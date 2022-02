Indígenas exigen a Coca Cola explicar uso de la palabra coca en sus bebidas

Coca Pola / Twitter Coca Nasa

En la dilatada pelea jurídica que sostiene The Coca Company con la empresaria Fabiola Piñacué por el uso del nombre “Coca” —cuyo significado es de importancia capital para los pueblos indígenas—, las autoridades de los pueblos Embera Chamí y Nasa enviaron un ultimátum a la compañía para que dé “explicaciones sobre el uso no consentido de la marca Coca-Cola”, tal y como lo divulgó la agencia de noticias AFP.

Para los indígenas de Suramérica, la hoja de coca, así como la palabra que la designa, es del ámbito sagrado, perteneciente a sus cosmogonías; por lo anterior, los mayores de los pueblos demandantes en Colombia consideran que la multinacional norteamericana está haciendo un uso indebido de dicha palabra.

La advertencia es una reacción a un movimiento de la compañía que envió a Piñacué para que no utilice el nombre “Coca” en una de sus cervezas artesanales, por considerar que estaban infringiéndose derechos comerciales relacionados con la marca.

De no cumplir con las exigencias de los pueblos indígenas, tomarán las medidas judiciales y comerciales que conduzcan a un veto de los productos de Coca-Cola en sus territorios. Estiman que dicho mecanismo podría ser efectivo, dado que, por estimativos de la Agencia Nacional de Tierras, sus comunidad ocupan una tercera parte del país, unas 33 millones de hectáreas.

Alegan que al registrar su nombre sin consultarlos, la compañía estadounidense incurrió en “prácticas abusivas” que violan “la normativa nacional, andina y (el) sistema internacional de los Derechos Humanos”, de acuerdo con el reporte de la agencia EFE.

La demanda de The Coca-Cola Company es gestionada en Colombia por la firma de abogados Brigard Castro, que representa a Coca Cola Company en Colombia, donde le exigen a Tierra de Indio S. A. S., la firma legal de Coca Nasa, que quite el término coca que haría apologías al narcotráfico.

“Denuncio públicamente que Coca-Cola envía a sus abogados a prohibirnos usar el nombre de la coca en nuestros productos de coca, amenazan con demandas legales en los próximos días. Tras de ladrones, bufones. ¡Respeten a los pueblos indígenas!”, publicó Fabiola Piñacué en sus redes sociales.

En el documento que la activista indígena difundió a través de redes sociales se evidencia que la reclamación por parte de la empresa productora de la bebida gaseosa es una “reclamación por infracción” y no pueden usar el nombre de Coca Cola porque, supuestamente, son dueños a “nivel mundial” de esa marca.

De hecho, uno de sus argumentos apuntan a que Coca Cola se distingue por “múltiples productos y servicios, en particular bebidas gaseosas no alcohólicas”, como las que Piñacué y su equipo elaboran con hoja de coca como cerveza, medicinas y alimentos.

Para Fabiola Piñacué, empresaria indígena, la lucha por respetar la coca es un imperativo para los pueblos originarios de Colombia: “Nosotros no estamos escondidos, no somos ilegales, la hoja de coca no es ilegal y nunca lo ha sido. Hay una confusión entre el lenguaje y la publicidad de cómo venden y venden un discurso de que es la droga, pero la hoja de coca no es droga”.

