Un policía fue asesinado por un francotirador en San Calixto (Norte de Santander)

El patrullero Carlos Alberto Godoy fue asesinado por un francotirador en el Catatumbo (Norte de Santander). Foto: Policía Nacional

No cesa la violencia en la región del Catatumbo (Norte de Santander) donde se registró este jueves el asesinato de un policía tras el ataque de un francotirador en el municipio de San Calixto.

Según la información que recogieron en la emisora Caracol Radio, el hecho ocurrió hacia la 1:30 de la tarde, cuando el uniformado cambiaba de turno, en ese momento un francotirador lo atacó desde la zona montañosa y aunque sus compañeros lo lograron trasladar un centro asistencial del departamento, falleció por la gravedad de sus heridas.

Por este hecho, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, envió sus condolencias por lo ocurrido y repudió el ataque.

“Los policías de Colombia no tenemos duda en jugarnos hasta la vida para proteger a los ciudadanos. Los cobardes ataques de criminales que intentan sembrar zozobra no nos intimidan. El asesinato de nuestro patrullero Carlos Godoy en San Calixto Norte de Santander no quedará impune”, expresó el alto oficial.

El general Vargas agregó que van a dar con los responsables del homicidio para llevarlos ante las autoridades judiciales.

“Los delincuentes que lo asesinaron quedan notificados que vamos tras ellos y que más pronto que tarde los pondremos a disposición de la justicia. A la familia de nuestro compañero, solidaridad y condolencias”, trinó.

El patrullero Carlos Godoy tenía 29 años de edad, provenía de Tumaco (Nariño) y llevaba 11 años en el servicio policial, reseñaron en la emisora La W Radio.

En ese medio radial recordaron que en esa zona de Norte de Santander delinquen las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, reductos del Epl y el Eln.

Entre tanto, en la misma región, pero en el municipio de Teorama tres militares resultaron heridos tras un ataque armado perpetrado, presuntamente, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

De acuerdo con la información que brindó la Segunda División del Ejército, en la madrugada de este jueves tropas del Batallón de Despliegue Rápido N° 8 se encontraban realizando operaciones de control territorial para la protección de la población civil de la vereda San Francisco, municipio de Teorama en Norte de Santander.

En medio de los operativos que realizaban, los miembros de la fuerza pública fueron atacados de forma indiscriminada con ráfagas de fusil, al parecer por integrantes del grupo armado organizado Eln, según aseguró el Ejército Nacional.

Durante la emboscada de la que fueron víctimas los soldados y que tuvieron que ser atendidos por sus compañeros en un inicio.

“Producto de este cobarde ataque fueron heridos un oficial, un suboficial y un soldado profesional, quienes de manera inmediata fueron atendidos por los socorristas militares, que les brindaron los primeros auxilios, para que luego fueran evacuados vía aérea a la ciudad de Cúcuta, en donde a esta hora reciben atención médica especializada”, explicó la Segunda División del Ejército Nacional.

La institución además aseguró que los operativos de control territorial continuaron y se fortalecieron con el fin de ubicar a los responsables del ataque armado que dejó tres militares heridos.

Esta semana también fue atacada la caravana de la candidata Mayra Alejandra Gaona, quien aspira a una de las curules paz en el Congreso por la Asociación de Víctimas Caminos de la Esperanza del Corregimiento de las Mercedes (Avcem).

La mujer fue abordada por hombres armados, quienes la bajaron violentamente y la despojaron de su vehículo, para luego dejarla abandonada bajo la lluvia, en la vía Tibú-El Tarra.





SEGUIR LEYENDO: