos menores de edad, tras una investigación de seis meses.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el barrio La Candelaria de Medellín, al ser señalado de abusar de dos menores de 9 y 10 años cuando quedaban bajo su cuidado.

La denuncia habría sido originada por la madre de las víctimas, lo que permitió abrir una investigación de seis meses y reunir pruebas para obtener la orden judicial, tras lo cual un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras sigue el proceso penal.

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La detención se produjo en el barrio La Candelaria de Medellín - crédito Policía Nacional de Colombia

Detalles de la investigación

Las autoridades sostienen que el capturado era tío de las dos niñas y que el caso ocurrió en un entorno de confianza familiar.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, enfatizó que la madre, cuando salía a trabajar, en ocasiones dejaba a las menores al cuidado de su hermano.

“La mamá, cuando salía a trabajar, algunas veces le pedía al tío que cuidara a las niñas. Y este degenerado lo que hacía era, luego de haberse ganado la confianza de sus sobrinitas, abusar de ellas”, indicó el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación.

Así mismo, Villa aseguró que los vejámenes habían ocurrido en el primer semestre de 2025, en el sector de Villatina, donde residían las menores.

Declaraciones de Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín - crédito X

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación detalló que los abusos cometidos por el hoy procesado comenzaron con tocamientos y luego escalaron hasta el acceso carnal.

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Por estos hechos, el hombre es requerido por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado.

“Como resultado de una investigación rigurosa se presentaron todos los elementos materiales probatorios, que nos permitió obtener la orden de captura emitida por un juez de la República. Con la boleta, este agresor fue capturado”, afirmó el general Henry Bello, comandante de la Policía del Área Metropolitana a la prensa nacional.

Registro de casos en Medellín

El caso fue presentado dentro del balance de la estrategia policial de protección a la infancia y la adolescencia en la ciudad. Según datos recopilados por medios locales, en el primer semestre de 2026 las autoridades capturaron a 48 personas por delitos sexuales contra menores en Medellín.

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Ese consolidado incluye conductas como actos sexuales con menores, acceso carnal abusivo, explotación sexual comercial y pornografía. “Más de 48 delincuentes depredadores sexuales capturados en la vigencia 2026 y lo más importante, el restablecimiento de derechos”, indicó el comandante policial.

Imagen de referencia - La investigación por abuso sexual contra menores señala que el hombre es requerido por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años agravado - crédito AP Foto/Fernando Vergara

Las autoridades también informaron que seis de los capturados este año son extranjeros, provenientes de países como Israel, México y Estados Unidos.

A ese balance se suma la inadmisión de 95 extranjeros por antecedentes o información asociada con explotación sexual de menores.

Además, las instituciones informaron acciones de restablecimiento de derechos para 1.166 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 68 recibieron atención por afectaciones a su integridad, libertad y formación sexual.

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Recomendaciones a la ciudadanía

La denuncia de la madre de las dos menores de edad fue el punto de partida del caso y en el que las autoridades buscan reforzar ese mensaje.

En ese sentido, la Policía Nacional presentó la denuncia ciudadana como una herramienta para prevenir estos delitos, proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

Imagen de referencia - En el primer semestre de 2026, Medellín reportó 48 capturas por delitos sexuales contra menores dentro de la estrategia de protección a la infancia y la adolescencia - crédito Sofía Toscano / Colprensa

Igualmente, la Fiscalía General de la Nación señaló que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a atención médica y psicológica inmediata, protección institucional y acompañamiento durante el proceso penal. A su vez, el ente acusatorio agregó que las comisarías y líneas de atención están habilitadas bajo protocolos de confidencialidad y protección a la víctima.

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La insistencia oficial apunta a que el aviso temprano permita activar la atención institucional y evitar nuevas agresiones. Ese paso también facilita la protección integral de los menores y el avance de las investigaciones penales.