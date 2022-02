Egan Bernal dejó ver impactante cicatriz que le atraviesa la espalda

Egan Bernal mostró impactante cicatriz en su espalda

Luego de que Egan Bernal registrara sus primeros pedalazos después del grave accidente que sufrió en carreteras colombianas, destacó una imagen que evidenció el impacto del incidente que estuvo a punto de concluir su carrera deportiva.

Una impresionante cicatriz en su espalda, una de las zonas más afectadas por el impacto que sufrió el ciclista al chocar contra un vehículo de transporte público, fue evidenciada en el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque no pudo ser registrada la extensión de dicha cicatriz, es probable que llegue hasta su cintura, dado que su espalda fue intervenida en varias ocasiones para evitar lesiones permanentes en su salud.

Junto a esta herida, cabe destacar que Egan Bernal presentó otra en su cuello, de unos cinco centimetros de extensión, sobre la cual el ciclista bromeó de la siguiente forma “En la yugu...”, haciendo referencia a la yugular.

Egan Bernal muestra los avances de su recuperación Foto: @Eganbernal

El ciclista del Team INEOS ha utilizado sus redes sociales para dar a conocer detalles de cómo va su recuperación. En la última publicación subió un video en el que, pese a que solo han pasado algunos días desde que salió de la Clínica La Sabana, ya se encuentra realizando sus primeros pedalazos en una bicicleta estática. Junto al video también compartió una frase:

Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo

El ciclista colombiano era uno de los grandes favoritos a ser protagonista de la temporada luego de haber conquistado el Giro de Italia en 2021. Para este año tenía como gran objetivo de la temporada era el Tour de Francia, competición que ganó en el 2019. Ahora, Bernal deberá estar centrado por completo en su recuperación debido a que, como el mismo aseguró, casi pierde la vida.

En la publicación que realizó, varios ciclistas y amigos del corredor se han manifestado para enviarle un mensaje de apoyo, como es el caso de Rigoberto Urán que le escribió: “Uffff que belleza parcero vamos”. Jarlinson Pantano también se manifestó con algunos emojis.

Mensajes de aliento de Egan Bernal

Las redes sociales se han convertido en ese vínculo que tiene el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia para dar a conocer su situación luego del grave accidente. Cuando muchos se preguntaban por su estado de salud, una publicación en Instagram dio alivio y dejó ver la gravedad de lo que había sucedido esa mañana en la carretera cuando se estrelló con un bus que se encontraba estacionado.

“Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a la Clínica Sabana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, @mafemotas , amigos y a todos utds por sus deseos”, afirmó.

Unos días después publicó, “casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock”.

Tras confirmarse su salida de la clínica envió un corto mensaje en el que decía: “feliz de volver a nacer”, y unos pocos días más tardes ya se podía evidenciar sus enormes avances en su recuperación cuando mostró que ya podía caminar. “Mis primeros pasos”.

