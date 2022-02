Aborto en Colombia: posiciones religiosas y políticas en plena temporada electoral

Mujeres reaccionan después de que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, en Bogotá, Colombia, 21 de febrero, 2022. REUTERS/Luisa González

Este 21 de febrero la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. La histórica decisión ha causado múltiples reacciones. La del presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Luis José Rueda Aparicio, ha sido una de las que se ha conocido en la tarde de este lunes.

“La Constitución colombiana dice que la vida es el derecho fundamental de todos los ciudadanos y de ahí parten los demás derechos que son defendidos en Colombia y en todo el mundo. Ahora, más que nunca, somos sensibles a los derechos humanos”, indicó el representante de la Iglesia católica en el país.

Del mismo modo, precisó que, “la razón nos muestra que si defendemos la vida en las etapas más frágiles, desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, masacres, guerra, que no haya violencia. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural”, agregó.

También indicó que para los creyentes ,“fuera de ser un derecho fundamental, es un don de Dios”, por lo que seguirán “anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural”.

Posiciones políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales

Una de las precandidatas presidenciales que se ha mostrado en defensa de la causa del aborto legal ha sido Francia Márquez, quien celebró la decisión de la alta corte en sus redes sociales:

“La maternidad ya no será una imposición, sino una decisión libre y fundamentada en el amor, el respeto y la dignidad. Qué bien, Colombia. Hemos dado un gran paso para escribir una mejor historia”.

Por su parte, su contendiente en el Pacto Histórico Gustavo Petro hasta el momento no se ha pronunciado, así como Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández y Alejandro Gaviria.

Quien también se mostró a favor del fallo de la Corte Constitucional fue Sergio Fajardo, al señalar que es un acierto y extendió una invitación a trabajar en la prevención de los embarazos no deseados.

“Acierta la Corte Constitucional al despenalizar el aborto porque es, ante todo, un asunto de salud pública. Las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y lo que necesitan es que los procedimientos sean legales, seguros y no les representen ningún riesgo (...) Trabajaremos con jóvenes en cuidar y decidir sobre sus cuerpos, llevar una vida sin violencias y tener una sexualidad enfocada en la prevención de embarazos no deseados, y mejoraremos los servicios de salud urbanos y rurales para que las mujeres reciban la atención que merecen”.

La decisión también fue celebrada por el precandidato del Pacto Histórico Camilo Romero, quien indicó en su cuenta de Twitter:

“Celebramos que las voces de las mujeres se hayan escuchado y hoy sean ellas quienes legalmente puedan decidir sobre sus cuerpos. La decisión de la @CConstitucional ratifica que la nueva política será feminista o no será”.

Posición que compartió Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo:

“Celebro la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas. Es una buena noticia y un paso certero en la dirección de concederles a las mujeres autonomía absoluta sobre su cuerpo. Seguimos en deuda, pero avanzamos”.

En contra se manifestó Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático al decir:

“Como defensor de la vida, me duele profundamente el fallo de la Corte Constitucional sustituyendo al Congreso y violando el derecho fundamental a la vida”.

Federico Gutiérrez por su parte, anotó que el sistema de salud debería darle a las mujeres acompañamiento psicológico y salud mental:

“No es un tema menor. Permitir abortar hasta las 24 semanas? Excesivo! Es un bebé de 6 meses plenamente formado!”, agregó el un tweet el candidato a la Presidencia por el Movimiento Creemos Colombia.

