En duros términos, Piedad Córdoba responde a cuestionamientos emitidos por exasesor Andrés Vázquez

“Soy mujer, negra y de izquierda”, de esta manera, la exsenadora y actual candidata al Congreso por el movimiento Poder Ciudadano, adscrito al Pacto Histórico, Piedad Córdoba, respondió a los duros cuestionamientos sobre su labor como mediadora ante las antiguas guerrillas de las Farc en la liberación de secuestrados durante el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe.

Córdoba ejerció su derecho a réplica después de la presentación de un informe, elaborado por Noticias Caracol, que tomó el testimonio de un asesor del círculo de confianza de la exsenadora, Andrés Alberto Vásquez Moreno, quien señaló a la activista de ser, presuntamente, alias ‘Teodora’, mencionada en los computadores del abatido “Raúl Reyes”, cabecilla de las antiguas Farc.

La actual candidata indicó que es “víctima de un linchamiento mediático” por parte de sus enemigos políticos quienes buscan “cercenarme de mis derechos políticos”, motivo por el cual “Exijo en mi nombre, en el de mi familia, y en el de todo el Pacto Histórico plenas garantías para los próximos comicios y para ejercer nuestro derecho a hacer política”.

Para Piedad Córdoba, Andrés Alberto Vásquez Moreno —quien fungió como su asesor en su equipo de campaña—utilizó el nombre de la candidata para “lucrarse y entablar negocios con diversos empresarios”.

En el comunicado, agregó que “de forma malintencionada Andrés intentó involucrar y sembrar pruebas contra mi familia, que solo obran en su contra. Al conocer de estas situaciones y ante sus solicitudes de dinero a mi persona y mi familia por mi restitución de derechos políticos, que lo llevaron incluso a demandarme, rompimos relaciones políticas y personales con Andrés hace muchos años, generándose una enemistad manifiesta entre nosotros”.

Para Córdoba, las declaraciones de Vásquez Moreno ante la CSJ carecen de “fundamento alguno” además de no contar con su defensa para los respectivos descargos. Señala que dicho testigo evadió tres citaciones y que, ante la inminencia de un arresto, “acudió conminado a arresto por la Magistrada Cristina Lombana, quien se desplazó hasta Miami para hacer posible este testimonio ahora filtrado selectivamente a la prensa en clara violación de la reserva sumarial”.

La exsenadora se refirió al periodista Ricardo Calderón, quien estuvo a cargo de la investigación publicada por Noticias Caracol, de que “dé a conocer los testimonios otorgados por los integrantes del antiguo Secretariado de las FARC-EP ante la Corte Suprema de Justicia en este caso” y resaltó que no cuenta con ningún vínculo con esta organización.

Además, señaló al periodista de ser un “experto en filtraciones judiciales” relacionados con ella.

Córdoba refirió que extendió una invitación a la señora Yolanda Pulecio, madre de Íngrid Betancourt, a asistir a la Comisión de la Verdad para “esclarecer estas acusaciones malintencionadas”.

En el extenso comunicado, Piedad Córdoba aclaró su vínculo con el empresario Alex Saab: “no me involucré en ningún negocio ni legal ni ilegal con el señor Saab, y haberlo referenciado como empresario legal no me compromete ni a mí ni al ingente número de personas que lo hicimos en ninguna de sus actividades”, y también resaltó que las relaciones sostenidas por el exasesor Vásquez con Saab no tuvieron ninguna relación con ella: “Aclaro a la opinión pública que las relaciones comerciales establecidas por el señor Vásquez con el señor Saab no me representaron nunca y de hecho ni siquiera Vásquez se atreve a afirmarlo”.

Concluye exigiendo “plenas garantías para ejercer mi derecho a hacer política y responsabilizo por mi vida, mi libertad y mi integridad física al presidente Iván Duque Márquez”, a quien señala de ser “complaciente con persecución política sufrida”, según la exsenadora.

