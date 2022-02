Sectores cristianos solicitan a la Corte Constitucional posponer discusiones sobre el aborto y la eutanasia

Una manifestante grita consignas en una calle de Bogotá; (Colombia). Foto: Archivo/ EFE/ Carlos Ortega

A través de una carta enviada a la nueva presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Cristina Pardo, los sectores cristianos de Colombia pidieron a la togada abstenerse de incluir en la orden del día la revisión de las tutelas sobre la despenalización del aborto, la eutanasia y el suicidio asistido.

En la misiva, firmada por David Cote, representante del sector cristiano e integrante del partido Colombia Justa Libres, le pide a la togada no “ceder” ante las presiones para debatir esos temas antes de la llegada de la nueva magistrada Natalia Ángel Cabo.

De acuerdo con Cote, la magistrada Pardo está recibiendo presiones para iniciar con las discusiones por lo que insistió en que la programación de las audiencias se realicen donde pueda haber participación y representación de las comunidades cristianas.

”Recurrimos a usted con un llamado especial, solicitamos que el estudio de las demandas y procesos de revisión de tutela sobre: la despenalización del aborto, la eutanasia en pacientes no terminales y el suicidio asistido, sean incluidas en el orden del día y debatidas hasta que se posesione en propiedad la magistrada electa Natalia Ángel Cabo”, se lee en la carta enviada al despacho de la magistrada.

En la misiva, Cote además precisó que realizan la solicitud ya que el magistrado saliente Alberto Rojas Ríos, quien se despedirá de la Corte Constitucional la próxima semana, quiere que se discuta y apruebe el tema de la despenalización del aborto antes de que culmine su periodo.

En ese sentido, el abogado señaló que ese tipo de decisiones no deben tomarse a la ligera, sino con el “mayor rigor y respeto”.

“La majestad de la justicia no puede estar supeditada a vanidades y egos personales, las decisiones en estudio son cambios sustanciales de sociedad, que requieren el mayor rigor y respeto a las competencias constitucionales”, señaló Cote.

Además, el abogado aseguró que el magistrado Rojas es uno de los que está ejerciendo presión para que también existan pronunciamientos de la Corte en otros temas de fondo como la eutanasia en pacientes no terminales y el suicidio asistido.

“Por otra parte, hay otros temas como fumigación con glifosato, despojo de tierras, entre otros, que requieren pronunciamientos urgentes de la Honorable Corporación. Señora Presidente, no ceda a las presiones de puntos de honor que quieren determinar la agenda de la Corte Constitucional”, indicó Cote.

De esa manera, el abogado pidió a la magistrada Pardo hacer “extensivo a todos sus colegas, en materia de despenalización del aborto” que “dejen que el órgano competente, que es el Congreso de la República, decidan sobre la materia, permitan que se debata en el fórum original el fondo del tema.”

“Que se busquen alternativas a través de las políticas públicas para generar condiciones en las cuales los no nacidos puedan llegar a una mejor sociedad, respeten las funciones de las otras ramas del poder público y no bloqueen más la sensible arquitectura constitucional colombiana. La despenalización del aborto es una solución simplista, que termina cobrándole al inocente el más alto costo, pagar con su vida la injusticia de un sistema indolente, cruel con el débil y con el que no se puede defender, es superficial y no resuelve el fondo el problema”, concluyó Cote en su misiva.

Por ahora, la magistrada Pardo no se ha pronunciado sobre la petición de las comunidades cristianas, por lo que se desconoce si los temas serán discutidos o no a lo largo de esta semana.

Lea la carta completa aquí:

SEGUIR LEYENDO